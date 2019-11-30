Реальні доходи українців перевищили докризові на 18% —...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 02 гру, 2019 09:45
rjkz написав:
Просто украинский диплом можно засунуть куда угодно, но не туда, где за это получить можно работу по этому диплому. В Бурунди надо было ехать работать инженером.
Ну, не знаю. Кроме врачей, больше никто на ум не приходит, кто бы не смог сходу работать в другой стране по украинскому диплому. Понятно, что зание языка и опыт в профессии необходимы. Но вот чтобы при этом отказали только из-за того, что диплом украинский...
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Додано: Пон 02 гру, 2019 21:50
Gastarbaiter написав: rjkz написав:
Просто украинский диплом можно засунуть куда угодно, но не туда, где за это получить можно работу по этому диплому. В Бурунди надо было ехать работать инженером.
Ну, не знаю. Кроме врачей, больше никто на ум не приходит, кто бы не смог сходу работать в другой стране по украинскому диплому. Понятно, что зание языка и опыт в профессии необходимы. Но вот чтобы при этом отказали только из-за того, что диплом украинский...
И тем не менее это так.
Когда я закончил ВУЗ в 1996, на тот момент этот ВУЗ котировался и можно было ехать работать по специальности хотьв США хоть в Канаду. Сейчас это не так.
Рейтинги украинских вузов каждый год обновляют антирекорд.
Когда-то КНУ, КПИ и ЛПИ (если не оштбаюсь) входили в топ-100, потом в топ-300, потом в топ-500. Сейчас радостных воплей в СМИ о рейтинге украинских вузов не слышно совсем.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
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Додано: Пон 02 гру, 2019 22:23
andrijk777 написав: ruvex написав:
Честно не знаю. Знакомая реально отлично жила. Работа была не плохая, ушла только на новую два года назад. Имела свой двухэтажный дом, муж был постоянно на заработках. В деньгах не особо нуждалась. Теперь работает чтобы заплатить там за аренду квартиры, приезжала сюда лечиться на полтора месяца.
Но зато штаты.
Наверное судя из того, что в текущий момент не уехал, значит пока не планировал.
rjkz написав:
У людей попроще, выбор невелик, если надо иметь доступ к качественной медицине и образованию - надовалить.
Медицина "там" така "качественная", що їдуть лікуватись сюди
Не смешите мои тапки.
В США не лечат сопли, и очень дорогая стоматология, которая не покрывается основными планами по медстраховке. Надо или брать очень дорогую страховку или платить напрямую доктору. Намного дешевле поехать в нищую Украину, где за копейки (в США имплант порядка 2000 баксов и пломба 400, в Украине соответственно 400-500 и 40-60).
В остальном, есть смысл лечить в крутой украинской частной клинике, если чел сознательно не покупал страховку, а работа такая, что от работодателя страховки нет.
При этом, надо понимать, что принципе, система страховок в США не идеальна в экономическом плане и в принципе, если у человека напряги с финансами и он не покупает себе страховку, то вариант, когда возникнет необходимость ехать лечиться в страну с дешевой медициной вполне рабочий. Только смотря какого рода медпомощь нужна, потому что госдурственная медицина бесполезна, а частная не за все берется.
И кроме того, в США есть госпиталя, где медобслуживание бесплатно для всех. Понятно, что основными пациентами там не самые респектабельные люди и можно попасть в одну палату с нариком или бомжом. Но помощь окажут и на вполне нормальном уровне.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
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Додано: Пон 02 гру, 2019 22:31
Ну, мы тоже иногда делаем процедуры в Украине. В Польше запись на год вперед может быть. Даже в частных клиниках, которые не покрывает соцстрах. Но при этом если экстренный случай и попал в больницу, то вылечат и даже бесплатно. В отличии от украинских больниц
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Додано: Вів 03 гру, 2019 00:08
rjkz написав:
И тем не менее это так.
