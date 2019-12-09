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Україна готова взяти газом
$3 мільярди, які в суді...

Україна готова взяти газом $3 мільярди, які в суді...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 19:52

Re: Україна готова взяти газом $3 мільярди, які в суді...

  zzzxxx написав:Даст ли пуйло газ, если даст - то половину... может быть... потом...

Віддасть, за рік чи два. Піде в пакеті про транзит і продаж нам газу напряму.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 22:53

Re: Україна готова взяти газом $3 мільярди, які в суді...

  silver_arrow_ua написав:Так злити в унітаз виграшну справу це треба бути не просто зебілом, це треба бути справжнім ворогом своєї країни!

Это вы так о Витренко написали?
"Нафтогаз" готов получать газом $3 миллиарда долга от "Газпрома": итоги переговоров
06 декабря 2019
...
Витренко заявил, что Украина также готова отозвать свой иск в новом арбитраже, если с "Газпромом" будет заключен долгосрочный контракт на транзит российского газа через нашу страну после 2020 года.

"Мы также готовы отозвать свои исковые требования в новом арбитраже, но только если будет заключен долгосрочный контракт на транзит, который будет покрывать все расходы, и, если "Нафтогазу" будет компенсировано невыполнение "Газпромом" своих обязательств по текущим контрактам", - отметил он.
...

https://www.unian.net/economics/energet ... vorov.html
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