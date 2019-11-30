Реальні доходи українців перевищили докризові на 18% —...

Додано: Нед 01 гру, 2019 07:11

safonovstanislav написав: rjkz написав: Единственное, в качестве дополнения, вопрос - куда может гражданин Украины поехать с украинским паспортом, украинским, никому не нужным дипломом, с не очень пухлым (мягко говоря) кошельком и в среднем совсем никаким языком международного общения? Единственное, в качестве дополнения, вопрос - куда может гражданин Украины поехать с украинским паспортом, украинским, никому не нужным дипломом, с не очень пухлым (мягко говоря) кошельком и в среднем совсем никаким языком международного общения?

Ответ - куда угодно. Вот, прям в любую страну на карте мира. Нужно всего лишь не быть ничтожеством. В век интернета, как можно обвинять кого-то, что не знаешь английский, или любой другой язык? Понятное дело, если сидеть под подъездом и лускать семки, то язык сам себя не выучит.

Насчёт образования, что мешает получить его в Германии бесплатно?



Прям вот несчастные украинцы. Язык сам себя не учит. Образование само себя не получает. Деньги сами себя не зарабатывают. Что же теперь делать? Наверное стремиться в Европу. Там то наверняка лучше. Ответ - куда угодно. Вот, прям в любую страну на карте мира. Нужно всего лишь не быть ничтожеством. В век интернета, как можно обвинять кого-то, что не знаешь английский, или любой другой язык? Понятное дело, если сидеть под подъездом и лускать семки, то язык сам себя не выучит.Насчёт образования, что мешает получить его в Германии бесплатно?Прям вот несчастные украинцы. Язык сам себя не учит. Образование само себя не получает. Деньги сами себя не зарабатывают. Что же теперь делать? Наверное стремиться в Европу. Там то наверняка лучше.

Совершенно верно!Язык надо учить. Те кто хорошо вадеет языком - легче адаптируются и находят работу за рубежом. То есть -валят. Для того, чтобы овладеть языком - совершенно верно - не надо лузгать семки. Те кто лузгает семки - остается в Украине. Активные и умные - валят.Тем кто лузгает семки - и так тяпло(с).Образование в Германии - это здорово. Но не всем есть смысл получать образование в Германии - у кого возраст, а тут еще и немецкий знать надо. У моих друзей сын закончил университет в Германии. Но для того, чтобы он это смог сделать, родители всю его учебу кв кивеской школе непрерывно линяли на некислые бабки. В конечном счете, ребенок владел свободно и немецким и английским и занимал места на городских олимпиадах по математике. Сейчас закончил универ в Германии и там-же работает. И мечтает переехать...в США, куда много его однокурсников уехало. Не в Украину, такую замечательную и распрекрасную. То есть, кто получает западное образование - валят. Не возвращаются в Украину. Нафига работать за 2 куе в Украине в месяц (и это еще круто), если на стажировке молодой человек получил с ходу 3,5 кевро, а его друзья в США на интерншипе 7 куе.Едем дальше. Если речь идет о возрасте, когда учиться уже не есть особый смысл, но есть большое желание дать будущее детям - валят. Без языка и с украинским образованием, без денег(в западном понимании), едут в неизвестность и готовы работать на любых работах лишь-бы дети получали западное образование. Чтобы жить в нормальном обществе, а не насквозь пропитанном коррупцией болоте. И выживают первое время и выплывают и становятся на ноги и их дети потом благодарны им только лишь за то, что вывезли их из распрекрасной Украины. А ведь так прекрасно сидеть в Украине на лавке и лузгать семки.