Гривня у листопаді зміцнилася до долара США на 78 копійок.
Дивися повний текст Гривня до долара за місяць зміцнилася на понад 3% (графік).
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Додано: Суб 07 гру, 2019 09:52
Гривня до долара за місяць зміцнилася на понад 3% (графік)
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Дивися повний текст Гривня до долара за місяць зміцнилася на понад 3% (графік).
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