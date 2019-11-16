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Законопроект Кабміну про азартні ігри передбачає...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 09:57
Пропонуємо до обговорення:
В урядовому законопроекті про легалізацію азартних ігор передбачається монополія ринку та лише 3 млрд надходжень у бюджет щороку. Проте у альтернативному законопроекті №2285-2 ця сума складає не менше ніж 9 мільярдів на початку роботи ринку і 40 мільярдів гривень на рік, коли ігорний бізнес запрацює в повній мірі. Про це йдеться у статті “Легалізація грального бізнесу: скільки отримає бюджет і за чиї гроші лікуватимуть ігроманів”, опублікованому на сайті 24 каналу.
Дивися повний текст Законопроект Кабміну про азартні ігри передбачає створення монополії на цьому ринку
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 09:57
Можно сформулировать проще, нужно легализовать существующую монополию.
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adikali
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