Про це заявив Президент України.
Дивися повний текст Україна готова взяти газом $3 мільярди, які в суді програв Газпром - Зеленський.
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Додано: Вів 10 гру, 2019 11:55
Україна готова взяти газом $3 мільярди, які в суді...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна готова взяти газом $3 мільярди, які в суді програв Газпром - Зеленський.
Додано: Вів 10 гру, 2019 11:56
3 миллиарда вложить в добыче нефти и газа в Украине была бы работа своя нефть и газ.А не газом будут брать у оккупанта
Додано: Вів 10 гру, 2019 12:06
Re: Україна готова взяти газом $3 мільярди, які в суді...
Окупант більше віддасть газу, ніж по реверсу можна купити за ці гроші. Адже імпортувати газ все одно доведеться.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Вів 10 гру, 2019 12:26
Это реальное решение получить выигранные в арбитраже деньги пусть газом.Не факт,что россия отдала бы этот долг деньгами.Хватит ныть.Решение правильное.
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