Реальні доходи українців перевищили докризові на 18% —...

safonovstanislav написав:

Gastarbaiter написав: ...больше никто на ум не приходит, кто бы не смог сходу работать в другой стране по украинскому диплому. ...больше никто на ум не приходит, кто бы не смог сходу работать в другой стране по украинскому диплому.

Могу привести в пример 90 айтишников своего потока, включая себя. Знания, полученные в универе, никакой практической ценности не представляют. Те, кто обучался параллельно, добились каких-то успехов. А, остальные, кто кассир в супермаркете, кто продавец в автосалоне, некоторые сразу стали преподавателями в том же универе, передавая дальше, полученный "опыт" и "знания". Может быть, это мне, и моим знакомым, учившимся в других универах, так не повезло. Но, моё мнение, государственное образование в Украине - это даже не дно, а значительно хуже.Знакомая, закончила месячные IT-курсы, и сходу начала получать тысячи долларов в месяц. Проучившись 5 лет в госунивере, с полученными знаниями, я бы выпускникам компьютер включать не доверилСразу ответ на вопрос, почему я грыз этот кактус все 5 лет. Пытался несколько раз бросить, но к сожалению, не хватило силы воли противостоять родителям. Теперь у меня есть госдиплом айтишника, которым даже задницу не подотрёшь, т.к. пластиковый. Хорошо, что все 5 лет занимался самообучением программированию. Покупал бумажные книжки и электронные на дисках. Сейчас, когда есть интернет, получить it-специальность - вообще никакой проблемы. Главное только не в госунивер.