Реальні доходи українців перевищили докризові на 18% —...
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Gastarbaiter, сейчас реально хорошая возможность - удалёнка. Не обязательно жить и работать в одной стране. Знакомая закончила месячные IT-курсы, сходу начала получать неплохие деньги с заграничных заказов. Как для человека, работающего до этого почти 10 лет совсем в другой сфере и с IT вообще никак не связанного, очень даже неплохо. И не нужно никуда вообще ехать. Живешь с семьёй, никого не бросаешь. Это раньше, чтоб освоить компьютерную специальность требовались годы, т.к. просто не было литературы, не было интернета. Сейчас, информация вся в открытом доступе, при должном усердии и целеустремлённости осваивается достаточно быстро. А если совсем ленивый, то компьютерных курсов сейчас, на любой вкус. Разжуют и в рот положат. Для любителей общения, не обязательно быть суровым кодером-задротом, можно вообще видеоблогером стать, снимать всякие пранки.
safonovstanislav написав:Gastarbaiter, сейчас реально хорошая возможность - удалёнка. Не обязательно жить и работать в одной стране. Знакомая закончила месячные IT-курсы, сходу начала получать неплохие деньги с заграничных заказов. Как для человека, работающего до этого почти 10 лет совсем в другой сфере и с IT вообще никак не связанного, очень даже неплохо. И не нужно никуда вообще ехать. Живешь с семьёй, никого не бросаешь.
Та не, я уж как-то по дебетам-кредитам перекантуюсь. С удаленкой в бухгалтерии и фин. анализе пока не очень, но и так неплохо: полу-свободный график, возможность работать практически в любой стране, зарплата выше средней.
safonovstanislav написав:Gastarbaiter, сейчас реально хорошая возможность - удалёнка. Не обязательно жить и работать в одной стране. Знакомая закончила месячные IT-курсы, сходу начала получать неплохие деньги с заграничных заказов. Как для человека, работающего до этого почти 10 лет совсем в другой сфере и с IT вообще никак не связанного, очень даже неплохо. И не нужно никуда вообще ехать. Живешь с семьёй, никого не бросаешь.
Та не, я уж как-то по дебетам-кредитам перекантуюсь. С удаленкой в бухгалтерии и фин. анализе пока не очень, но и так неплохо: полу-свободный график, возможность работать практически в любой стране, зарплата выше средней.
Индусы так неплохо поднялись, только за счёт того, что у них родной язык английский. Расселились по всей Америке. И на удалёнке конкурируют Кстати, ещё один минус жизни в небольшой европейской стране, вроде Нидерландов. Знакомый голландец рассказал, что фильмы и сериалы на голландский язык никто не переводит, в кинотеатрах фильмы с субтитрами!
В Украине, например, все фильмы в кинотеатрах на украинском. Это просто настолько базовые вещи, о которых даже не задумываешься, что где-то может быть иначе. Но, в Украине думают о людях. А в Европе думают, лишь бы деньги несли, пусть смотрят на персидском и читают английские субтитры. Главная цель - срубить бабла, при минимальных усилиях и вложениях - в этом вся суть Европы. Капитализм в типичном своём проявлении.
ЛАД написав: В 1996 на 100 долларов в месяц можно было нормально жить семье. Сегодня этого явно мало на одного человека.
Тоді(в 1996) потреби були менші!!! Автомобіль тоді вважався розкішшю, сьогодні вже ні. Мобільних/комп'ютерів взагалі не було. Поїздка на відпочинок в Турцію/Єгипет - масове явище сьогодні, тоді одиничне. І т.д.
Я говорю об обычной жизни. Еда, одежда, ЖКХ. Без авто и мобилок/компов. Хватит Вам сегодня 100 долл. на такую жизнь?
Не $100 а $166. Так, $166 би хватило їжу, одежу і ЖКХ. Звідки 66%? З Екселю. Беру інфляцію США за 23 роки і множу.
Gastarbaiter написав:А как быть тем, кто не хочет туда-сюда ездить? А просто жить с семьей и работать с 9 до 18?
На этот счёт есть народная мудрость: Под лежачий камень вода не течёт
Хочешь сидеть на одном месте и работать в уютном офисе с 9 до 18, будешь жить плохо, независимо от страны в которой это делаешь
Знакомая работает уже 20 лет на одном месте с 9 до 18 в уютном офисе. В семье 2 машины, купленная в мае этого года Тесла модел3 и SUV лексус в лизе (будет брать следующий через месяц), дом в пригороде с нынешним ценником чуть меньше лимона, содержание дома под 3 куе в месяц. Все хорошо. Не Киев и не Украина.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
ЛАД написав:Всё же зарплата специалиста в Швейцарии не 6000 долл., а как минимум раза в 1,5 больше. Или мы по-разному понимаем слово "специалист".
