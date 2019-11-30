Реальні доходи українців перевищили докризові на 18% —...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 02 гру, 2019 09:45
rjkz написав:
Просто украинский диплом можно засунуть куда угодно, но не туда, где за это получить можно работу по этому диплому. В Бурунди надо было ехать работать инженером.
Ну, не знаю. Кроме врачей, больше никто на ум не приходит, кто бы не смог сходу работать в другой стране по украинскому диплому. Понятно, что зание языка и опыт в профессии необходимы. Но вот чтобы при этом отказали только из-за того, что диплом украинский...
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