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Милованов: Курс долара по 24 гривні - нова реальність...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 03 гру, 2019 20:14
safonovstanislav написав: sena_2008atp написав:
От чего гражданам стало лучше?Цены на импортные товары не уменьшились ни на копейку,такие же,как и при курсе 27.
Уменьшатся. В страну реально выливается валюта, которую меняют на гривну, на которую скупают госдолги. Вот, когда пойдёт обратный процесс, через 5 лет, украинцам будет очень несладко.
К тому времени много воды утечет да и людей останется наперечет.
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Додано: Сер 04 гру, 2019 07:25
История всегда повторяется, страдают лишь те у кого память короткая...
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Додано: Сер 04 гру, 2019 07:30
Определенные факторы - это пирамида ОВГЗ!
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Додано: Сер 04 гру, 2019 09:06
а шо это за xep такой, мыловаров?
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PV
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Додано: Сер 04 гру, 2019 09:14
Новая реальность это до скольки прыгнет курс когда ОВГЗ станут продавать, 30, 50, 100? В интересное время живём.
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Додано: Сер 04 гру, 2019 10:21
PV написав:
а шо это за xep такой, мыловаров?
Леню Космоса помните?
Это явно его сын или дальний родственник.
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