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Реальні доходи українців
перевищили докризові на 18% —...

Реальні доходи українців перевищили докризові на 18% —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 09:45

  rjkz написав:Просто украинский диплом можно засунуть куда угодно, но не туда, где за это получить можно работу по этому диплому. В Бурунди надо было ехать работать инженером.

Ну, не знаю. Кроме врачей, больше никто на ум не приходит, кто бы не смог сходу работать в другой стране по украинскому диплому. Понятно, что зание языка и опыт в профессии необходимы. Но вот чтобы при этом отказали только из-за того, что диплом украинский...
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 14:51

  ruvex написав:Честно не знаю. Знакомая реально отлично жила. Работа была не плохая, ушла только на новую два года назад. Имела свой двухэтажный дом, муж был постоянно на заработках. В деньгах не особо нуждалась. Теперь работает чтобы заплатить там за аренду квартиры, приезжала сюда лечиться на полтора месяца. Но зато штаты.
Наверное судя из того, что в текущий момент не уехал, значит пока не планировал. :wink:

  rjkz написав: У людей попроще, выбор невелик, если надо иметь доступ к качественной медицине и образованию - надовалить. :(

Медицина "там" така "качественная", що їдуть лікуватись сюди :D :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 21:50

  Gastarbaiter написав:
  rjkz написав:Просто украинский диплом можно засунуть куда угодно, но не туда, где за это получить можно работу по этому диплому. В Бурунди надо было ехать работать инженером.

Ну, не знаю. Кроме врачей, больше никто на ум не приходит, кто бы не смог сходу работать в другой стране по украинскому диплому. Понятно, что зание языка и опыт в профессии необходимы. Но вот чтобы при этом отказали только из-за того, что диплом украинский...


И тем не менее это так.
Когда я закончил ВУЗ в 1996, на тот момент этот ВУЗ котировался и можно было ехать работать по специальности хотьв США хоть в Канаду. Сейчас это не так.
Рейтинги украинских вузов каждый год обновляют антирекорд.
Когда-то КНУ, КПИ и ЛПИ (если не оштбаюсь) входили в топ-100, потом в топ-300, потом в топ-500. Сейчас радостных воплей в СМИ о рейтинге украинских вузов не слышно совсем.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 22:23

  andrijk777 написав:
  ruvex написав:Честно не знаю. Знакомая реально отлично жила. Работа была не плохая, ушла только на новую два года назад. Имела свой двухэтажный дом, муж был постоянно на заработках. В деньгах не особо нуждалась. Теперь работает чтобы заплатить там за аренду квартиры, приезжала сюда лечиться на полтора месяца. Но зато штаты.
Наверное судя из того, что в текущий момент не уехал, значит пока не планировал. :wink:

  rjkz написав: У людей попроще, выбор невелик, если надо иметь доступ к качественной медицине и образованию - надовалить. :(

Медицина "там" така "качественная", що їдуть лікуватись сюди :D :D


Не смешите мои тапки.
В США не лечат сопли, и очень дорогая стоматология, которая не покрывается основными планами по медстраховке. Надо или брать очень дорогую страховку или платить напрямую доктору. Намного дешевле поехать в нищую Украину, где за копейки (в США имплант порядка 2000 баксов и пломба 400, в Украине соответственно 400-500 и 40-60).
В остальном, есть смысл лечить в крутой украинской частной клинике, если чел сознательно не покупал страховку, а работа такая, что от работодателя страховки нет.
При этом, надо понимать, что принципе, система страховок в США не идеальна в экономическом плане и в принципе, если у человека напряги с финансами и он не покупает себе страховку, то вариант, когда возникнет необходимость ехать лечиться в страну с дешевой медициной вполне рабочий. Только смотря какого рода медпомощь нужна, потому что госдурственная медицина бесполезна, а частная не за все берется.
И кроме того, в США есть госпиталя, где медобслуживание бесплатно для всех. Понятно, что основными пациентами там не самые респектабельные люди и можно попасть в одну палату с нариком или бомжом. Но помощь окажут и на вполне нормальном уровне.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 22:31

  andrijk777 написав:Медицина "там" така "качественная", що їдуть лікуватись сюди :D :D

Ну, мы тоже иногда делаем процедуры в Украине. В Польше запись на год вперед может быть. Даже в частных клиниках, которые не покрывает соцстрах. Но при этом если экстренный случай и попал в больницу, то вылечат и даже бесплатно. В отличии от украинских больниц :(
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 00:08

  rjkz написав:И тем не менее это так.
Когда я закончил ВУЗ в 1996, на тот момент этот ВУЗ котировался и можно было ехать работать по специальности хотьв США хоть в Канаду. Сейчас это не так.
Рейтинги украинских вузов каждый год обновляют антирекорд.
Когда-то КНУ, КПИ и ЛПИ (если не оштбаюсь) входили в топ-100, потом в топ-300, потом в топ-500. Сейчас радостных воплей в СМИ о рейтинге украинских вузов не слышно совсем.

Имхо, конечно, но рейтинг вуза важен для выпускника. Когда ищут опытного работника, уже больше смотрят на навыки. Разумеется, топовый мировой вуз поможет попасть в какую-нибудь компанию Big3, например, и быстрее сделать карьеру, но и без него можно пробиться. Все от человека зависит.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 04:47

  Gastarbaiter написав:
  rjkz написав:И тем не менее это так.
Когда я закончил ВУЗ в 1996, на тот момент этот ВУЗ котировался и можно было ехать работать по специальности хотьв США хоть в Канаду. Сейчас это не так.
Рейтинги украинских вузов каждый год обновляют антирекорд.
Когда-то КНУ, КПИ и ЛПИ (если не оштбаюсь) входили в топ-100, потом в топ-300, потом в топ-500. Сейчас радостных воплей в СМИ о рейтинге украинских вузов не слышно совсем.

Имхо, конечно, но рейтинг вуза важен для выпускника. Когда ищут опытного работника, уже больше смотрят на навыки. Разумеется, топовый мировой вуз поможет попасть в какую-нибудь компанию Big3, например, и быстрее сделать карьеру, но и без него можно пробиться. Все от человека зависит.


От человека многое зависит, но факт остается фактом - диплом от заштатного колледжа в США котируется на порядок выше чем самый распрекрасный и самый признанный (в Украине) ВУЗ. Хоть магистратуру там закончи и защити кандидатскую.
Я знаю только одного человека, который был экспертом межгосударственного уровня в СНГ и ему со своим дипломом удалось получить инженерную, хоть и начальную, позицию в НЙ. При этом считает, что ему жутко повезло. При этом на территории б.СССР от его мнения в том числе зависел ввод электростанций и огромных предприятий в эксплуатацию. При этом сделал эвалюацию диплома и зарабатывает чуть меньше, чем сантехник без лицензии. Правда, работа на Сити и помимо зп масса бенефитов в виде страховки, Юниона и пенсионные перспективы.
Но таких очень немного. Все, кого я знаю в США или получили американское образование или построили свой бизнес или имеют работу связанную с работой руками (при этом они зарабатывают порой больше, чем большинство офисных позиций или владельцы небольших бизнесов).
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
rjkz
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  #<1 ... 9101112
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