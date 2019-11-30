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Реальні доходи українців перевищили докризові на 18% —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 01 гру, 2019 22:47
ruvex написав:
Но с другой стороны не каждый подобный "финансист" реально осветит свое реальное положение. Потому в добрую сказку, что все 100% уехавших работают по специальности и супер устроились никогда не поверю, в том числе отталкиваясь от опыта собственных знакомых о которых знаю не по их рассказам для "общественности".
Не совсем понимаю: зачем уезжать и мыть посуду человеку, у которого в Украине была неплохая работа в теплом уютном офисе, доход выше среднего и карьерные перспективы? Вы бы уехали?
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Gastarbaiter
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Додано: Нед 01 гру, 2019 22:54
Gastarbaiter написав: ruvex написав:
Но с другой стороны не каждый подобный "финансист" реально осветит свое реальное положение. Потому в добрую сказку, что все 100% уехавших работают по специальности и супер устроились никогда не поверю, в том числе отталкиваясь от опыта собственных знакомых о которых знаю не по их рассказам для "общественности".
Не совсем понимаю: зачем уезжать и мыть посуду человеку, у которого в Украине была неплохая работа в теплом уютном офисе, доход выше среднего и карьерные перспективы? Вы бы уехали?
Честно не знаю. Знакомая реально отлично жила. Работа была не плохая, ушла только на новую два года назад. Имела свой двухэтажный дом, муж был постоянно на заработках. В деньгах не особо нуждалась. Теперь работает чтобы заплатить там за аренду квартиры, приезжала сюда лечиться на полтора месяца. Но зато штаты.
Наверное судя из того, что в текущий момент не уехал, значит пока не планировал.
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Додано: Нед 01 гру, 2019 23:25
safonovstanislav написав:
Gastarbaiter, сейчас реально хорошая возможность - удалёнка. Не обязательно жить и работать в одной стране. Знакомая закончила месячные IT-курсы, сходу начала получать неплохие деньги с заграничных заказов. Как для человека, работающего до этого почти 10 лет совсем в другой сфере и с IT вообще никак не связанного, очень даже неплохо. И не нужно никуда вообще ехать. Живешь с семьёй, никого не бросаешь.
Какие это месячные курсы можно закончить человеку с другой сферы далекому от ИТ и сходу получать "неплохие деньги" (какие) ?
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Додано: Нед 01 гру, 2019 23:48
vladimir07 написав:
Какие это месячные курсы можно закончить человеку с другой сферы далекому от ИТ и сходу получать "неплохие деньги" (какие) ?
Не вірте в казки.
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Додано: Пон 02 гру, 2019 03:46
safonovstanislav написав:
rjkz, глобализация. Каждый, при желании, может найти своё место в жизни. То, что из Украины люди разъезжаются по миру - это неоспоримый факт. А безвиз только усилил тенденцию. Но, есть и люди, которые, наоборот, пытаются получить гражданство Украины. Пусть их не так много, как ищущих выход из Украины навсегда.
Суть моих сообщений в том, что нужно рассматривать любую страну со всех сторон, как плюсы, так и минусы. Нету такого, что где-то прям всё хорошо, а где-то всё плохо. А ещё в том, что Украина не такая ужасная страна, как думают те, кто видел заграничье только по телевизору. Я раньше считал Украину вообще ужасной, что везде хорошо, кроме Украины. Но, после того, как открыли безвиз в Европу, понял, что жизнь в Украине не так уж отличается от других европейских стран. Многие знакомые разъехались по заграничьям, им там больше нравится. Но, значительно больше знакомых остались и даже не думают о переезде куда-то, несмотря на то, что по заграницам ездят стабильно отдыхать
Конечно, я согласен, что Украина хоть и не самая лучшая, но и не самая худшая страна в мире. Но вся беда в том, что страна демонстрирует стабильную отрицательную динамику на протяжении десятилетий. И уже стала официально "самой бедной страной Европы".
