Реальні доходи українців перевищили докризові на 18% —...

Додано: Пон 02 гру, 2019 04:37

ruvex написав: Gastarbaiter написав: Я знаю десятки случаев среди бывших коллег, которые в течении последних 5 лет повыезжали практически в каждую страну Европы (Великобритания, Франция, Нидерланды, Кипр, Мальта, Германия, Швеция, Италия, Польша, Чехия). Также есть выехавшие в США, Канаду, ОАЭ. Все по специальности (финансы, бухгалтерия). Я знаю десятки случаев среди бывших коллег, которые в течении последних 5 лет повыезжали практически в каждую страну Европы (Великобритания, Франция, Нидерланды, Кипр, Мальта, Германия, Швеция, Италия, Польша, Чехия). Также есть выехавшие в США, Канаду, ОАЭ. Все по специальности (финансы, бухгалтерия).

Возможно многие так и работают, не ведаю статистикой, но имею на вскидку 4 реальные истории. Одна из которых женщина дипломированный, хороший математик, бухгалтер тоже уехав по визе так же работает "финансистом". Но судьба закинула на конференцию в штаты и улучив момент проведать подружку все оказалось абсолютно не так. В течении первого года была посудомойкой и то посчастливилось, сейчас горничной в отеле, дочку 21 года с трудом устроила официанткой в кафе. Живут в съемной, недавно притащили второй старый диван, который отнесли на свалку соседи. Из перспектив - возможно у дочки что-то получится, но тем неменее она дистанционно учится в нашем украинском универе.

Про два другие случая соседок находящихся в Дании рассказывать не буду, по понятным причинам. В Италии знакомая по непроверенным данным 5 лет работает ж***. Возможно многие так и работают, не ведаю статистикой, но имею на вскидку 4 реальные истории. Одна из которых женщина дипломированный, хороший математик, бухгалтер тоже уехав по визе так же работает "финансистом". Но судьба закинула на конференцию в штаты и улучив момент проведать подружку все оказалось абсолютно не так. В течении первого года была посудомойкой и то посчастливилось, сейчас горничной в отеле, дочку 21 года с трудом устроила официанткой в кафе. Живут в съемной, недавно притащили второй старый диван, который отнесли на свалку соседи. Из перспектив - возможно у дочки что-то получится, но тем неменее она дистанционно учится в нашем украинском универе.Про два другие случая соседок находящихся в Дании рассказывать не буду, по понятным причинам. В Италии знакомая по непроверенным данным 5 лет работает ж***.

А кем она хотела работать сразу по приезду? Бухгалтером? Так в чем проблема - отличный Инглиш и сертификат CPA ей откроют дорогу. И если с Инглишем еще как-то теоретически может решиться вопрос в Украине (но как правило, сколько его в Украине ни учи - он не будет достаточно хорош без ежедневной и повседневной практики, которую дает проживание в англоязычной среде), то (то о чем я писал выше) украинское образование мало кому надо (за редким исключением) - надо идти учиться хотя-бы на курсы (что даст возможность работать на небольших фирмочках) или идти учиться в колледж, после 2-4 лет будет диплом и открытые двери.Знаю семью, месяца 4 как приехали в Штаты, из Закарпатья, глава семейства пошел работать сантехником - 40 бакосв в час, тк работает под чужую лицензию, при своей имел-бы 80 в час. Посудомойка (если легально работает), то это 15 баксов в час (минимум в НЙ). К слову сказать, американцы и бывшие наши, которые уехали 10-20-30 лет назад, абсолютно нормально относятся к людям с не очень престижной работой (особенно в первое время по приезду) - многие через это прошли сами. Мало того, знаю еще семью, при том, что у семьи свой дом, свой медицинский офис и доходы вполне, то их сын-студент абсолютно нормально пошел работать на склады Амазона на 15,25 баксов в час на парт-тайм, чтобы заработать карманные деньги. У другой обеспеченной семьи, девочка, оканчивающая хайскул подрабатывает официанткой. Ничего в этом плохого нет.Кому-то везет сразу найти работу, кому-то сразу хорошую работу, остальные прежде чем найдут хорошую и нормально оплачиваемую работу, работают на простых работах.Самый главный вопрос, главней чем то кем она сейчас работает - ее статус. Если она в стране по турвизе, то особо ей ничего не светит, кроме как до истечения срока пребывания работать на таких-же работах на кэшью. Если-же есть хоть какой-то легальный дляительный статус, позволяющий легально работать, то все у нее наладится.Хотя моя соседка в свое время по турвизе заработала на 2шт 1к новостроя в полях за Окружной, которые сдает по 8 кгрн каждую. теперь имеет "небольшую прибавку к пенсии" (с).