Реальні доходи українців перевищили докризові на 18% —...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
safonovstanislav написав:Знакомая, закончила месячные IT-курсы, и сходу начала получать тысячи долларов в месяц. Проучившись 5 лет в госунивере, с полученными знаниями, я бы выпускникам компьютер включать не доверил
Еще раз. Какие курсы для человека далекого от ИТ, с мышлением не заточенным под решение задач ИТ через месяц дадут "тысячи долларов" ? Для такого человека максимум через месяц - это начать делать первые шаги типа "hello world".
Программирование - это ведь не единственное, чем можно заниматься в IT. Можно и без знания hello world прекрасно зарабатывать. Тот же vitus, на завлечении игроков из ютуба в казино, зарабатывал, пока лавочку не прикрыли, $5000-$20000 в день (не в месяц, а в день). А всё, что он делал, это заходил в казино, и крутил барабаны по максимальным ставкам по 12 часов в день онлайн на ютуб. Много ума не надо, чтоб 1 кнопку нажимать. Ютуб, кстати, много людей сейчас используют для заработка. Обзоры чего-угодно, профессиональные консультации, пранкеры, научпоп и т.д. Так это, думаю, даже не 1% от IT. Сфер IT очень много, где никакой hello world не нужен даже близко.
safonovstanislav написав:Тот же vitus, на завлечении игроков из ютуба в казино, зарабатывал, пока лавочку не прикрыли, $5000-$20000 в день (не в месяц, а в день). А всё, что он делал, это заходил в казино, и крутил барабаны по максимальным ставкам по 12 часов в день онлайн на ютуб. Много ума не надо, чтоб 1 кнопку нажимать.
Навіщо ці казки тут розказувати? За місяць ти ютут-канал не розкрутиш. А без фінансових вкладень і через рік не розкрутиш. Цим звичайно можна добре заробляти, але точно не швидко і як мінімум потрібна якась "ідея".