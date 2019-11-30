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Реальні доходи українців
перевищили докризові на 18% —...

Реальні доходи українців перевищили докризові на 18% —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 78910>
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 21:13

Re: Реальні доходи українців перевищили докризові на 18% —..

  rjkz написав:Единственное, в качестве дополнения, вопрос - куда может гражданин Украины поехать с украинским паспортом, украинским, никому не нужным дипломом, с не очень пухлым (мягко говоря) кошельком и в среднем совсем никаким языком международного общения?

Ответ - куда угодно. Вот, прям в любую страну на карте мира. Нужно всего лишь не быть ничтожеством. В век интернета, как можно обвинять кого-то, что не знаешь английский, или любой другой язык? Понятное дело, если сидеть под подъездом и лускать семки, то язык сам себя не выучит.
Насчёт образования, что мешает получить его в Германии бесплатно?

Прям вот несчастные украинцы. Язык сам себя не учит. Образование само себя не получает. Деньги сами себя не зарабатывают. Что же теперь делать? Наверное стремиться в Европу. Там то наверняка лучше.
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 21:17

Re: Реальні доходи українців перевищили докризові на 18% —..

  rjkz написав:Во первых, вы сами себе противоречите - за границей якобы не заработаешь и на кусок хлеба, и тут-же строители за 3 месяца ОТКЛАДЫВАЮТ и привозят 6 куе.

Вы же сами прекрасно понимаете, в каких условиях живут эти строители. На жильё почти ничего не тратят, как и на еду. Если жить семьёй, более-менее питаться, работать 5 дней в неделю по 8 часов, ещё и когда-никогда на какое-то развлечение сходить семьёй, то, никакие 2000 в месяц не отложишь, а, наоборот, будет не хватать
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 22:41

  safonovstanislav написав:В Украине хоть какая-то свобода. Чуть подняли тарифы, сразу поднимается вой. В Европе столетиями живут под гнётом капиталистов. Проглотят такое повышение и не пикнут

Все, как раз наоборот. Всегда были столкновения во Франции, Бельгии, Германии, Чехии не говоря уже о странах третьего мира за условия жизни, тарифы, цены. Но не в Украине.
Как раз здесь проглотят любое повышение. Какой из майданов был на почве социальных недовольства от тарифов, цен или за повышение уровня жизни в Украине? Никакой. Ничего подобного не было. Вой от недовольства здесь могут поднять только на кухне.
Крупнейшие протесты:
Индийское антикоррупционное движение (2011)
Ирландские протесты (2008-2013 годы)
Бразильские протесты (2013)
Чилийские студенческие протесты (2011-2012)
Из сегодняшнего.
Чили, Боливия, Эквадор, Франция, Испания, Ливан, Ирак Гонконг. Где Украина с отключаемыми домами от канализации и воды?
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 23:41

  safonovstanislav написав:..........
Сейчас двери Европы открыты. Любой может сесть на автобус, проехаться через несколько стран и выбрать себе идеальную страну для жизни. Нет никакого смысла жить там, где не нравится.
Я как раз и ездил несколько раз по Европе, в поисках страны для переезда из Украины, т. к. надоела постоянная нестабильность в стране. После чего понял, что Евросоюз - не лучшее место для жизни. Намного интереснее выглядят страны за пределами Евросоюза, например, Герцеговина или Албания. Или, если брать совсем далёкие страны не в Европе, то, например, Таиланд. Если бы где-то прям сильно понравилось, меня бы в Украине уже не было. Тем более, никакой собственности у меня нет. Собрал вещи, и вперёд.

Ну не надо так уж: "двери Европы открыты".
Проехаться туристом - да, пожалуйста.
Но безвиз не дает права на работу в Европе. А нелегалом всё же совсем не то.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 23:48

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:---------------------
ЛАД
В 1996 на 100 долларов в месяц можно было нормально жить семье. Сегодня этого явно мало на одного человека.
---------------------
Тоді(в 1996) потреби були менші!!! Автомобіль тоді вважався розкішшю, сьогодні вже ні. Мобільних/комп'ютерів взагалі не було. Поїздка на відпочинок в Турцію/Єгипет - масове явище сьогодні, тоді одиничне. І т.д.

