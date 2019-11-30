Реальні доходи українців перевищили докризові на 18% —...
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rjkz написав:Единственное, в качестве дополнения, вопрос - куда может гражданин Украины поехать с украинским паспортом, украинским, никому не нужным дипломом, с не очень пухлым (мягко говоря) кошельком и в среднем совсем никаким языком международного общения?
Ответ - куда угодно. Вот, прям в любую страну на карте мира. Нужно всего лишь не быть ничтожеством. В век интернета, как можно обвинять кого-то, что не знаешь английский, или любой другой язык? Понятное дело, если сидеть под подъездом и лускать семки, то язык сам себя не выучит. Насчёт образования, что мешает получить его в Германии бесплатно?
Прям вот несчастные украинцы. Язык сам себя не учит. Образование само себя не получает. Деньги сами себя не зарабатывают. Что же теперь делать? Наверное стремиться в Европу. Там то наверняка лучше.
rjkz написав:Во первых, вы сами себе противоречите - за границей якобы не заработаешь и на кусок хлеба, и тут-же строители за 3 месяца ОТКЛАДЫВАЮТ и привозят 6 куе.
Вы же сами прекрасно понимаете, в каких условиях живут эти строители. На жильё почти ничего не тратят, как и на еду. Если жить семьёй, более-менее питаться, работать 5 дней в неделю по 8 часов, ещё и когда-никогда на какое-то развлечение сходить семьёй, то, никакие 2000 в месяц не отложишь, а, наоборот, будет не хватать
safonovstanislav написав:В Украине хоть какая-то свобода. Чуть подняли тарифы, сразу поднимается вой. В Европе столетиями живут под гнётом капиталистов. Проглотят такое повышение и не пикнут
Все, как раз наоборот. Всегда были столкновения во Франции, Бельгии, Германии, Чехии не говоря уже о странах третьего мира за условия жизни, тарифы, цены. Но не в Украине. Как раз здесь проглотят любое повышение. Какой из майданов был на почве социальных недовольства от тарифов, цен или за повышение уровня жизни в Украине? Никакой. Ничего подобного не было. Вой от недовольства здесь могут поднять только на кухне. Крупнейшие протесты: Индийское антикоррупционное движение (2011) Ирландские протесты (2008-2013 годы) Бразильские протесты (2013) Чилийские студенческие протесты (2011-2012) Из сегодняшнего. Чили, Боливия, Эквадор, Франция, Испания, Ливан, Ирак Гонконг. Где Украина с отключаемыми домами от канализации и воды? ПРОТЕСТНАЯ ПЛАНЕТА
safonovstanislav написав:.......... Сейчас двери Европы открыты. Любой может сесть на автобус, проехаться через несколько стран и выбрать себе идеальную страну для жизни. Нет никакого смысла жить там, где не нравится. Я как раз и ездил несколько раз по Европе, в поисках страны для переезда из Украины, т. к. надоела постоянная нестабильность в стране. После чего понял, что Евросоюз - не лучшее место для жизни. Намного интереснее выглядят страны за пределами Евросоюза, например, Герцеговина или Албания. Или, если брать совсем далёкие страны не в Европе, то, например, Таиланд. Если бы где-то прям сильно понравилось, меня бы в Украине уже не было. Тем более, никакой собственности у меня нет. Собрал вещи, и вперёд.
Ну не надо так уж: "двери Европы открыты". Проехаться туристом - да, пожалуйста. Но безвиз не дает права на работу в Европе. А нелегалом всё же совсем не то.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
andrijk777 написав:--------------------- ЛАД В 1996 на 100 долларов в месяц можно было нормально жить семье. Сегодня этого явно мало на одного человека. --------------------- Тоді(в 1996) потреби були менші!!! Автомобіль тоді вважався розкішшю, сьогодні вже ні. Мобільних/комп'ютерів взагалі не було. Поїздка на відпочинок в Турцію/Єгипет - масове явище сьогодні, тоді одиничне. І т.д.
Я говорю об обычной жизни. Еда, одежда, ЖКХ. Без авто и мобилок/компов. Хватит Вам сегодня 100 долл. на такую жизнь?
Не $100 а $166. Так, $166 би хватило їжу, одежу і ЖКХ. Звідки 66%? З Екселю. Беру інфляцію США за 23 роки і множу.
$166*24 = 3984 грн - прожить одному можно, но о-очень скромно. В 1996, повторюсь, на 100 долларов в месяц можно было нормально жить семье.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
safonovstanislav написав:.......... Сейчас двери Европы открыты. Любой может сесть на автобус, проехаться через несколько стран и выбрать себе идеальную страну для жизни. Нет никакого смысла жить там, где не нравится. Я как раз и ездил несколько раз по Европе, в поисках страны для переезда из Украины, т. к. надоела постоянная нестабильность в стране. После чего понял, что Евросоюз - не лучшее место для жизни. Намного интереснее выглядят страны за пределами Евросоюза, например, Герцеговина или Албания. Или, если брать совсем далёкие страны не в Европе, то, например, Таиланд. Если бы где-то прям сильно понравилось, меня бы в Украине уже не было. Тем более, никакой собственности у меня нет. Собрал вещи, и вперёд.
Ну не надо так уж: "двери Европы открыты". Проехаться туристом - да, пожалуйста. Но безвиз не дает права на работу в Европе. А нелегалом всё же совсем не то.
Нужно разделять понятия переезд и заработки. Для выбора страны для переезда навсегда, безвиз очень крутая тема. Когда выбрал страну, учишь местный язык и переезжаешь. 9 кругов бюрократического ада никто не отменял. Но, всё реально.
safonovstanislav написав:............... В Украине, люди, получая пенсию 60-70 долларов, могут реально прожить целый месяц на эти деньги, настолько в Украине всё дёшево.
Чтоб Вы так жили!
Это при том, что зарплатой от $1000 в Украине уже никого не удивишь.
Не удивишь. Но подавляющее большинство имеют зарплаты существенно ниже. Ср. зарплата примерно 430 долл. (по курсу 24), а медиана примерно 350 долл. Читаешь Вас и создаётся впечатление, что Вы вообще не в Украине живёте.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.