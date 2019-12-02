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Гривня до долара за місяць
зміцнилася на понад 3% (графік)

Гривня до долара за місяць зміцнилася на понад 3% (графік)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 09:52

Гривня до долара за місяць зміцнилася на понад 3% (графік)

Пропонуємо до обговорення:
Гривня у листопаді зміцнилася до долара США на 78 копійок.

Дивися повний текст Гривня до долара за місяць зміцнилася на понад 3% (графік).
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