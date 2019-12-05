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Уряд підписав меморандум з тютюновими компаніями
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 13:46
Пропонуємо до обговорення:
Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов і найбільші тютюнові компанії України 12 грудня 2019 р. підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо прозорого та передбачуваного регулювання розвитку тютюнової промисловості.
Дивися повний текст Уряд підписав меморандум з тютюновими компаніями
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R2
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 13:47
..иными словами, правительство "прогнулось" под производителей яда??.. вряд ли в любом из подобных "опусов" предусмотрено максимально-допустимое поднятие цен на курево на внутреннем рынке, и максимально "удобные" условия для экспорта этой гадости из страны?!... рабочие места - это супер гуд... сотни тысяч умирающих от рака налогоплательщиков и проходящие мимо бюджета "контрабасы"- ВААЩЕ капец!!!
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maestro71
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 14:50
...иными словами,вы не умеете читать.
подписали Меморандум о взаимопонимании относительно прозрачного и предсказуемого регулирования развития табачной промышленности.
и это правильно.и так должно быть для любой отрасли,где работают зарубежные инвесторы.
чтоб никакой швондер,никто нибудь другой своими поправками не менял правила игры.
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Tabak
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:15
maestro71 написав:
..иными словами, правительство "прогнулось" под производителей яда??.. вряд ли в любом из подобных "опусов" предусмотрено максимально-допустимое поднятие цен на курево на внутреннем рынке, и максимально "удобные" условия для экспорта этой гадости из страны?!... рабочие места - это супер гуд... сотни тысяч умирающих от рака налогоплательщиков
и проходящие мимо бюджета "контрабасы"- ВААЩЕ капец!!!
Пока государство не собрало зондер-команды для принуждения некурящих или не ввело обязательные нормы покупки сигарет -- эти "страдания" выглядят странно по меньшей мере. -- взрослые люди, вроде, с мозгами...
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_hunter
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:29
_hunter написав:
взрослые люди, вроде, с мозгами...
В этом как раз ошибка ваших рассуждений. Курят и употребляют в основном рабочие, которым по профессии иметь мозги совсем не обязательно. Но, и терять рабочие руки стране тоже не выгодно, только из-за того, что кто-то решил для своего заработка травить их ядом
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safonovstanislav
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 16:07
safonovstanislav написав: _hunter написав:
взрослые люди, вроде, с мозгами...
В этом как раз ошибка ваших рассуждений. Курят и употребляют в основном рабочие, которым по профессии иметь мозги совсем не обязательно. Но, и терять рабочие руки стране тоже не выгодно, только из-за того, что кто-то решил для своего заработка травить их ядом
Вы прям, как "Мишка Меченный", про "сухой закон".
А может это незыблемое личное Право каждого - курить, или .... сосать.
И как Вы за всех "решаете"?
При чём, и с пойлом та же картина - цены ушли в абстракцию.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Kudrjavuy
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