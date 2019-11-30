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Реальні доходи українців перевищили докризові на 18% —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 01 гру, 2019 00:15
ЛАД написав:
О Польше речи нет, всё понятно.
А попробуйте получить визу в Германию, например. Нет, в принципе можно, но как единичный случай. Реально такие случаи знаю только для программистов.
Я знаю десятки случаев среди бывших коллег, которые в течении последних 5 лет повыезжали практически в каждую страну Европы (Великобритания, Франция, Нидерланды, Кипр, Мальта, Германия, Швеция, Италия, Польша, Чехия). Также есть выехавшие в США, Канаду, ОАЭ. Все по специальности (финансы, бухгалтерия).
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Додано: Нед 01 гру, 2019 06:53
safonovstanislav написав: rjkz написав:
Блин! Да потому что в европейских (и не только - на БВ, во многих странах Африки, в упомянутой Вами Индии, Китае, Израиле, Японии и тд. там просто в голову никому не приходит дублировать фильмы на украинск...пардон на свой язык. Это ни к чему!) странах английский дети со школы знают лучше украинских преподавателей!...
Стоит ли удивляться, что приезжающие из самых бедных стран Африки в Украину студенты (к сожалению, украинское образование из-за своей дешевизны интересует только самые бедные африканские страны. У них пока и такого нет), учат граждан Украины на курсах Инглишу как нейтивы?
Да, а ещё скажите, что учат французский и персидский, и тоже их знают лучше преподавателей, именно по-этому в кинотеатрах субтитры вместо дубляжа, а не потому что в Европе стандартная бизнес модель - продать говняжку по максимальной цене
А насчёт африканских стран, тема очень грустная. Колонии, рабство, уничтожение африканских языков и культуры и замещение их языком и культурой рабовладельцев. Очень грустно это всё.
В Украине хоть какая-то свобода. Чуть подняли тарифы, сразу поднимается вой. В Европе столетиями живут под гнётом капиталистов
. Проглотят такое повышение и не пикнут
"Может Вы, батюшка, партейный?" ("Двенадцать стульев" Ильф и Петров)
Разное было в истории Человечества, разная была мораль. К счастью, процесс глобализации сопровождается гуманизацией общества.
Дубляж на родном языке подразумевает, что прокат все-же не в англоязычной стране и для изучающих Инглиш, это все все таки неплохой способ практиковать лисенинг.
Колонизаторство Африки - это с одной стороны позорное явление с точки зрения сегодняшней морали, но с сугубо практической точки зрения, этот процесс как бы то ни было привел к распространению представителей африканской расы по всей планете. Как-бы сейчас было устроено современное общество в условиях резервации африканского континента в его первозданном виде - никто не скажет, но скорей всего это было-бы не самое лучшее хотя и гуманное сосуществование.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
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Додано: Нед 01 гру, 2019 07:11
safonovstanislav написав: rjkz написав:
Единственное, в качестве дополнения, вопрос - куда может гражданин Украины поехать с украинским паспортом, украинским, никому не нужным дипломом, с не очень пухлым (мягко говоря) кошельком и в среднем совсем никаким языком международного общения?
Ответ - куда угодно. Вот, прям в любую страну на карте мира. Нужно всего лишь не быть ничтожеством. В век интернета, как можно обвинять кого-то, что не знаешь английский, или любой другой язык? Понятное дело, если сидеть под подъездом и лускать семки, то язык сам себя не выучит.
Насчёт образования, что мешает получить его в Германии бесплатно?
Прям вот несчастные украинцы. Язык сам себя не учит. Образование само себя не получает. Деньги сами себя не зарабатывают. Что же теперь делать? Наверное стремиться в Европу. Там то наверняка лучше.
Совершенно верно!
Язык надо учить. Те кто хорошо вадеет языком - легче адаптируются и находят работу за рубежом. То есть -валят. Для того, чтобы овладеть языком - совершенно верно - не надо лузгать семки. Те кто лузгает семки - остается в Украине. Активные и умные - валят.
Тем кто лузгает семки - и так тяпло(с).
Образование в Германии - это здорово. Но не всем есть смысл получать образование в Германии - у кого возраст, а тут еще и немецкий знать надо. У моих друзей сын закончил университет в Германии. Но для того, чтобы он это смог сделать, родители всю его учебу кв кивеской школе непрерывно линяли на некислые бабки. В конечном счете, ребенок владел свободно и немецким и английским и занимал места на городских олимпиадах по математике. Сейчас закончил универ в Германии и там-же работает. И мечтает переехать...в США, куда много его однокурсников уехало. Не в Украину, такую замечательную и распрекрасную. То есть, кто получает западное образование - валят. Не возвращаются в Украину. Нафига работать за 2 куе в Украине в месяц (и это еще круто), если на стажировке молодой человек получил с ходу 3,5 кевро, а его друзья в США на интерншипе 7 куе.
Едем дальше. Если речь идет о возрасте, когда учиться уже не есть особый смысл, но есть большое желание дать будущее детям - валят. Без языка и с украинским образованием, без денег(в западном понимании), едут в неизвестность и готовы работать на любых работах лишь-бы дети получали западное образование. Чтобы жить в нормальном обществе, а не насквозь пропитанном коррупцией болоте. И выживают первое время и выплывают и становятся на ноги и их дети потом благодарны им только лишь за то, что вывезли их из распрекрасной Украины. А ведь так прекрасно сидеть в Украине на лавке и лузгать семки.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
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Додано: Нед 01 гру, 2019 07:25
safonovstanislav написав: rjkz написав:
Во первых, вы сами себе противоречите - за границей якобы не заработаешь и на кусок хлеба, и тут-же строители за 3 месяца ОТКЛАДЫВАЮТ и привозят 6 куе.
Вы же сами прекрасно понимаете, в каких условиях живут эти строители. На жильё почти ничего не тратят, как и на еду. Если жить семьёй, более-менее питаться, работать 5 дней в неделю по 8 часов, ещё и когда-никогда на какое-то развлечение сходить семьёй, то, никакие 2000 в месяц не отложишь, а, наоборот, будет не хватать
С моей фирмы несколько человек работает рабочими в Германии. Последние контракты - 25 евро в час. Проживание в модульных общежитиях, проезд раз в год в/из Украины за счет фирмы, проживание тоже. Автобус на объект и обратно. На траты в Германии уходит ДО 1 кевро в месяц (сигареты дорогие. а курить вредно). Домой откладывают 3+ кевро в месяц.
Есть ВНЖ, если-бы было желание, то привезти семью можно было-бы и на эту зарплату вполне нормально жить (если еще учесть, что у всех есть свои квартиры в Киеве, которые можно по отъезду сдать. 300-500 баксов лишними не бывают) хоть и не шикарно.
Работа строго 8 чаов в день, работать больше - запрещено, после конца рабочего дня специальная бригада идет по объекту и все что не убрано отправляет в мусор. Не убран оставшийся материал? - В мусор. Инструмент? - в мусор. 2 выходных в неделю - железно.
Никто цепями к галерам не приковывает.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
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Додано: Нед 01 гру, 2019 07:30
Ню-ню ну попробуйте подставить США, Канада, Австралия. И как все это "просто".
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
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