Когда я закончил ВУЗ в 1996, на тот момент этот ВУЗ котировался и можно было ехать работать по специальности хотьв США хоть в Канаду. Сейчас это не так.
Рейтинги украинских вузов каждый год обновляют антирекорд.
Когда-то КНУ, КПИ и ЛПИ (если не оштбаюсь) входили в топ-100, потом в топ-300, потом в топ-500. Сейчас радостных воплей в СМИ о рейтинге украинских вузов не слышно совсем.
Имхо, конечно, но рейтинг вуза важен для выпускника. Когда ищут опытного работника, уже больше смотрят на навыки. Разумеется, топовый мировой вуз поможет попасть в какую-нибудь компанию Big3, например, и быстрее сделать карьеру, но и без него можно пробиться. Все от человека зависит.
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Додано: Вів 03 гру, 2019 04:47
Gastarbaiter написав: rjkz написав:
И тем не менее это так.
Когда я закончил ВУЗ в 1996, на тот момент этот ВУЗ котировался и можно было ехать работать по специальности хотьв США хоть в Канаду. Сейчас это не так.
Рейтинги украинских вузов каждый год обновляют антирекорд.
Когда-то КНУ, КПИ и ЛПИ (если не оштбаюсь) входили в топ-100, потом в топ-300, потом в топ-500. Сейчас радостных воплей в СМИ о рейтинге украинских вузов не слышно совсем.
Имхо, конечно, но рейтинг вуза важен для выпускника. Когда ищут опытного работника, уже больше смотрят на навыки. Разумеется, топовый мировой вуз поможет попасть в какую-нибудь компанию Big3, например, и быстрее сделать карьеру, но и без него можно пробиться. Все от человека зависит.
От человека многое зависит, но факт остается фактом - диплом от заштатного колледжа в США котируется на порядок выше чем самый распрекрасный и самый признанный (в Украине) ВУЗ. Хоть магистратуру там закончи и защити кандидатскую.
Я знаю только одного человека, который был экспертом межгосударственного уровня в СНГ и ему со своим дипломом удалось получить инженерную, хоть и начальную, позицию в НЙ. При этом считает, что ему жутко повезло. При этом на территории б.СССР от его мнения в том числе зависел ввод электростанций и огромных предприятий в эксплуатацию. При этом сделал эвалюацию диплома и зарабатывает чуть меньше, чем сантехник без лицензии. Правда, работа на Сити и помимо зп масса бенефитов в виде страховки, Юниона и пенсионные перспективы.
Но таких очень немного. Все, кого я знаю в США или получили американское образование или построили свой бизнес или имеют работу связанную с работой руками (при этом они зарабатывают порой больше, чем большинство офисных позиций или владельцы небольших бизнесов).
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
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Додано: Вів 03 гру, 2019 11:55
Gastarbaiter написав:
...больше никто на ум не приходит, кто бы не смог сходу работать в другой стране по украинскому диплому.
Могу привести в пример 90 айтишников своего потока, включая себя. Знания, полученные в универе, никакой практической ценности не представляют. Те, кто обучался параллельно, добились каких-то успехов. А, остальные, кто кассир в супермаркете, кто продавец в автосалоне, некоторые сразу стали преподавателями в том же универе, передавая дальше, полученный "опыт" и "знания". Может быть, это мне, и моим знакомым, учившимся в других универах, так не повезло. Но, моё мнение, государственное образование в Украине - это даже не дно, а значительно хуже.
Знакомая, закончила месячные IT-курсы, и сходу начала получать тысячи долларов в месяц. Проучившись 5 лет в госунивере, с полученными знаниями, я бы выпускникам компьютер включать не доверил
Сразу ответ на вопрос, почему я грыз этот кактус все 5 лет. Пытался несколько раз бросить, но к сожалению, не хватило силы воли противостоять родителям. Теперь у меня есть госдиплом айтишника, которым даже задницу не подотрёшь, т.к. пластиковый. Хорошо, что все 5 лет занимался самообучением программированию. Покупал бумажные книжки и электронные на дисках. Сейчас, когда есть интернет, получить it-специальность - вообще никакой проблемы. Главное только не в госунивер.