Согласен и с тем, что каждую страну следует рассматривать во всех аспектах. Только как-то странно Вы "рассматриваете" - лагеря беженцев во Франции и трущобы Неаполя (самый криминальный город Италии) с чем Вы сравниваете? С Киевом? Беженцев Вы сравниваете с осевшими и всем обзавевшимися киевлянами? Да, в Европе имеет место быть миграционный кризис, понятно, что не самые респектабельные люди наводнили Европу. Но не обязательно жить возле них. При этом, любая страна Европы имеет более сильную экономику чем украинская. И любая страна Европы не имеет таких глубочайших демогарфических проблем, как Украина.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
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Додано: Пон 02 гру, 2019 03:51
andrijk777 написав: safonovstanislav написав:
rjkz, глобализация. Каждый, при желании, может найти своё место в жизни. То, что из Украины люди разъезжаются по миру - это неоспоримый факт. А безвиз только усилил тенденцию. Но, есть и люди, которые, наоборот, пытаются получить гражданство Украины. Пусть их не так много, как ищущих выход из Украины навсегда.
Суть моих сообщений в том, что нужно рассматривать любую страну со всех сторон, как плюсы, так и минусы. Нету такого, что где-то прям всё хорошо, а где-то всё плохо. А ещё в том, что Украина не такая ужасная страна, как думают те, кто видел заграничье только по телевизору. Я раньше считал Украину вообще ужасной, что везде хорошо, кроме Украины. Но, после того, как открыли безвиз в Европу, понял, что жизнь в Украине не так уж отличается от других европейских стран. Многие знакомые разъехались по заграничьям, им там больше нравится. Но, значительно больше знакомых остались и даже не думают о переезде куда-то, несмотря на то, что по заграницам ездят стабильно отдыхать
Все залежить від доходів(і як наслідок - витрат, тому що витрати прямо залежить від доходів).
Якщо у вас дохід $1000+, а для Києва $1500+, тоді ваші міркування вірні.
Якщо у вас дохід "середній", тобто в районі $400, тоді ваші міркування невірні.
При "середньому" доході європеєць живе набагато краще ніж українець.
На-жаль 80% українців одержують дохід близько-середнього або нижче-середнього.
Даже имея очень высокие доходы, надо понимать, что кроме стоимости жизни, есть потребности, которые КАЧЕСТВЕННО в Украине получить невозможно.
Неспроста наши олигархфрены лечатся за рубежом и их дети учатся по Лозаннам и Ландонам. У людей попроще, выбор невелик, если надо иметь доступ к качественной медицине и образованию - надовалить.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
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Додано: Пон 02 гру, 2019 04:37
ruvex написав: Gastarbaiter написав:
Я знаю десятки случаев среди бывших коллег, которые в течении последних 5 лет повыезжали практически в каждую страну Европы (Великобритания, Франция, Нидерланды, Кипр, Мальта, Германия, Швеция, Италия, Польша, Чехия). Также есть выехавшие в США, Канаду, ОАЭ. Все по специальности (финансы, бухгалтерия).
Возможно многие так и работают, не ведаю статистикой, но имею на вскидку 4 реальные истории. Одна из которых женщина дипломированный, хороший математик, бухгалтер тоже уехав по визе так же работает "финансистом". Но судьба закинула на конференцию в штаты и улучив момент проведать подружку все оказалось абсолютно не так. В течении первого года была посудомойкой и то посчастливилось, сейчас горничной в отеле, дочку 21 года с трудом устроила официанткой в кафе. Живут в съемной, недавно притащили второй старый диван, который отнесли на свалку соседи. Из перспектив - возможно у дочки что-то получится, но тем неменее она дистанционно учится в нашем украинском универе.
Про два другие случая соседок находящихся в Дании рассказывать не буду, по понятным причинам. В Италии знакомая по непроверенным данным 5 лет работает ж***.
А кем она хотела работать сразу по приезду? Бухгалтером? Так в чем проблема - отличный Инглиш и сертификат CPA ей откроют дорогу. И если с Инглишем еще как-то теоретически может решиться вопрос в Украине (но как правило, сколько его в Украине ни учи - он не будет достаточно хорош без ежедневной и повседневной практики, которую дает проживание в англоязычной среде), то (то о чем я писал выше) украинское образование мало кому надо (за редким исключением) - надо идти учиться хотя-бы на курсы (что даст возможность работать на небольших фирмочках) или идти учиться в колледж, после 2-4 лет будет диплом и открытые двери.