Я говорю об обычной жизни. Еда, одежда, ЖКХ. Без авто и мобилок/компов.
Хватит Вам сегодня 100 долл. на такую жизнь?

Не $100 а $166. Так, $166 би хватило їжу, одежу і ЖКХ.
Звідки 66%? З Екселю. Беру інфляцію США за 23 роки і множу.

$166*24 = 3984 грн - прожить одному можно, но о-очень скромно.
В 1996, повторюсь, на 100 долларов в месяц можно было нормально жить семье.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 23:55

  ЛАД написав:
  safonovstanislav написав:..........
Сейчас двери Европы открыты. Любой может сесть на автобус, проехаться через несколько стран и выбрать себе идеальную страну для жизни. Нет никакого смысла жить там, где не нравится.
Я как раз и ездил несколько раз по Европе, в поисках страны для переезда из Украины, т. к. надоела постоянная нестабильность в стране. После чего понял, что Евросоюз - не лучшее место для жизни. Намного интереснее выглядят страны за пределами Евросоюза, например, Герцеговина или Албания. Или, если брать совсем далёкие страны не в Европе, то, например, Таиланд. Если бы где-то прям сильно понравилось, меня бы в Украине уже не было. Тем более, никакой собственности у меня нет. Собрал вещи, и вперёд.

Ну не надо так уж: "двери Европы открыты".
Проехаться туристом - да, пожалуйста.
Но безвиз не дает права на работу в Европе. А нелегалом всё же совсем не то.

Нужно разделять понятия переезд и заработки.
Для выбора страны для переезда навсегда, безвиз очень крутая тема. Когда выбрал страну, учишь местный язык и переезжаешь. 9 кругов бюрократического ада никто не отменял. Но, всё реально.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 23:57

  safonovstanislav написав:...............
В Украине, люди, получая пенсию 60-70 долларов, могут реально прожить целый месяц на эти деньги, настолько в Украине всё дёшево.

Чтоб Вы так жили! :mrgreen:
Это при том, что зарплатой от $1000 в Украине уже никого не удивишь.

Не удивишь.
Но подавляющее большинство имеют зарплаты существенно ниже.
Ср. зарплата примерно 430 долл. (по курсу 24), а медиана примерно 350 долл.
Читаешь Вас и создаётся впечатление, что Вы вообще не в Украине живёте. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 23:59

  ЛАД написав:Ну не надо так уж: "двери Европы открыты".
Проехаться туристом - да, пожалуйста.
Но безвиз не дает права на работу в Европе. А нелегалом всё же совсем не то.

Безвиз удобен для разведки и поиска работы. А там уже заключайте договор с работодателем, получайте визу и вперед. Это я сейчас не говорю о сборе клубнике в Польше, где как раз по безвизу и можно.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 00:04

  Gastarbaiter написав:
  ЛАД написав:Ну не надо так уж: "двери Европы открыты".
Проехаться туристом - да, пожалуйста.
Но безвиз не дает права на работу в Европе. А нелегалом всё же совсем не то.

Безвиз удобен для разведки и поиска работы. А там уже заключайте договор с работодателем, получайте визу и вперед. Это я сейчас не говорю о сборе клубнике в Польше, где как раз по безвизу и можно.

О Польше речи нет, всё понятно.
А попробуйте получить визу в Германию, например. Нет, в принципе можно, но как единичный случай. Реально такие случаи знаю только для программистов.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 00:11

  ЛАД написав:А попробуйте получить визу в Германию, например

Вот тут можете узнать как переехать в Германию:
https://m.youtube.com/results?search_qu ... 0%B8%D1%8E

Вместо Германии можно вставить любую другую страну
safonovstanislav
 
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