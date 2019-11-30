Реальні доходи українців перевищили докризові на 18% —...

Додано: Пон 02 гру, 2019 22:23

andrijk777 написав: ruvex написав: Честно не знаю. Знакомая реально отлично жила. Работа была не плохая, ушла только на новую два года назад. Имела свой двухэтажный дом, муж был постоянно на заработках. В деньгах не особо нуждалась. Теперь работает чтобы заплатить там за аренду квартиры, приезжала сюда лечиться на полтора месяца. Но зато штаты.

Наверное судя из того, что в текущий момент не уехал, значит пока не планировал. Честно не знаю. Знакомая реально отлично жила. Работа была не плохая, ушла только на новую два года назад. Имела свой двухэтажный дом, муж был постоянно на заработках. В деньгах не особо нуждалась. Теперь работает чтобы заплатить там за аренду квартиры,Но зато штаты.Наверное судя из того, что в текущий момент не уехал, значит пока не планировал.

rjkz написав: У людей попроще, выбор невелик, если надо иметь доступ к качественной медицине и образованию - надовалить. У людей попроще, выбор невелик, если надо иметь доступ к качественной медицине и образованию - надовалить.

Медицина "там" така "качественная", що їдуть лікуватись сюди Медицина "там" така "качественная", що їдуть лікуватись сюди

Не смешите мои тапки.В США не лечат сопли, и очень дорогая стоматология, которая не покрывается основными планами по медстраховке. Надо или брать очень дорогую страховку или платить напрямую доктору. Намного дешевле поехать в нищую Украину, где за копейки (в США имплант порядка 2000 баксов и пломба 400, в Украине соответственно 400-500 и 40-60).В остальном, есть смысл лечить в крутой украинской частной клинике, если чел сознательно не покупал страховку, а работа такая, что от работодателя страховки нет.При этом, надо понимать, что принципе, система страховок в США не идеальна в экономическом плане и в принципе, если у человека напряги с финансами и он не покупает себе страховку, то вариант, когда возникнет необходимость ехать лечиться в страну с дешевой медициной вполне рабочий. Только смотря какого рода медпомощь нужна, потому что госдурственная медицина бесполезна, а частная не за все берется.И кроме того, в США есть госпиталя, где медобслуживание бесплатно для всех. Понятно, что основными пациентами там не самые респектабельные люди и можно попасть в одну палату с нариком или бомжом. Но помощь окажут и на вполне нормальном уровне.