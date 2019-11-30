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Реальні доходи українців
перевищили докризові на 18% —...

Реальні доходи українців перевищили докризові на 18% —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 22:47

  ruvex написав:Но с другой стороны не каждый подобный "финансист" реально осветит свое реальное положение. Потому в добрую сказку, что все 100% уехавших работают по специальности и супер устроились никогда не поверю, в том числе отталкиваясь от опыта собственных знакомых о которых знаю не по их рассказам для "общественности".

Не совсем понимаю: зачем уезжать и мыть посуду человеку, у которого в Украине была неплохая работа в теплом уютном офисе, доход выше среднего и карьерные перспективы? Вы бы уехали?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 22:54

  Gastarbaiter написав:
  ruvex написав:Но с другой стороны не каждый подобный "финансист" реально осветит свое реальное положение. Потому в добрую сказку, что все 100% уехавших работают по специальности и супер устроились никогда не поверю, в том числе отталкиваясь от опыта собственных знакомых о которых знаю не по их рассказам для "общественности".

Не совсем понимаю: зачем уезжать и мыть посуду человеку, у которого в Украине была неплохая работа в теплом уютном офисе, доход выше среднего и карьерные перспективы? Вы бы уехали?

Честно не знаю. Знакомая реально отлично жила. Работа была не плохая, ушла только на новую два года назад. Имела свой двухэтажный дом, муж был постоянно на заработках. В деньгах не особо нуждалась. Теперь работает чтобы заплатить там за аренду квартиры, приезжала сюда лечиться на полтора месяца. Но зато штаты.
Наверное судя из того, что в текущий момент не уехал, значит пока не планировал. :wink:
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ruvex
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