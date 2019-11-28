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В Кабміні пропонують підвищити
прожитковий мінімум до...

В Кабміні пропонують підвищити прожитковий мінімум до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 13:15

В Кабміні пропонують підвищити прожитковий мінімум до...

Пропонуємо до обговорення:
Кабмін пропонує Верховній Раді ухвалити законопроект, який в подальшому дозволить підвищити прожитковий мінімум.

Дивися повний текст В Кабміні пропонують підвищити прожитковий мінімум до 4200 грн на місяць.
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для працездатних осіб – 2102,00 грн по пачці Мівіни сніданок,обід,вечеря на місяць 450грн + вода 5грн "караван" = 150грн і того якщо на воді і мівіні жити то ще можна заощаджувати
vitaliygoodlife
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