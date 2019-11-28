В Кабміні пропонують підвищити прожитковий мінімум до...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 14:53

  _hunter написав:
  RomanTik написав:_hunter, специально для "умника" с "хорошей памятью" - первый в мире сайт появился в августе 1991 года, поэтому и интернет в привычном всем виде появился ровно в это же время. А за свои слова - нужно отвечать, поэтому жду цену на интернет во времена СССР в США.

Тут уже кто к чему привык. Сайты -- это несколько другой термин -- WWW.
в 1984 году Национальный научный фонд США создал сеть NSFNET для связи между университетами и вычислительными центрами. В отличие от закрытой ARPANET подключение к NSFNET было достаточно свободным и к 1992 году к ней подключились более 7500 мелких сетей, включая 2500 за пределами США. С передачей опорной сети NSFNET в коммерческое использование появился современный Интернет.

и когда же эта передача произошла и появился первый коммерческий провайдер (в США он появился в 89 году, а вот в европе - нааамного позже)? так что на счет подключения частного лица в 87 году - это бред. А на счет "кто к чему привык", так давайте тогда вспомним еще фидонет, а что - тоже сеть или разработки СССР - "сирена" и "экспресс".
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 14:56

  Галина441 написав:А давайте посмотрим с другой стороны. Прожиточный минимум 4200 ... а сколько тогда будет пенсия???

0,5 от прожиточного минимума. А равной прожиточному минимуму она станет после того как рухнет пирамида ОВГЗ, только вот легче от этого пенсионерам не будет.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 15:16

  RomanTik написав:
  _hunter написав:
  RomanTik написав:_hunter, специально для "умника" с "хорошей памятью" - первый в мире сайт появился в августе 1991 года, поэтому и интернет в привычном всем виде появился ровно в это же время. А за свои слова - нужно отвечать, поэтому жду цену на интернет во времена СССР в США.

Тут уже кто к чему привык. Сайты -- это несколько другой термин -- WWW.
в 1984 году Национальный научный фонд США создал сеть NSFNET для связи между университетами и вычислительными центрами. В отличие от закрытой ARPANET подключение к NSFNET было достаточно свободным и к 1992 году к ней подключились более 7500 мелких сетей, включая 2500 за пределами США. С передачей опорной сети NSFNET в коммерческое использование появился современный Интернет.

и когда же эта передача произошла и появился первый коммерческий провайдер (в США он появился в 89 году, а вот в европе - нааамного позже)? так что на счет подключения частного лица в 87 году - это бред. А на счет "кто к чему привык", так давайте тогда вспомним еще фидонет, а что - тоже сеть или разработки СССР - "сирена" и "экспресс".

Во-первых: при чем тут "появился первый коммерческий провайдер" -- если к "некоммерческому" подключиться можно было? И при чем тут "передача"? -- сеть принадлежала федералам -- это не "интернет", а поменялся владелец -- и оп-па -- уже "интернет"?
И даже если "первый коммерческий провайдер" появился в 89 -- всеравно же совок еще был? :wink:
Во-вторых: при чем тут европа?
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 15:42

а тем временем, министр Юстиции .. "вот последний месяц мы договорились о надбавках". И многие из министров их получили. У меня уже примерно 29 000 гривен. Если зарплата не повысится хотя бы до 80 000 - надолго меня не хватит.

слугам от 80 000... остальным 4200.:)
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