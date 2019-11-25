Пенсійний фонд почав фінансування пенсій за грудень після перерахування пенсій.
Дивися повний текст ПФУ розпочав фінансування пенсій після підвищення.
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Додано: Вів 03 гру, 2019 10:34
ПФУ розпочав фінансування пенсій після підвищення
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ПФУ розпочав фінансування пенсій після підвищення.
Додано: Вів 03 гру, 2019 10:34
дякую за 5 грн. охєренного підвищення.
це одразу ж підвищило мої можливості вижити, купуючи відсутні безплатні хімпрепарати на суму до 10 тисяч грн 2 рази в місяць.
віват дурацький енд скалецька.
віват президент.
слався країно дурнів.
Додано: Вів 03 гру, 2019 11:28
- Чего, всю жизнь работал, и тебе обіцяли, а зараз виявилося, що не в тій країні опинився?
- Безвіз - тікайте!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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