Знаю семью, месяца 4 как приехали в Штаты, из Закарпатья, глава семейства пошел работать сантехником - 40 бакосв в час, тк работает под чужую лицензию, при своей имел-бы 80 в час. Посудомойка (если легально работает), то это 15 баксов в час (минимум в НЙ). К слову сказать, американцы и бывшие наши, которые уехали 10-20-30 лет назад, абсолютно нормально относятся к людям с не очень престижной работой (особенно в первое время по приезду) - многие через это прошли сами. Мало того, знаю еще семью, при том, что у семьи свой дом, свой медицинский офис и доходы вполне, то их сын-студент абсолютно нормально пошел работать на склады Амазона на 15,25 баксов в час на парт-тайм, чтобы заработать карманные деньги. У другой обеспеченной семьи, девочка, оканчивающая хайскул подрабатывает официанткой. Ничего в этом плохого нет.
Кому-то везет сразу найти работу, кому-то сразу хорошую работу, остальные прежде чем найдут хорошую и нормально оплачиваемую работу, работают на простых работах.
Самый главный вопрос, главней чем то кем она сейчас работает - ее статус. Если она в стране по турвизе, то особо ей ничего не светит, кроме как до истечения срока пребывания работать на таких-же работах на кэшью. Если-же есть хоть какой-то легальный дляительный статус, позволяющий легально работать, то все у нее наладится.
Хотя моя соседка в свое время по турвизе заработала на 2шт 1к новостроя в полях за Окружной, которые сдает по 8 кгрн каждую. теперь имеет "небольшую прибавку к пенсии" (с).
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
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Додано: Пон 02 гру, 2019 04:43
Gastarbaiter написав: ruvex написав:
Возможно многие так и работают, не ведаю статистикой, но имею на вскидку 4 реальные истории. Одна из которых женщина дипломированный, хороший математик, бухгалтер тоже уехав по визе так же работает "финансистом". Но судьба закинула на конференцию в штаты и улучив момент проведать подружку все оказалось абсолютно не так. В течении первого года была посудомойкой и то посчастливилось, сейчас горничной в отеле, дочку 21 года с трудом устроила официанткой в кафе. Живут в съемной, недавно притащили второй старый диван, который отнесли на свалку соседи. Из перспектив - возможно у дочки что-то получится, но тем неменее она дистанционно учится в нашем украинском универе.
Про два другие случая соседок находящихся в Дании рассказывать не буду, по понятным причинам. В Италии знакомая по непроверенным данным 5 лет работает ж***.
Ну так вначале люди находят работу (или работа находит их), подписывают контракт, а потом уже едут. А не наобум. Значит, такие "финансисты". Нормальный аудитор/фин. аналитик/ контроллер / специалист по отчетности в любой стране мира востребован и относительно легко найдет работу.
Или просто люди себя не ценят. Знаю такие случаи в Польше. У человека есть диплом инженера, опыт, а работает в Макдональдсе или что-то похожее. На вопрос "почему не пробует найти работу по специальности?" (профессия-то востребованная!) отвечает "да это все нереально, я даже не пробовал".
Просто украинский диплом можно засунуть куда угодно, но не туда, где за это получить можно работу по этому диплому. В Бурунди надо было ехать работать инженером.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
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Додано: Пон 02 гру, 2019 04:46
ruvex написав: Gastarbaiter написав:
Ну так вначале люди находят работу (или работа находит их), подписывают контракт, а потом уже едут. А не наобум. Значит, такие "финансисты". Нормальный аудитор/фин. аналитик/ контроллер / специалист по отчетности в любой стране мира востребован и относительно легко найдет работу.
Или просто люди себя не ценят. Знаю такие случаи в Польше. У человека есть диплом инженера, опыт, а работает в Макдональдсе или что-то похожее. На вопрос "почему не пробует найти работу по специальности?" (профессия-то востребованная!) отвечает "да это все нереально, я даже не пробовал".
Нельзя исключать и данного фактора, но не все и всегда зависит только от того - пробовал или нет, хотел или нет. Иначе и перераспределение благ было бы в мире иным.
Но с другой стороны не каждый подобный "финансист" реально осветит свое реальное положение. Потому в добрую сказку, что все 100% уехавших работают по специальности и супер устроились никогда не поверю, в том числе отталкиваясь от опыта собственных знакомых о которых знаю не по их рассказам для "общественности".
Это скорее исключение, чем правило, когда человек после свала работает по своейже украиснкой специальности. Кроме разве что ай-ти.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
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