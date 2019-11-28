|
|
|
В Кабміні пропонують підвищити прожитковий мінімум до...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 11 гру, 2019 18:53
zloy_ukr написав:
База сравнений всегда остается стабильной : хлеб, колбаса, водка...
По этим параметрам мы сейчас лучше живём. В переводе на советские рубли пол-литра 90 коп. Батон горчичный 11 коп. Колбаса докторская 80-90 коп. Не было при СССР таких цен. Водку по 3.62 (коленвал) я в последний раз видел в 1979 г. перед тем как в армию загребли, очередь стояла, что ментов вызывали. А так свободно "Три богатыря" 5.12 руб., не по карману было, пили "Золотую осень" по 1.12 руб. Хорошая варёнка 3,5 руб, за 2.20 так себе, из туалетной бумаги как тогда любили говорить.
-
Попаданец
-
-
- Повідомлень: 832
- З нами з: 03.01.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 142 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 гру, 2019 19:14
_hunter написав:
Он из "этих", которые "Сталина на вас нету!"
А чем вам Сталин не угодил?
-
Попаданец
-
-
- Повідомлень: 832
- З нами з: 03.01.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 142 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 гру, 2019 19:20
Попаданец написав: zloy_ukr написав:
База сравнений всегда остается стабильной : хлеб, колбаса, водка...
По этим параметрам мы сейчас лучше живём. В переводе на советские рубли пол-литра 90 коп. Батон горчичный 11 коп. Колбаса докторская 80-90 коп. Не было при СССР таких цен. Водку по 3.62 (коленвал) я в последний раз видел в 1979 г. перед тем как в армию загребли, очередь стояла, что ментов вызывали. А так свободно "Три богатыря" 5.12 руб., не по карману было, пили "Золотую осень" по 1.12 руб. Хорошая варёнка 3,5 руб, за 2.20 так себе, из туалетной бумаги как тогда любили говорить.
не было в УССР очередей за водкой до Райкиного Мишки. И самая дорогая варёнка была по 2.80.
Из-за Урала в армейку загребли чилишо?
РОШЕН
ФУФЛО
-
swan forever
-
-
- Повідомлень: 567
- З нами з: 27.05.15
- Подякував: 135 раз.
- Подякували: 91 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 гру, 2019 19:36
swan forever написав:
не было в УССР очередей за водкой до Райкиного Мишки. И самая дорогая варёнка была по 2.80.
Из-за Урала в армейку загребли чилишо?
А я и пишу что по 5.12 была свободно. А за 3.62 уже очереди в 1979 были. По колбасе я не спец, может и так. В Куеве конечно лучше снабжение было, не спорю, может очереди и не стояли.
-
Попаданец
-
-
- Повідомлень: 832
- З нами з: 03.01.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 142 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 12 гру, 2019 10:12
RomanTik написав: _hunter написав:
месяц интернета сколько рублей стоил -- не напомните?
а не напомните - сколько стоил этот месяц интернета, во времена Сталина, в США? )))
Еще одна "золотая рыбка" с памятью на одно предложение? -- рынка автомобилей/недвижимости в те времена в Штатах тоже не существовало? -- научная фантастика?..
Мы, кстати, о каком переоде вообще говорим? -- потому как "деревянный" -- к которому в том посте привязка была -- до розвала совка ходил. А годах в 87..90 к Интернету вполне спокойно можно было подключиться.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 1362
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 162 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 12 гру, 2019 10:15
Попаданец написав: _hunter написав:
Он из "этих", которые "Сталина на вас нету!"
А чем вам Сталин не угодил?
Хм... даже не знаю... голодомор 1932—1933, например.
Но в том посте -- это была цензурная замена слова "совко-тилибонькатели".
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 1362
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 162 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|