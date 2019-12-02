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Частині киян знизили ціни на тепло
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 04 гру, 2019 17:28
Пропонуємо до обговорення:
НКРЕКП затвердила новий тариф на тепло для столичного населення, що користується послугами ТОВ "Євро-реконструкція".
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Додано: Сер 04 гру, 2019 17:29
Некоторым это -Кличко, премьер-министр и еще несколько человек?
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