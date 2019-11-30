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Реальні доходи українців
перевищили докризові на 18% —...

Реальні доходи українців перевищили докризові на 18% —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 09:45

  rjkz написав:Просто украинский диплом можно засунуть куда угодно, но не туда, где за это получить можно работу по этому диплому. В Бурунди надо было ехать работать инженером.

Ну, не знаю. Кроме врачей, больше никто на ум не приходит, кто бы не смог сходу работать в другой стране по украинскому диплому. Понятно, что зание языка и опыт в профессии необходимы. Но вот чтобы при этом отказали только из-за того, что диплом украинский...
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 14:51

  ruvex написав:Честно не знаю. Знакомая реально отлично жила. Работа была не плохая, ушла только на новую два года назад. Имела свой двухэтажный дом, муж был постоянно на заработках. В деньгах не особо нуждалась. Теперь работает чтобы заплатить там за аренду квартиры, приезжала сюда лечиться на полтора месяца. Но зато штаты.
Наверное судя из того, что в текущий момент не уехал, значит пока не планировал. :wink:

  rjkz написав: У людей попроще, выбор невелик, если надо иметь доступ к качественной медицине и образованию - надовалить. :(

Медицина "там" така "качественная", що їдуть лікуватись сюди :D :D
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