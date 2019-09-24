5 популярних способів поповнити картку «Привату»
Дивися повний текст Поповнення картки ПриватБанку – просто, швидко, зручно
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: П'ят 06 гру, 2019 14:54
Finance.ua: Поповнення картки ПриватБанку – просто,...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Поповнення картки ПриватБанку – просто, швидко, зручно
Додано: Вів 10 гру, 2019 10:41
Вот еще немножко нюансов по поводу пополнения карт Приватбанка. Со слдов самого Приватбанка...
ПриватБанк вынужден установить комиссию на пополнение карты ( в случае, если пополнение проводится без наличия карты).
С 16.01.2015 вводится комиссия 2 грн за пополнение карты без присутствия карты в ТСО и кассе Банка.
В случае пополнения карты при ее наличии, дополнительная комиссия в 2 грн не взымается.
Также отметим, что
Банк вправе информировать Клиента о изменениях тарифов по любым каналам связи, включая
направление SMS-сообщений на мобильный телефон Клиента, почтовое письмо, телеграммы,
голосовые сообщения, сообщения по электронной почте и другим средствам коммуникации.
При пополнении карты терминал выдает информацию о комиссии.
Также отметим, что так как комиссия введена с этого дня, информация на официальном сайте вскоре будет актуализирована.
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