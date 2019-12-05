Вартість дизельного палива і бензину на станціях ОККО і WOG 6 грудня знизилася ще на 10-20 коп. л.
Дивися повний текст Заправки знизили ціни на бензин після рішення АМКУ.
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Додано: П'ят 06 гру, 2019 19:32
Заправки знизили ціни на бензин після рішення АМКУ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Заправки знизили ціни на бензин після рішення АМКУ.
Додано: П'ят 06 гру, 2019 19:32
На 10- 30 коп? Минус 0,3 - 1%. Они это серьезно или просто чтоб поржать с лохов?
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