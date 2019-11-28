В Кабміні пропонують підвищити прожитковий мінімум до...
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RomanTik написав:_hunter, специально для "умника" с "хорошей памятью" - первый в мире сайт появился в августе 1991 года, поэтому и интернет в привычном всем виде появился ровно в это же время. А за свои слова - нужно отвечать, поэтому жду цену на интернет во времена СССР в США.
Тут уже кто к чему привык. Сайты -- это несколько другой термин -- WWW.
в 1984 году Национальный научный фонд США создал сеть NSFNET для связи между университетами и вычислительными центрами. В отличие от закрытой ARPANET подключение к NSFNET было достаточно свободным и к 1992 году к ней подключились более 7500 мелких сетей, включая 2500 за пределами США. С передачей опорной сети NSFNET в коммерческое использование появился современный Интернет.
и когда же эта передача произошла и появился первый коммерческий провайдер (в США он появился в 89 году, а вот в европе - нааамного позже)? так что на счет подключения частного лица в 87 году - это бред. А на счет "кто к чему привык", так давайте тогда вспомним еще фидонет, а что - тоже сеть или разработки СССР - "сирена" и "экспресс".
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
RomanTik написав:_hunter, специально для "умника" с "хорошей памятью" - первый в мире сайт появился в августе 1991 года, поэтому и интернет в привычном всем виде появился ровно в это же время. А за свои слова - нужно отвечать, поэтому жду цену на интернет во времена СССР в США.
Тут уже кто к чему привык. Сайты -- это несколько другой термин -- WWW.
в 1984 году Национальный научный фонд США создал сеть NSFNET для связи между университетами и вычислительными центрами. В отличие от закрытой ARPANET подключение к NSFNET было достаточно свободным и к 1992 году к ней подключились более 7500 мелких сетей, включая 2500 за пределами США. С передачей опорной сети NSFNET в коммерческое использование появился современный Интернет.
и когда же эта передача произошла и появился первый коммерческий провайдер (в США он появился в 89 году, а вот в европе - нааамного позже)? так что на счет подключения частного лица в 87 году - это бред. А на счет "кто к чему привык", так давайте тогда вспомним еще фидонет, а что - тоже сеть или разработки СССР - "сирена" и "экспресс".
Во-первых: при чем тут "появился первый коммерческий провайдер" -- если к "некоммерческому" подключиться можно было? И при чем тут "передача"? -- сеть принадлежала федералам -- это не "интернет", а поменялся владелец -- и оп-па -- уже "интернет"? И даже если "первый коммерческий провайдер" появился в 89 -- всеравно же совок еще был? Во-вторых: при чем тут европа?
а тем временем, министр Юстиции .. "вот последний месяц мы договорились о надбавках". И многие из министров их получили. У меня уже примерно 29 000 гривен. Если зарплата не повысится хотя бы до 80 000 - надолго меня не хватит.
_hunter, и как частное лицо могло подключиться к федеральным сетям? прошу развернутый ответ с примерами - кто из частных лиц имел доступ к этой сети. С чего началась дискуссия? с цены на интернет в СССР и на западе, вот я и спрашиваю - какая цена была для частных лиц, т.к. гос. сети были и при СССР и привел примеры. А европа при том что не только в СССР небыло интернета, но и в развитой европе тоже. И появился он там примерно в то самое время что и в РФ. теперь по автомобилям - разве в СССР нельзя было купить легковой автомобиль? причем в 70-е годы автопром выпускал довольно неплохие для того времени автомобили, да даже ЗАЗ клепал запоры как пирожки, а не как сейчас по паре машин в месяц. Это потом уже появилось отставание из-за нежелания выпускать новые модели, ну так и ЗАЗ сдох из-за того самого, а это уже случилось при рыночных отношениях, а не при госсобственности. И квартиры люди получали при СССР и строилось побольше чем сейчас, и в собственности квартиры были - кооперативное строительство.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0