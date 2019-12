Реальні доходи українців перевищили докризові на 18% —...

Додано: Суб 07 гру, 2019 04:08

vladimir07 написав: safonovstanislav написав: Знакомая, закончила месячные IT-курсы, и сходу начала получать тысячи долларов в месяц. Проучившись 5 лет в госунивере, с полученными знаниями, я бы выпускникам компьютер включать не доверил

Еще раз. Какие курсы для человека далекого от ИТ, с мышлением не заточенным под решение задач ИТ через месяц дадут "тысячи долларов" ? Для такого человека максимум через месяц - это начать делать первые шаги типа "hello world". Еще раз. Какие курсы для человека далекого от ИТ, с мышлением не заточенным под решение задач ИТ через месяц дадут "тысячи долларов" ? Для такого человека максимум через месяц - это начать делать первые шаги типа "hello world".

Программирование - это ведь не единственное, чем можно заниматься в IT. Можно и без знания hello world прекрасно зарабатывать.Тот же vitus, на завлечении игроков из ютуба в казино, зарабатывал, пока лавочку не прикрыли, $5000-$20000 в день (не в месяц, а в день). А всё, что он делал, это заходил в казино, и крутил барабаны по максимальным ставкам по 12 часов в день онлайн на ютуб. Много ума не надо, чтоб 1 кнопку нажимать. Ютуб, кстати, много людей сейчас используют для заработка. Обзоры чего-угодно, профессиональные консультации, пранкеры, научпоп и т.д. Так это, думаю, даже не 1% от IT. Сфер IT очень много, где никакой hello world не нужен даже близко.