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Законопроект Кабміну про
азартні ігри передбачає...

Законопроект Кабміну про азартні ігри передбачає...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 09:57

Законопроект Кабміну про азартні ігри передбачає...

Пропонуємо до обговорення:
В урядовому законопроекті про легалізацію азартних ігор передбачається монополія ринку та лише 3 млрд надходжень у бюджет щороку. Проте у альтернативному законопроекті №2285-2 ця сума складає не менше ніж 9 мільярдів на початку роботи ринку і 40 мільярдів гривень на рік, коли ігорний бізнес запрацює в повній мірі. Про це йдеться у статті “Легалізація грального бізнесу: скільки отримає бюджет і за чиї гроші лікуватимуть ігроманів”, опублікованому на сайті 24 каналу.

Дивися повний текст Законопроект Кабміну про азартні ігри передбачає створення монополії на цьому ринку.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 09:57

Можно сформулировать проще, нужно легализовать существующую монополию.
adikali
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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