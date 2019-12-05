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Заправки знизили ціни на
бензин після рішення АМКУ

Заправки знизили ціни на бензин після рішення АМКУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2019 19:32

Заправки знизили ціни на бензин після рішення АМКУ

Пропонуємо до обговорення:
Вартість дизельного палива і бензину на станціях ОККО і WOG 6 грудня знизилася ще на 10-20 коп. л.

Дивися повний текст Заправки знизили ціни на бензин після рішення АМКУ.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2019 19:32

На 10- 30 коп? Минус 0,3 - 1%. Они это серьезно или просто чтоб поржать с лохов?
EKO
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