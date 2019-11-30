Реальні доходи українців перевищили докризові на 18% —...
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Gastarbaiter написав:...больше никто на ум не приходит, кто бы не смог сходу работать в другой стране по украинскому диплому.
Могу привести в пример 90 айтишников своего потока, включая себя. Знания, полученные в универе, никакой практической ценности не представляют. Те, кто обучался параллельно, добились каких-то успехов. А, остальные, кто кассир в супермаркете, кто продавец в автосалоне, некоторые сразу стали преподавателями в том же универе, передавая дальше, полученный "опыт" и "знания". Может быть, это мне, и моим знакомым, учившимся в других универах, так не повезло. Но, моё мнение, государственное образование в Украине - это даже не дно, а значительно хуже.
Знакомая, закончила месячные IT-курсы, и сходу начала получать тысячи долларов в месяц. Проучившись 5 лет в госунивере, с полученными знаниями, я бы выпускникам компьютер включать не доверил
Сразу ответ на вопрос, почему я грыз этот кактус все 5 лет. Пытался несколько раз бросить, но к сожалению, не хватило силы воли противостоять родителям. Теперь у меня есть госдиплом айтишника, которым даже задницу не подотрёшь, т.к. пластиковый. Хорошо, что все 5 лет занимался самообучением программированию. Покупал бумажные книжки и электронные на дисках. Сейчас, когда есть интернет, получить it-специальность - вообще никакой проблемы. Главное только не в госунивер.
+1 Теперь пример с другой стороны земного шара. Человек приехал давно в США и первое время занимался чем попало - мувер (грузчик при переездах), тракер(дальнобой), кур жарил на рынке. Потом пошел в колледж на компутерсайнс, то бишь программера, закончил, сначала нашел работу по специальности в ДС на минималку но в именитой компании, потом в айбиэм (может слышали?) в Атланте, потом опять в ДС, а сейчас в Майкрософт (может тоже слышали?) штатным программистом. Вместе с учебой это заняло чуть больше 10 лет. Вот что делает американское образование.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
vetka написав:Ну не знаю, как финансисты/аналитики и тд с нашими дипломами там устраиваются по профессии, на моей предыдущей работе гл.бух вышла замуж за поданного Британии, живет в Манчестере, списывалась с ней, сказала, не может вот так сходу идти работать бухгалтером, не знает британского законодательства и не только. Два года сидела на шее у мужа, как сейчас - не знаю, но на то время было ей очень сложно во всех аспектах. Одногруппница с медучилища, вышла замуж за шведа, живет в Швеции, тоже на работу не устроена, учит язык, диплом пока лежит на полке.
Это совершенно обычная ситуация. Как правило, если люди уезжают в молодом возрасте, то идут учиться заново. Если уезжают уже в возрасте, то работают на рабочих позициях в расчете на то, что дети уже будут учиться в местных школах и вузах и у них будет другое будущее. Или как вариант, работает один из родителей, а второй учится. Потом наоборот.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
vetka написав:Ну не знаю, как финансисты/аналитики и тд с нашими дипломами там устраиваются по профессии, на моей предыдущей работе гл.бух вышла замуж за поданного Британии, живет в Манчестере, списывалась с ней, сказала, не может вот так сходу идти работать бухгалтером, не знает британского законодательства и не только. Два года сидела на шее у мужа, как сейчас - не знаю, но на то время было ей очень сложно во всех аспектах. Одногруппница с медучилища, вышла замуж за шведа, живет в Швеции, тоже на работу не устроена, учит язык, диплом пока лежит на полке.
Это совершенно обычная ситуация. Как правило, если люди уезжают в молодом возрасте, то идут учиться заново. Если уезжают уже в возрасте, то работают на рабочих позициях в расчете на то, что дети уже будут учиться в местных школах и вузах и у них будет другое будущее. Или как вариант, работает один из родителей, а второй учится. Потом наоборот.
У меня знакомая так сейчас переезжает в Нидерланды. Могу с уверенностью сказать, что не работают они не из-за того, что не берут, а из-за того, что не хотят работать. Выходят замуж за иностранца разве для того, чтоб работать?