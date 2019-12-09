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Україна готова взяти газом
$3 мільярди, які в суді...

Україна готова взяти газом $3 мільярди, які в суді...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 11:55

Україна готова взяти газом $3 мільярди, які в суді...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив Президент України.

Дивися повний текст Україна готова взяти газом $3 мільярди, які в суді програв Газпром - Зеленський.
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 11:56

3 миллиарда вложить в добыче нефти и газа в Украине была бы работа своя нефть и газ.А не газом будут брать у оккупанта
ab1975n
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 12:06

Re: Україна готова взяти газом $3 мільярди, які в суді...

  ab1975n написав:3 миллиарда вложить в добыче нефти и газа в Украине была бы работа своя нефть и газ.А не газом будут брать у оккупанта

Окупант більше віддасть газу, ніж по реверсу можна купити за ці гроші. Адже імпортувати газ все одно доведеться.
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 12:26

Это реальное решение получить выигранные в арбитраже деньги пусть газом.Не факт,что россия отдала бы этот долг деньгами.Хватит ныть.Решение правильное.
sena_2008atp
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