Я имел ввиду работу, требующую специальных навыков, которую не сможет выполнять любой человек с улицы. Т. е., такую зарплату получает уже не уборщица и не почтальон. Есть специальности, которым можно обучиться за неделю, а есть, которые и за 10 лет не освоишь в полной мере. От этого зависит зарплата. В Швейцарии вообще бешеные зарплаты. Страну просто перезалили деньгами, когда она ещё была офшором.
И давно Вы были в Швейцарии?
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
rjkz написав:Есть такая штука, что Украина не производит практически ничего, кроме продуктов питания из того, что потребляет среднестатистический житель. Поэтому все, начиная от джинсов и кроссовок и заканчивая автомобилем и яфоном (как вариант), несет в себе зарплату заграничного работника в синем комбезе, его руководства, начальства, акционеров, правительства и тд + интерес импортера в Украину, шипинг, налоги на въезде в Украину, расходы на логистику в Украине, администрирование, прибыль, налоги от продажи + коррупционные составляющие. Таким образом, как правило, ценник в забугорье минимум в 2 раза ниже ценника в Украине. А покупательная способность немца, швейцарца, француза или американца на порядок выше, чем украинца. Но и это еще не все. "Благодаря" монополистическо-олигархичной структуре бизнеса в Украине, цены на продукцию украинского производства внутри страны не только стремятся к мировым, но и порой превышают их. Учитывая крайне низкий уровень доходов среднестатистического украинца, на новый немецкий автомобиль он будет собирать. отказывая себе во всем лет 10. Потом у него будет выбор - либо продать его за 30% от цены покупки через 7-10 лет или ездить на нем всю оставшуюся жизнь. В это же время, американец, к примеру, возьмет такого уровня автомобиль в лизинг и будет в месяц платить за него эквивалент своего труда в течении 2-3 дней (причем это я еще несколько завышаю), а по прошествии 3-х лет возьмет в лиз новый автомобиль. Если говорить о покупке, то для американца легче купить автомобиль, чем пересичному украинцу стиральную машину. То есть, о чем мы говорим? Человек имеет жизненные потребности в различных товарах и услугах. Только за единицу товара украинец должен отработать несколько лет, а житель более развитой страны - несколько дней. Укриана - прекрасная страна, если выехать на берег реки в Зажопье и жить в шалаше. Что тоже не всегда будет фонтан, потому чо окажется что в 20 км вверх по течению или ядерный могильник или химкомбинат, который свои отходы сбрасывает прямо в эту реку, а она уже несет все нечистоты в "самое крутое Черное море". Про уровень медицины и образования, который уже почти никто в мире не признает я скромно умолчу.
Всё верно. Только дело в том, что продукты питания, для большинства людей - это основная статья затрат. Если айфон люди покупают раз в 2 года и могут себе позволить переплатить, то еду они покупают каждый день. В Украине, люди, получая пенсию 60-70 долларов, могут реально прожить целый месяц на эти деньги, настолько в Украине всё дёшево. Это при том, что зарплатой от $1000 в Украине уже никого не удивишь. Строители из заграничья привозят $6000 чистыми за 3 месяца. Понятное дело, за $1000 в месяц в Украине они уже не будут работать
Во первых, вы сами себе противоречите - за границей якобы не заработаешь и на кусок хлеба, и тут-же строители за 3 месяца ОТКЛАДЫВАЮТ и привозят 6 куе. Во-вторых, если Вы и ездили по европам, то как-то выборочно...я не то чтобы сильно знаток в европах (мало где был, да и то в туристических местах и не сказал-бы что меня что-то сильно шокировало), но в Штатах продукты стоят того-же порядка что и в Украине (не потому что там писец как дешево, а потому что в Украине уже давно практически мировые цены) привычные нам овощи и фрукты немного дороже, экзотика намного дешевле, молочка и сыр чуть дешевле, мясо чуть дороже, хлеб дороже намного, продукция украинского производства (она тоже представлена) дороже в 1,5-2 раза. При этом, мясо птицы запрещено выращивать с помощью гормонов с 50-х годов, штрафы за нарушение такие конские, что их может не пережить даже очень крупный производитель. Есть колбасы в которых мясо, вода, специи, соль (менее 2%) и все! Упакована в вакуум. После вскрытия, через 2 дня уже появляется запах. Ни нитрита натрия тебе для цвета ни глутамата для усиления вкуса ни консервантов даже в виде аскорбиновой кислоты. Не, есть такие, что там всего понапихано и срок годности до года, но все написано и есть выбор. В Украине есть колбаса с таким составом? Самые обычные яйца, не органик, порядка доллара за 12 (а не 10) штук (это дешевле чем в Украине), органик порядка 2,5-3,5 долларов, но очень часто сейлы, по которым идет напрмер 2 шт на 3 бакса. Украина занимает по безопасности продуктов питание 87 место в мире. США и Великобритания делят первое. Теперь сравните уровень доходов и уровень расходов. Когда Вы говорите, что на продукты питания уходит львиная доля заработка - я Вам верю! Но только с той оговоркой, что это уходит у жителя Украины! В других местах это составляет порядка 10-25% от месячного дохода. В этом и есть вся суть - житель Украины работает за еду. Причем не очень качественную. Чем житель Украины отличается от доисторического раба? Те тоже работали за еду и кров.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
Gastarbaiter написав:Хочешь жить хорошо - едь летом на заработки в Одессу или Ниццу. Я правильно понял вашу мысль?
