Опалюємо космос: Прем'єр про втрати в тепломережах

Додано: Нед 08 гру, 2019 00:04

PSL написав: Это статья об эрзаце средней паршивости, которым должны быть оборудованы не менее 75% квартир, при этом точность показаний, как в том анекдоте: один ест мясо, второй - капусту, а в среднем, они едят голубцы. Это статья об эрзаце средней паршивости, которым должны быть оборудованы не менее 75% квартир, при этом точность показаний, как в том анекдоте: один ест мясо, второй - капусту, а в среднем, они едят голубцы.

Откуда дровишки про 75% ? Видел про порог в паре мест, но там было про 50%. Причина, я так понимаю, в том, что требуются доработки и на домовом уровне, а их слишком жирно делать для только одной квартиры.Про точность, увы, ничего найти по-быстрому не удаётся. Но когда принимали закон, народ орал, что вся Европа поголовно на таких термометрах сидит, одни мы в каменном веке.Вообще говоря, потребность в счётчиках на батарею мне кажется несколько преувеличенной. В любом случае нужно ставить общедомовой счётчик и, соответственно, ограничитель тепла, чтобы не рассказывали, что у вас в доме жарко потому, что в соседнем иначе получается слишком холодно. Внутри дома налаживать нормальное протекание воды. И будет всем хорошо без всякого индивидуального учёта. Конечно, кроме хитрых желающих прикрутить себе батареи и греться от соседей. Не знаю, как в Киеве, но в Одессе это путь активно использующийся.