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В Кабміні пропонують підвищити
прожитковий мінімум до...

В Кабміні пропонують підвищити прожитковий мінімум до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 14:53

  _hunter написав:
  RomanTik написав:_hunter, специально для "умника" с "хорошей памятью" - первый в мире сайт появился в августе 1991 года, поэтому и интернет в привычном всем виде появился ровно в это же время. А за свои слова - нужно отвечать, поэтому жду цену на интернет во времена СССР в США.

Тут уже кто к чему привык. Сайты -- это несколько другой термин -- WWW.
в 1984 году Национальный научный фонд США создал сеть NSFNET для связи между университетами и вычислительными центрами. В отличие от закрытой ARPANET подключение к NSFNET было достаточно свободным и к 1992 году к ней подключились более 7500 мелких сетей, включая 2500 за пределами США. С передачей опорной сети NSFNET в коммерческое использование появился современный Интернет.

и когда же эта передача произошла и появился первый коммерческий провайдер (в США он появился в 89 году, а вот в европе - нааамного позже)? так что на счет подключения частного лица в 87 году - это бред. А на счет "кто к чему привык", так давайте тогда вспомним еще фидонет, а что - тоже сеть или разработки СССР - "сирена" и "экспресс".
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 14:56

  Галина441 написав:А давайте посмотрим с другой стороны. Прожиточный минимум 4200 ... а сколько тогда будет пенсия???

0,5 от прожиточного минимума. А равной прожиточному минимуму она станет после того как рухнет пирамида ОВГЗ, только вот легче от этого пенсионерам не будет.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 15:16

  RomanTik написав:
  _hunter написав:
  RomanTik написав:_hunter, специально для "умника" с "хорошей памятью" - первый в мире сайт появился в августе 1991 года, поэтому и интернет в привычном всем виде появился ровно в это же время. А за свои слова - нужно отвечать, поэтому жду цену на интернет во времена СССР в США.

Тут уже кто к чему привык. Сайты -- это несколько другой термин -- WWW.
в 1984 году Национальный научный фонд США создал сеть NSFNET для связи между университетами и вычислительными центрами. В отличие от закрытой ARPANET подключение к NSFNET было достаточно свободным и к 1992 году к ней подключились более 7500 мелких сетей, включая 2500 за пределами США. С передачей опорной сети NSFNET в коммерческое использование появился современный Интернет.

и когда же эта передача произошла и появился первый коммерческий провайдер (в США он появился в 89 году, а вот в европе - нааамного позже)? так что на счет подключения частного лица в 87 году - это бред. А на счет "кто к чему привык", так давайте тогда вспомним еще фидонет, а что - тоже сеть или разработки СССР - "сирена" и "экспресс".

Во-первых: при чем тут "появился первый коммерческий провайдер" -- если к "некоммерческому" подключиться можно было? И при чем тут "передача"? -- сеть принадлежала федералам -- это не "интернет", а поменялся владелец -- и оп-па -- уже "интернет"?
И даже если "первый коммерческий провайдер" появился в 89 -- всеравно же совок еще был? :wink:
Во-вторых: при чем тут европа?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 15:42

а тем временем, министр Юстиции .. "вот последний месяц мы договорились о надбавках". И многие из министров их получили. У меня уже примерно 29 000 гривен. Если зарплата не повысится хотя бы до 80 000 - надолго меня не хватит.

слугам от 80 000... остальным 4200.:)
Марта
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 20:11

_hunter, и как частное лицо могло подключиться к федеральным сетям? прошу развернутый ответ с примерами - кто из частных лиц имел доступ к этой сети. С чего началась дискуссия? с цены на интернет в СССР и на западе, вот я и спрашиваю - какая цена была для частных лиц, т.к. гос. сети были и при СССР и привел примеры. А европа при том что не только в СССР небыло интернета, но и в развитой европе тоже. И появился он там примерно в то самое время что и в РФ. теперь по автомобилям - разве в СССР нельзя было купить легковой автомобиль? причем в 70-е годы автопром выпускал довольно неплохие для того времени автомобили, да даже ЗАЗ клепал запоры как пирожки, а не как сейчас по паре машин в месяц. Это потом уже появилось отставание из-за нежелания выпускать новые модели, ну так и ЗАЗ сдох из-за того самого, а это уже случилось при рыночных отношениях, а не при госсобственности. И квартиры люди получали при СССР и строилось побольше чем сейчас, и в собственности квартиры были - кооперативное строительство.
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 10:25

  RomanTik написав:_hunter, и как частное лицо могло подключиться к федеральным сетям? прошу развернутый ответ с примерами - кто из частных лиц имел доступ к этой сети. С чего началась дискуссия? с цены на интернет в СССР и на западе, вот я и спрашиваю - какая цена была для частных лиц, т.к. гос. сети были и при СССР и привел примеры. А европа при том что не только в СССР небыло интернета, но и в развитой европе тоже. И появился он там примерно в то самое время что и в РФ. теперь по автомобилям - разве в СССР нельзя было купить легковой автомобиль? причем в 70-е годы автопром выпускал довольно неплохие для того времени автомобили, да даже ЗАЗ клепал запоры как пирожки, а не как сейчас по паре машин в месяц. Это потом уже появилось отставание из-за нежелания выпускать новые модели, ну так и ЗАЗ сдох из-за того самого, а это уже случилось при рыночных отношениях, а не при госсобственности. И квартиры люди получали при СССР и строилось побольше чем сейчас, и в собственности квартиры были - кооперативное строительство.


>>> С чего началась дискуссия? с цены на интернет в СССР и на западе
Опять 25 -- строка про "первого частного провайдера в 1989" -- она же не моя. Так что -- о чем спор вообще???

>>> не только в СССР небыло интернета
что для сравнения вообще не важно.

>>> разве в СССР нельзя было купить легковой автомобиль
ну как бы да. Это для вас новость? -- нужно было сначала "попасть" в очередь. Потом лет 5-10 в ней "постоять". И только потом...

>>> И квартиры люди получали при СССР и строилось побольше чем сейчас, и в собственности квартиры были - кооперативное строительство.
Опять же: "получали". и с кооперативами все далеко не радужно было:
Несмотря на наличие накоплений, граждане СССР не могли свободно купить кооперативную квартиру, потому что для постановки на очередь им требовалось соответствовать нормам, оговорённым Жилищным кодексом. После постановки на очередь тоже надо было ждать, хотя и не так долго, как предоставления бесплатной государственной квартиры.

Существовали фактически закрытые для прописки иногородних города (Москва, Ленинград, столицы союзных республик).

Доля ЖСК в общем объёме жилищного строительства в СССР не превышала 10 %
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 13:49

Re: В Кабміні пропонують підвищити прожитковий мінімум до...

  RomanTik написав:И квартиры люди получали при СССР

Типа "Рабы получали бесплатное питание" ...
Конрад Карлович
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