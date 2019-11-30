Реальні доходи українців перевищили докризові на 18% —...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Gastarbaiter написав:...больше никто на ум не приходит, кто бы не смог сходу работать в другой стране по украинскому диплому.
Могу привести в пример 90 айтишников своего потока, включая себя. Знания, полученные в универе, никакой практической ценности не представляют. Те, кто обучался параллельно, добились каких-то успехов. А, остальные, кто кассир в супермаркете, кто продавец в автосалоне, некоторые сразу стали преподавателями в том же универе, передавая дальше, полученный "опыт" и "знания". Может быть, это мне, и моим знакомым, учившимся в других универах, так не повезло. Но, моё мнение, государственное образование в Украине - это даже не дно, а значительно хуже.
Знакомая, закончила месячные IT-курсы, и сходу начала получать тысячи долларов в месяц. Проучившись 5 лет в госунивере, с полученными знаниями, я бы выпускникам компьютер включать не доверил
Сразу ответ на вопрос, почему я грыз этот кактус все 5 лет. Пытался несколько раз бросить, но к сожалению, не хватило силы воли противостоять родителям. Теперь у меня есть госдиплом айтишника, которым даже задницу не подотрёшь, т.к. пластиковый. Хорошо, что все 5 лет занимался самообучением программированию. Покупал бумажные книжки и электронные на дисках. Сейчас, когда есть интернет, получить it-специальность - вообще никакой проблемы. Главное только не в госунивер.
+1 Теперь пример с другой стороны земного шара. Человек приехал давно в США и первое время занимался чем попало - мувер (грузчик при переездах), тракер(дальнобой), кур жарил на рынке. Потом пошел в колледж на компутерсайнс, то бишь программера, закончил, сначала нашел работу по специальности в ДС на минималку но в именитой компании, потом в айбиэм (может слышали?) в Атланте, потом опять в ДС, а сейчас в Майкрософт (может тоже слышали?) штатным программистом. Вместе с учебой это заняло чуть больше 10 лет. Вот что делает американское образование.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
vetka написав:Ну не знаю, как финансисты/аналитики и тд с нашими дипломами там устраиваются по профессии, на моей предыдущей работе гл.бух вышла замуж за поданного Британии, живет в Манчестере, списывалась с ней, сказала, не может вот так сходу идти работать бухгалтером, не знает британского законодательства и не только. Два года сидела на шее у мужа, как сейчас - не знаю, но на то время было ей очень сложно во всех аспектах. Одногруппница с медучилища, вышла замуж за шведа, живет в Швеции, тоже на работу не устроена, учит язык, диплом пока лежит на полке.
Это совершенно обычная ситуация. Как правило, если люди уезжают в молодом возрасте, то идут учиться заново. Если уезжают уже в возрасте, то работают на рабочих позициях в расчете на то, что дети уже будут учиться в местных школах и вузах и у них будет другое будущее. Или как вариант, работает один из родителей, а второй учится. Потом наоборот.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
vetka написав:Ну не знаю, как финансисты/аналитики и тд с нашими дипломами там устраиваются по профессии, на моей предыдущей работе гл.бух вышла замуж за поданного Британии, живет в Манчестере, списывалась с ней, сказала, не может вот так сходу идти работать бухгалтером, не знает британского законодательства и не только. Два года сидела на шее у мужа, как сейчас - не знаю, но на то время было ей очень сложно во всех аспектах. Одногруппница с медучилища, вышла замуж за шведа, живет в Швеции, тоже на работу не устроена, учит язык, диплом пока лежит на полке.
Это совершенно обычная ситуация. Как правило, если люди уезжают в молодом возрасте, то идут учиться заново. Если уезжают уже в возрасте, то работают на рабочих позициях в расчете на то, что дети уже будут учиться в местных школах и вузах и у них будет другое будущее. Или как вариант, работает один из родителей, а второй учится. Потом наоборот.
У меня знакомая так сейчас переезжает в Нидерланды. Могу с уверенностью сказать, что не работают они не из-за того, что не берут, а из-за того, что не хотят работать. Выходят замуж за иностранца разве для того, чтоб работать?
PISA-шок: о чем говорит оценивание знаний украинских подростков Украина впервые появилась в рейтинге оценивания грамотности 15-летних подростков PISA. Из данных следует очень тревожный вывод (укр.) Показники успішності українських підлітків є значно нижчими за середні значення по країнах ОЕСР. Навіть базового рівня читацької грамотності не досягли 25,9% наших підлітків, природничо-наукової – 26,4%, а математичної аж 36%.
Україна на тлі інших схожих країн має особливі проблеми з математикою у більшості учнів. Тож 15-річні учні і студенти відстають від своїх однолітків у навчанні на один рік в середньому по ОЕСР.
Такі результати ми маємо на тлі коротшого навчального часу і більшого його марнування, ніж в інших країнах.
З даних дослідження випливає дуже тривожний висновок - результати українських дітей тісно пов'язані із соціально-економічним становищем родин, з яких вони походять.
Дослідження тільки підтвердило наші припущення, що більшість українських учнів не здатні застосовувати свої знання для вирішення життєвих проблем, у різних нових обставинах. А саме ця здатність є запорукою успішного життя.
Саме на таку здатність через формування компетентностей спрямована Нова українська школа. Дані PISA підтвердили, що напрямок НУШ правильний і її впровадженння допоможе вирішити виявлені проблеми. Взагалі, дані дослідження дуже цікаві.
<a href="http://www.liga.net/">Источник</a>
<a href="http://www.liga.net/">Источник</a>
Результаты см. по ссылке. И куда мы идем и кому мы нужны? Сказки о высоком уровне среднего образования можно оставить в прошлом. Следующим шагом нам уже извне раскроют глаза на наше послешкольное образование. (Если кто еще носит розовые очки).
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
vetka написав:Ну не знаю, как финансисты/аналитики и тд с нашими дипломами там устраиваются по профессии, на моей предыдущей работе гл.бух вышла замуж за поданного Британии, живет в Манчестере, списывалась с ней, сказала, не может вот так сходу идти работать бухгалтером, не знает британского законодательства и не только. Два года сидела на шее у мужа, как сейчас - не знаю, но на то время было ей очень сложно во всех аспектах. Одногруппница с медучилища, вышла замуж за шведа, живет в Швеции, тоже на работу не устроена, учит язык, диплом пока лежит на полке.
Это совершенно обычная ситуация. Как правило, если люди уезжают в молодом возрасте, то идут учиться заново. Если уезжают уже в возрасте, то работают на рабочих позициях в расчете на то, что дети уже будут учиться в местных школах и вузах и у них будет другое будущее. Или как вариант, работает один из родителей, а второй учится. Потом наоборот.
У меня знакомая так сейчас переезжает в Нидерланды. Могу с уверенностью сказать, что не работают они не из-за того, что не берут, а из-за того, что не хотят работать. Выходят замуж за иностранца разве для того, чтоб работать?
У многих украинских женщин такой подход к браку с иностранцами пока они живут в Украине, но когда брак заключается между нашими, пожившими ТАМ и местными, то мировосприятие уже другое. Там принято что муж и жена - равноправные и равнообязанные партнеры в браке. И когда после Медового месяца муж начинает сначала намекать, а потом и напрямую выкатывать претензии, то начинаются семейные драмы.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.