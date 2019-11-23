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Опалюємо космос: Прем'єр
про втрати в тепломережах

Опалюємо космос: Прем'єр про втрати в тепломережах
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<1234
Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 23:16

  moveton написав:Сейчас год не совсем 2017й. Например, такая статья годичной давности утверждает, что уже всё можно
Это статья об эрзаце средней паршивости, которым должны быть оборудованы не менее 75% квартир, при этом точность показаний, как в том анекдоте: один ест мясо, второй - капусту, а в среднем, они едят голубцы.
PSL
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 23:30

  moveton написав:Не понимаю о чём разговор. Насколько я ничего не понимаю в физике, чтобы считать тепло при вертикальной разводке (иными словами, при N независимых входах в квартиру) и ничего в системе не сломать, нужно на каждый вход (используемую вертикаль) ставить независимый же счётчик. Не вижу технической проблемы. Неужели это запрещено? Сильно сомневаюсь, что прям где-то в законе сказано "не более одного счётчика на квартиру". Другой вопрос, что теплоснабжающая организация может поныть, что у них софт не позволяет так много показаний записывать.


Счетчики ловят разницу от 3 градусов. Положим у вас стандартная 9 этажка. НА 9 этажах перепад 20 градусов по нормативам.

Вопрос. какой перепад в отдельно взятой квартире? 2,2 градуса. Поймать практически нереально. Если 16 этажей, то вообще ловить нечего.

Я уже пробовал. Так и не нашел подходящих счетчиков.
ivsmvs84
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 00:04

  PSL написав:Это статья об эрзаце средней паршивости, которым должны быть оборудованы не менее 75% квартир, при этом точность показаний, как в том анекдоте: один ест мясо, второй - капусту, а в среднем, они едят голубцы.

Откуда дровишки про 75% ? Видел про порог в паре мест, но там было про 50%. Причина, я так понимаю, в том, что требуются доработки и на домовом уровне, а их слишком жирно делать для только одной квартиры.

Про точность, увы, ничего найти по-быстрому не удаётся. Но когда принимали закон, народ орал, что вся Европа поголовно на таких термометрах сидит, одни мы в каменном веке.

Вообще говоря, потребность в счётчиках на батарею мне кажется несколько преувеличенной. В любом случае нужно ставить общедомовой счётчик и, соответственно, ограничитель тепла, чтобы не рассказывали, что у вас в доме жарко потому, что в соседнем иначе получается слишком холодно. Внутри дома налаживать нормальное протекание воды. И будет всем хорошо без всякого индивидуального учёта. Конечно, кроме хитрых желающих прикрутить себе батареи и греться от соседей. Не знаю, как в Киеве, но в Одессе это путь активно использующийся.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 00:52

  moveton написав:Откуда дровишки про 75% ?
Дровишки от лесника, вестимо. В доме установлен общедомовой счетчик тепла, собирались модернизировать систему отопления, соответственно, приглашали конторы, которые занимаются этим. Вот, от них и дровишки. Эти "приборы" регистрируют теплоотдачу определенной секции батареи, с достаточно большой погрешностью, а не реальное потребление тепловой энергии.
Помимо красивой рекламной статьи, обещающей Нью Васюки за один отопительный сезон, там выходит средняя сумма ~500$ с квартиры, при достаточно сомнительном итоговом результате. Плюс к этому, нужно делать балансировку всей домовой системы отопления, что тоже не очень дешево.
Все подробности расписывать не буду, это можно найти на профильных форумах и сайтах.
PSL
 
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