Кабмін пропонує Верховній Раді ухвалити законопроект, який в подальшому дозволить підвищити прожитковий мінімум.
Дивися повний текст В Кабміні пропонують підвищити прожитковий мінімум до 4200 грн на місяць.
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Додано: Сер 11 гру, 2019 13:15
В Кабміні пропонують підвищити прожитковий мінімум до...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Кабміні пропонують підвищити прожитковий мінімум до 4200 грн на місяць.
Додано: Сер 11 гру, 2019 13:15
для працездатних осіб – 2102,00 грн по пачці Мівіни сніданок,обід,вечеря на місяць 450грн + вода 5грн "караван" = 150грн і того якщо на воді і мівіні жити то ще можна заощаджувати
Додано: Сер 11 гру, 2019 13:54
Как считает мой знакомый, сейчас 1грн.= 1копейка(советская). Сравнили цены - действительно так!
4200 грн в месяц.- это 42 рубля советских, или только 42% !
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
Додано: Сер 11 гру, 2019 14:01
Додано: Сер 11 гру, 2019 14:12
_hunter Форум "финансовый", и здесь безразлично, кому отдаешь предпочтение: Ленину, Сталину, Порошенку, Зеленскому...
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
Додано: Сер 11 гру, 2019 14:36
Додано: Сер 11 гру, 2019 14:54
_hunter Прочитал. Интернет - это временно, и несущественно.
База сравнений всегда остается стабильной : хлеб, колбаса, водка....
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
Додано: Сер 11 гру, 2019 15:32
Додано: Сер 11 гру, 2019 17:30
Re: В Кабміні пропонують підвищити прожитковий мінімум до...
а не напомните - сколько стоил этот месяц интернета, во времена Сталина, в США? )))
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