За закон проголосували 350 народних депутатів.
Дивися повний текст Рада віднесла осіб в інвалідних візках до учасників дорожнього руху.
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Додано: Сер 04 гру, 2019 01:35
Рада віднесла осіб в інвалідних візках до учасників...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рада віднесла осіб в інвалідних візках до учасників дорожнього руху.
Додано: Сер 04 гру, 2019 11:34
Додано: Сер 04 гру, 2019 13:12
Следующий законопроект будет про детские коляски. Депутаты дуреют от скуки.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
Додано: Сер 04 гру, 2019 14:52
Re: в объезде
Ненужно ездить в инвалидных колясках по велосипедным дорожкам.
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