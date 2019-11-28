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В Кабміні пропонують підвищити прожитковий мінімум до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 11 гру, 2019 18:53
zloy_ukr написав:
База сравнений всегда остается стабильной : хлеб, колбаса, водка...
По этим параметрам мы сейчас лучше живём. В переводе на советские рубли пол-литра 90 коп. Батон горчичный 11 коп. Колбаса докторская 80-90 коп. Не было при СССР таких цен. Водку по 3.62 (коленвал) я в последний раз видел в 1979 г. перед тем как в армию загребли, очередь стояла, что ментов вызывали. А так свободно "Три богатыря" 5.12 руб., не по карману было, пили "Золотую осень" по 1.12 руб. Хорошая варёнка 3,5 руб, за 2.20 так себе, из туалетной бумаги как тогда любили говорить.
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Додано: Сер 11 гру, 2019 19:14
_hunter написав:
Он из "этих", которые "Сталина на вас нету!"
А чем вам Сталин не угодил?
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Додано: Сер 11 гру, 2019 19:20
Попаданец написав: zloy_ukr написав:
База сравнений всегда остается стабильной : хлеб, колбаса, водка...
По этим параметрам мы сейчас лучше живём. В переводе на советские рубли пол-литра 90 коп. Батон горчичный 11 коп. Колбаса докторская 80-90 коп. Не было при СССР таких цен. Водку по 3.62 (коленвал) я в последний раз видел в 1979 г. перед тем как в армию загребли, очередь стояла, что ментов вызывали. А так свободно "Три богатыря" 5.12 руб., не по карману было, пили "Золотую осень" по 1.12 руб. Хорошая варёнка 3,5 руб, за 2.20 так себе, из туалетной бумаги как тогда любили говорить.
не было в УССР очередей за водкой до Райкиного Мишки. И самая дорогая варёнка была по 2.80.
Из-за Урала в армейку загребли чилишо?
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