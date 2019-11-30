Реальні доходи українців перевищили докризові на 18% —...

Додано: Вів 03 гру, 2019 13:07

vetka написав: Ну не знаю, как финансисты/аналитики и тд с нашими дипломами там устраиваются по профессии, на моей предыдущей работе гл.бух вышла замуж за поданного Британии, живет в Манчестере, списывалась с ней, сказала, не может вот так сходу идти работать бухгалтером, не знает британского законодательства и не только. Два года сидела на шее у мужа, как сейчас - не знаю, но на то время было ей очень сложно во всех аспектах.

Одногруппница с медучилища, вышла замуж за шведа, живет в Швеции, тоже на работу не устроена, учит язык, диплом пока лежит на полке. Ну не знаю, как финансисты/аналитики и тд с нашими дипломами там устраиваются по профессии, на моей предыдущей работе гл.бух вышла замуж за поданного Британии, живет в Манчестере, списывалась с ней, сказала, не может вот так сходу идти работать бухгалтером, не знает британского законодательства и не только. Два года сидела на шее у мужа, как сейчас - не знаю, но на то время было ей очень сложно во всех аспектах.Одногруппница с медучилища, вышла замуж за шведа, живет в Швеции, тоже на работу не устроена, учит язык, диплом пока лежит на полке.

safonovstanislav написав: Могу привести в пример 90 айтишников своего потока, включая себя. Знания, полученные в универе, никакой практической ценности не представляют. Те, кто обучался параллельно, добились каких-то успехов. А, остальные, кто кассир в супермаркете, кто продавец в автосалоне, некоторые сразу стали преподавателями в том же универе, передавая дальше, полученный "опыт" и "знания". Может быть, это мне, и моим знакомым, учившимся в других универах, так не повезло. Но, моё мнение, государственное образование в Украине - это даже не дно, а значительно хуже. Могу привести в пример 90 айтишников своего потока, включая себя. Знания, полученные в универе, никакой практической ценности не представляют. Те, кто обучался параллельно, добились каких-то успехов. А, остальные, кто кассир в супермаркете, кто продавец в автосалоне, некоторые сразу стали преподавателями в том же универе, передавая дальше, полученный "опыт" и "знания". Может быть, это мне, и моим знакомым, учившимся в других универах, так не повезло. Но, моё мнение, государственное образование в Украине - это даже не дно, а значительно хуже.

There are positions available from Senior Consultant to Associate Director level in Transaction Services, Valuations, Restructuring and M&A.



Please get in touch if you have 2 to 10 years experience in Transaction Services, Valuations, Restructuring OR M&A and are open to relocating to Australia.



Подождите, подождите, не мешайте все в одну кучу. Ваша знакомая работала в Украине главбухом. Т.е. на позиции, которая предполагает скорее умение отбиться от налоговой, чем контроль правильности отображения операций в учете (поверьте, повидал украинских главбухов). Если она хочет в Британии также быть главбухом, то, разумеется, должна досконально знать UK GAAP и понимать их налоговое законодательство. Ну и, скорее всего, какая-то профессиональная сертификация потребуется для такой позиции (это может быть требование регулирующих органов, не уверен, но возможно).Если мы говорим о позициях фин. аналитика, аудитора, рядового бухгалтера, то тут жестких требований от регулятора нет. Т.е. вопрос только в отсутствии необходимых навыков и знания языка. На ваш диплом при устройстве на эти позиции всем глубоко наплевать. Есть - и ладно. Возможно, это будет не тот уровень, но все же лучше, чем посуду в кафе мыть. Для позиций с опытом 2-5 лет вообще может и не быть понижения.Если уж на то пошло, то всякие ACCA/CPA (чтобы иметь возможность официально называть себя бухгалтером и подписывать документы) полчаются и с украинским дипломом в качестве базы. Да и вообще, вам сертификат не дадут без нескольких лет опыта работы по профессии.Среди моих одногрупников есть клерк в банке, ФОП-перевозчик, наркоман и руководитель отдела внутреннего аудита в крупном холдинге. Угадайте с 3-х раз: на что мы учились? Люди, часть которых училась в том же вузе, только на несколько лет позже, разъехалась по миру (о них писал выше).ПС. Вот, например, что у меня в LinkdIn сразу выскочило:В чем проблема поехать кроме знаний и опыта?