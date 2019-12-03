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Реальні доходи українців перевищили докризові на 18% —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 04:08

  vladimir07 написав:
  safonovstanislav написав:Знакомая, закончила месячные IT-курсы, и сходу начала получать тысячи долларов в месяц. Проучившись 5 лет в госунивере, с полученными знаниями, я бы выпускникам компьютер включать не доверил


Еще раз. Какие курсы для человека далекого от ИТ, с мышлением не заточенным под решение задач ИТ через месяц дадут "тысячи долларов" ? Для такого человека максимум через месяц - это начать делать первые шаги типа "hello world".

Программирование - это ведь не единственное, чем можно заниматься в IT. Можно и без знания hello world прекрасно зарабатывать.
Тот же vitus, на завлечении игроков из ютуба в казино, зарабатывал, пока лавочку не прикрыли, $5000-$20000 в день (не в месяц, а в день). А всё, что он делал, это заходил в казино, и крутил барабаны по максимальным ставкам по 12 часов в день онлайн на ютуб. Много ума не надо, чтоб 1 кнопку нажимать. Ютуб, кстати, много людей сейчас используют для заработка. Обзоры чего-угодно, профессиональные консультации, пранкеры, научпоп и т.д. Так это, думаю, даже не 1% от IT. Сфер IT очень много, где никакой hello world не нужен даже близко.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 13:38

  safonovstanislav написав:Тот же vitus, на завлечении игроков из ютуба в казино, зарабатывал, пока лавочку не прикрыли, $5000-$20000 в день (не в месяц, а в день). А всё, что он делал, это заходил в казино, и крутил барабаны по максимальным ставкам по 12 часов в день онлайн на ютуб. Много ума не надо, чтоб 1 кнопку нажимать.

Навіщо ці казки тут розказувати?
За місяць ти ютут-канал не розкрутиш. А без фінансових вкладень і через рік не розкрутиш.
Цим звичайно можна добре заробляти, але точно не швидко і як мінімум потрібна якась "ідея".
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 07:58

  andrijk777 написав:
  vladimir07 написав:Какие это месячные курсы можно закончить человеку с другой сферы далекому от ИТ и сходу получать "неплохие деньги" (какие) ?

Не вірте в казки.


брехня
w1547
 
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