Мысль - нужно уметь подстраиваться и перестраиваться. Делать то, что выгоднее, а не то, что хочется. Искать пути оптимизации заработка. Стабильности в жизни нет и быть не может. Вчера было выгодно одно, сегодня другое, а завтра будет выгодно третье. Вторая мировая закончилась 74 года назад, 16 лет назад был конфликт в Югославии, а 5 лет назад никто не ожидал, что Россия захватит Крым. Мир постоянно в движении, всё меняется. Не факт, что там, где хорошо сегодня, будет хорошо завтра, и наоборот. Нельзя вот так просто выбрать идеальное место на планете. Нужно искать где хорошо прямо сейчас, и пользоваться этим. Искать возможности. Причём, первые - снимают сливки, остальные уже доедают объедки. Если где-то появилась хорошая возможность, нужно быть среди первых
Браво! Замечательный пост! На полном серьезе. Даже не знаю, как человек написавший этот пост и человек написавший бред про Швейцарию может быть одним лицом. Единственное, в качестве дополнения, вопрос - куда может гражданин Украины поехать с украинским паспортом, украинским, никому не нужным дипломом, с не очень пухлым (мягко говоря) кошельком и в среднем совсем никаким языком международного общения? Круто-бы сейчас поехать в Австралию. Только вот беда, туда попасть даже туристом - проблемка для гражданина Украины. Попасть туда так, чтобы было право на работу - проблемище. И так по всему миру, почти. Попробуйте поехать в Японию. Или в США. Или в Канаду.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
safonovstanislav написав:Gastarbaiter, сейчас реально хорошая возможность - удалёнка. Не обязательно жить и работать в одной стране. Знакомая закончила месячные IT-курсы, сходу начала получать неплохие деньги с заграничных заказов. Как для человека, работающего до этого почти 10 лет совсем в другой сфере и с IT вообще никак не связанного, очень даже неплохо. И не нужно никуда вообще ехать. Живешь с семьёй, никого не бросаешь.
Та не, я уж как-то по дебетам-кредитам перекантуюсь. С удаленкой в бухгалтерии и фин. анализе пока не очень, но и так неплохо: полу-свободный график, возможность работать практически в любой стране, зарплата выше средней.
Индусы так неплохо поднялись, только за счёт того, что у них родной язык английский. Расселились по всей Америке. И на удалёнке конкурируют Кстати, ещё один минус жизни в небольшой европейской стране, вроде Нидерландов. Знакомый голландец рассказал, что фильмы и сериалы на голландский язык никто не переводит, в кинотеатрах фильмы с субтитрами!
В Украине, например, все фильмы в кинотеатрах на украинском. Это просто настолько базовые вещи, о которых даже не задумываешься, что где-то может быть иначе. Но, в Украине думают о людях. А в Европе думают, лишь бы деньги несли, пусть смотрят на персидском и читают английские субтитры. Главная цель - срубить бабла, при минимальных усилиях и вложениях - в этом вся суть Европы. Капитализм в типичном своём проявлении.
Блин! Да потому что в европейских (и не только - на БВ, во многих странах Африки, в упомянутой Вами Индии, Китае, Израиле, Японии и тд. там просто в голову никому не приходит дублировать фильмы на украинск...пардон на свой язык. Это ни к чему!) странах английский дети со школы знают лучше украинских преподавателей! У людей есть четкое понимание, что есть язык "для кухни" (то есть свой локальный) и есть язык на котором общается весь мир (почти. Страны с поисками своих духовных скреп и прочими пережитками национального самосознания к "остальному миру" не относятся). Причем знание английского в подавляющем большинстве стран приоритетнее локального языка. Стоит ли удивляться, что приезжающие из самых бедных стран Африки в Украину студенты (к сожалению, украинское образование из-за своей дешевизны интересует только самые бедные африканские страны. У них пока и такого нет), учат граждан Украины на курсах Инглишу как нейтивы?
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.