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Реальні доходи українців перевищили докризові на 18% —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 02 гру, 2019 09:45
rjkz написав:
Просто украинский диплом можно засунуть куда угодно, но не туда, где за это получить можно работу по этому диплому. В Бурунди надо было ехать работать инженером.
Ну, не знаю. Кроме врачей, больше никто на ум не приходит, кто бы не смог сходу работать в другой стране по украинскому диплому. Понятно, что зание языка и опыт в профессии необходимы. Но вот чтобы при этом отказали только из-за того, что диплом украинский...
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Додано: Пон 02 гру, 2019 21:50
Gastarbaiter написав: rjkz написав:
Просто украинский диплом можно засунуть куда угодно, но не туда, где за это получить можно работу по этому диплому. В Бурунди надо было ехать работать инженером.
Ну, не знаю. Кроме врачей, больше никто на ум не приходит, кто бы не смог сходу работать в другой стране по украинскому диплому. Понятно, что зание языка и опыт в профессии необходимы. Но вот чтобы при этом отказали только из-за того, что диплом украинский...
И тем не менее это так.
Когда я закончил ВУЗ в 1996, на тот момент этот ВУЗ котировался и можно было ехать работать по специальности хотьв США хоть в Канаду. Сейчас это не так.
Рейтинги украинских вузов каждый год обновляют антирекорд.
Когда-то КНУ, КПИ и ЛПИ (если не оштбаюсь) входили в топ-100, потом в топ-300, потом в топ-500. Сейчас радостных воплей в СМИ о рейтинге украинских вузов не слышно совсем.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
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