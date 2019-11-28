В Кабміні пропонують підвищити прожитковий мінімум до...

Додано: Чет 12 гру, 2019 20:11

_hunter, и как частное лицо могло подключиться к федеральным сетям? прошу развернутый ответ с примерами - кто из частных лиц имел доступ к этой сети. С чего началась дискуссия? с цены на интернет в СССР и на западе, вот я и спрашиваю - какая цена была для частных лиц, т.к. гос. сети были и при СССР и привел примеры. А европа при том что не только в СССР небыло интернета, но и в развитой европе тоже. И появился он там примерно в то самое время что и в РФ. теперь по автомобилям - разве в СССР нельзя было купить легковой автомобиль? причем в 70-е годы автопром выпускал довольно неплохие для того времени автомобили, да даже ЗАЗ клепал запоры как пирожки, а не как сейчас по паре машин в месяц. Это потом уже появилось отставание из-за нежелания выпускать новые модели, ну так и ЗАЗ сдох из-за того самого, а это уже случилось при рыночных отношениях, а не при госсобственности. И квартиры люди получали при СССР и строилось побольше чем сейчас, и в собственности квартиры были - кооперативное строительство.

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