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Додано: Вів 03 гру, 2019 12:12
Ну не знаю, как финансисты/аналитики и тд с нашими дипломами там устраиваются по профессии, на моей предыдущей работе гл.бух вышла замуж за поданного Британии, живет в Манчестере, списывалась с ней, сказала, не может вот так сходу идти работать бухгалтером, не знает британского законодательства и не только. Два года сидела на шее у мужа, как сейчас - не знаю, но на то время было ей очень сложно во всех аспектах.
Одногруппница с медучилища, вышла замуж за шведа, живет в Швеции, тоже на работу не устроена, учит язык, диплом пока лежит на полке.
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Додано: Вів 03 гру, 2019 13:07
vetka написав:
Ну не знаю, как финансисты/аналитики и тд с нашими дипломами там устраиваются по профессии, на моей предыдущей работе гл.бух вышла замуж за поданного Британии, живет в Манчестере, списывалась с ней, сказала, не может вот так сходу идти работать бухгалтером, не знает британского законодательства и не только. Два года сидела на шее у мужа, как сейчас - не знаю, но на то время было ей очень сложно во всех аспектах.
Одногруппница с медучилища, вышла замуж за шведа, живет в Швеции, тоже на работу не устроена, учит язык, диплом пока лежит на полке.
Подождите, подождите, не мешайте все в одну кучу. Ваша знакомая работала в Украине главбухом. Т.е. на позиции, которая предполагает скорее умение отбиться от налоговой, чем контроль правильности отображения операций в учете (поверьте, повидал украинских главбухов). Если она хочет в Британии также быть главбухом, то, разумеется, должна досконально знать UK GAAP и понимать их налоговое законодательство. Ну и, скорее всего, какая-то профессиональная сертификация потребуется для такой позиции (это может быть требование регулирующих органов, не уверен, но возможно).
Если мы говорим о позициях фин. аналитика, аудитора, рядового бухгалтера, то тут жестких требований от регулятора нет. Т.е. вопрос только в отсутствии необходимых навыков и знания языка. На ваш диплом при устройстве на эти позиции всем глубоко наплевать. Есть - и ладно. Возможно, это будет не тот уровень, но все же лучше, чем посуду в кафе мыть. Для позиций с опытом 2-5 лет вообще может и не быть понижения.
Если уж на то пошло, то всякие ACCA/CPA (чтобы иметь возможность официально называть себя бухгалтером и подписывать документы) полчаются и с украинским дипломом в качестве базы. Да и вообще, вам сертификат не дадут без нескольких лет опыта работы по профессии.
safonovstanislav написав:
Могу привести в пример 90 айтишников своего потока, включая себя. Знания, полученные в универе, никакой практической ценности не представляют. Те, кто обучался параллельно, добились каких-то успехов. А, остальные, кто кассир в супермаркете, кто продавец в автосалоне, некоторые сразу стали преподавателями в том же универе, передавая дальше, полученный "опыт" и "знания". Может быть, это мне, и моим знакомым, учившимся в других универах, так не повезло. Но, моё мнение, государственное образование в Украине - это даже не дно, а значительно хуже.
Среди моих одногрупников есть клерк в банке, ФОП-перевозчик, наркоман и руководитель отдела внутреннего аудита в крупном холдинге. Угадайте с 3-х раз: на что мы учились? Люди, часть которых училась в том же вузе, только на несколько лет позже, разъехалась по миру (о них писал выше).
ПС. Вот, например, что у меня в LinkdIn сразу выскочило:
There are positions available from Senior Consultant to Associate Director level in Transaction Services, Valuations, Restructuring and M&A.
Please get in touch if you have 2 to 10 years experience in Transaction Services, Valuations, Restructuring OR M&A and are open to relocating to Australia.
В чем проблема поехать кроме знаний и опыта?
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Gastarbaiter
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