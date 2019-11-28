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В Кабміні пропонують підвищити
прожитковий мінімум до...

В Кабміні пропонують підвищити прожитковий мінімум до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 13:15

В Кабміні пропонують підвищити прожитковий мінімум до...

Пропонуємо до обговорення:
Кабмін пропонує Верховній Раді ухвалити законопроект, який в подальшому дозволить підвищити прожитковий мінімум.

Дивися повний текст В Кабміні пропонують підвищити прожитковий мінімум до 4200 грн на місяць.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 13:15

для працездатних осіб – 2102,00 грн по пачці Мівіни сніданок,обід,вечеря на місяць 450грн + вода 5грн "караван" = 150грн і того якщо на воді і мівіні жити то ще можна заощаджувати
vitaliygoodlife
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 13:54

Как считает мой знакомый, сейчас 1грн.= 1копейка(советская). Сравнили цены - действительно так!
4200 грн в месяц.- это 42 рубля советских, или только 42% !
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 14:01

  zloy_ukr написав:Как считает мой знакомый, сейчас 1грн.= 1копейка(советская). Сравнили цены - действительно так!
4200 грн в месяц.- это 42 рубля советских, или только 42% !

Он из "этих", которые "Сталина на вас нету!"? -- месяц интернета сколько рублей стоил -- не напомните? -- машина/квартира?..
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 14:12

_hunter Форум "финансовый", и здесь безразлично, кому отдаешь предпочтение: Ленину, Сталину, Порошенку, Зеленскому...
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 14:36

  zloy_ukr написав:_hunter Форум "финансовый", и здесь безразлично, кому отдаешь предпочтение: Ленину, Сталину, Порошенку, Зеленскому...

До второй половины вопроса дочитать не получилось, как я понимаю...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 14:54

_hunter Прочитал. :mrgreen: Интернет - это временно, и несущественно.
База сравнений всегда остается стабильной : хлеб, колбаса, водка....
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 15:32

  zloy_ukr написав:_hunter Прочитал. :mrgreen: Интернет - это временно, и несущественно.
База сравнений всегда остается стабильной : хлеб, колбаса, водка....

Ну да, ну да... -- кому что.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 15:40

Давно пора, а то доллар вниз идет, надо разогнать немного...
Конрад Карлович
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