Реальні доходи українців перевищили докризові на 18% —...
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rjkz написав:Единственное, в качестве дополнения, вопрос - куда может гражданин Украины поехать с украинским паспортом, украинским, никому не нужным дипломом, с не очень пухлым (мягко говоря) кошельком и в среднем совсем никаким языком международного общения?
Ответ - куда угодно. Вот, прям в любую страну на карте мира. Нужно всего лишь не быть ничтожеством. В век интернета, как можно обвинять кого-то, что не знаешь английский, или любой другой язык? Понятное дело, если сидеть под подъездом и лускать семки, то язык сам себя не выучит. Насчёт образования, что мешает получить его в Германии бесплатно?
Прям вот несчастные украинцы. Язык сам себя не учит. Образование само себя не получает. Деньги сами себя не зарабатывают. Что же теперь делать? Наверное стремиться в Европу. Там то наверняка лучше.
rjkz написав:Во первых, вы сами себе противоречите - за границей якобы не заработаешь и на кусок хлеба, и тут-же строители за 3 месяца ОТКЛАДЫВАЮТ и привозят 6 куе.
Вы же сами прекрасно понимаете, в каких условиях живут эти строители. На жильё почти ничего не тратят, как и на еду. Если жить семьёй, более-менее питаться, работать 5 дней в неделю по 8 часов, ещё и когда-никогда на какое-то развлечение сходить семьёй, то, никакие 2000 в месяц не отложишь, а, наоборот, будет не хватать
safonovstanislav написав:В Украине хоть какая-то свобода. Чуть подняли тарифы, сразу поднимается вой. В Европе столетиями живут под гнётом капиталистов. Проглотят такое повышение и не пикнут
Все, как раз наоборот. Всегда были столкновения во Франции, Бельгии, Германии, Чехии не говоря уже о странах третьего мира за свои права, тарифы, цены. Но не в Украине. Как раз здесь проглотят любое повышение. Какой из майданов был на почве социальных недовольства от тарифов, цен или за повышение уровня жизни в Украине? Никакой. Ничего подобного не было. Вой от недовольства здесь могут поднять только на кухне. Крупнейшие протесты: Индийское антикоррупционное движение (2011) Ирландские протесты (2008-2013 годы) Бразильские протесты (2013) Чилийские студенческие протесты (2011-2012) Из сегодняшнего. Чили, Боливия, Эквадор, Франция, Испания, Ливан, Ирак Гонконг. Где Украина с отключаемыми домами от канализации и воды? ПРОТЕСТНАЯ ПЛАНЕТА