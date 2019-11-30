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Реальні доходи українців
перевищили докризові на 18% —...

Реальні доходи українців перевищили докризові на 18% —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 21:13

Re: Реальні доходи українців перевищили докризові на 18% —..

  rjkz написав:Единственное, в качестве дополнения, вопрос - куда может гражданин Украины поехать с украинским паспортом, украинским, никому не нужным дипломом, с не очень пухлым (мягко говоря) кошельком и в среднем совсем никаким языком международного общения?

Ответ - куда угодно. Вот, прям в любую страну на карте мира. Нужно всего лишь не быть ничтожеством. В век интернета, как можно обвинять кого-то, что не знаешь английский, или любой другой язык? Понятное дело, если сидеть под подъездом и лускать семки, то язык сам себя не выучит.
Насчёт образования, что мешает получить его в Германии бесплатно?

Прям вот несчастные украинцы. Язык сам себя не учит. Образование само себя не получает. Деньги сами себя не зарабатывают. Что же теперь делать? Наверное стремиться в Европу. Там то наверняка лучше.
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 21:17

Re: Реальні доходи українців перевищили докризові на 18% —..

  rjkz написав:Во первых, вы сами себе противоречите - за границей якобы не заработаешь и на кусок хлеба, и тут-же строители за 3 месяца ОТКЛАДЫВАЮТ и привозят 6 куе.

Вы же сами прекрасно понимаете, в каких условиях живут эти строители. На жильё почти ничего не тратят, как и на еду. Если жить семьёй, более-менее питаться, работать 5 дней в неделю по 8 часов, ещё и когда-никогда на какое-то развлечение сходить семьёй, то, никакие 2000 в месяц не отложишь, а, наоборот, будет не хватать
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 22:41

  safonovstanislav написав:В Украине хоть какая-то свобода. Чуть подняли тарифы, сразу поднимается вой. В Европе столетиями живут под гнётом капиталистов. Проглотят такое повышение и не пикнут

Все, как раз наоборот. Всегда были столкновения во Франции, Бельгии, Германии, Чехии не говоря уже о странах третьего мира за свои права, тарифы, цены. Но не в Украине.
Как раз здесь проглотят любое повышение. Какой из майданов был на почве социальных недовольства от тарифов, цен или за повышение уровня жизни в Украине? Никакой. Ничего подобного не было. Вой от недовольства здесь могут поднять только на кухне.
Крупнейшие протесты:
Индийское антикоррупционное движение (2011)
Ирландские протесты (2008-2013 годы)
Бразильские протесты (2013)
Чилийские студенческие протесты (2011-2012)
Из сегодняшнего.
Чили, Боливия, Эквадор, Франция, Испания, Ливан, Ирак Гонконг. Где Украина с отключаемыми домами от канализации и воды?
ПРОТЕСТНАЯ ПЛАНЕТА
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