Україна готова взяти газом $3 мільярди, які в суді...
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silver_arrow_ua написав:Так злити в унітаз виграшну справу це треба бути не просто зебілом, це треба бути справжнім ворогом своєї країни!
Это вы так о Витренко написали?
"Нафтогаз" готов получать газом $3 миллиарда долга от "Газпрома": итоги переговоров 06 декабря 2019 ... Витренко заявил, что Украина также готова отозвать свой иск в новом арбитраже, если с "Газпромом" будет заключен долгосрочный контракт на транзит российского газа через нашу страну после 2020 года.
"Мы также готовы отозвать свои исковые требования в новом арбитраже, но только если будет заключен долгосрочный контракт на транзит, который будет покрывать все расходы, и, если "Нафтогазу" будет компенсировано невыполнение "Газпромом" своих обязательств по текущим контрактам", - отметил он. ...