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Уряд підписав меморандум
з тютюновими компаніями

Уряд підписав меморандум з тютюновими компаніями
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 13:46

Уряд підписав меморандум з тютюновими компаніями

Пропонуємо до обговорення:
Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов і найбільші тютюнові компанії України 12 грудня 2019 р. підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо прозорого та передбачуваного регулювання розвитку тютюнової промисловості.

Дивися повний текст Уряд підписав меморандум з тютюновими компаніями.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 13:47

..иными словами, правительство "прогнулось" под производителей яда??.. вряд ли в любом из подобных "опусов" предусмотрено максимально-допустимое поднятие цен на курево на внутреннем рынке, и максимально "удобные" условия для экспорта этой гадости из страны?!... рабочие места - это супер гуд... сотни тысяч умирающих от рака налогоплательщиков и проходящие мимо бюджета "контрабасы"- ВААЩЕ капец!!!
maestro71
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 14:50

...иными словами,вы не умеете читать.
подписали Меморандум о взаимопонимании относительно прозрачного и предсказуемого регулирования развития табачной промышленности.

и это правильно.и так должно быть для любой отрасли,где работают зарубежные инвесторы.
чтоб никакой швондер,никто нибудь другой своими поправками не менял правила игры.
Tabak
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:15

  maestro71 написав:..иными словами, правительство "прогнулось" под производителей яда??.. вряд ли в любом из подобных "опусов" предусмотрено максимально-допустимое поднятие цен на курево на внутреннем рынке, и максимально "удобные" условия для экспорта этой гадости из страны?!... рабочие места - это супер гуд... сотни тысяч умирающих от рака налогоплательщиков и проходящие мимо бюджета "контрабасы"- ВААЩЕ капец!!!

Пока государство не собрало зондер-команды для принуждения некурящих или не ввело обязательные нормы покупки сигарет -- эти "страдания" выглядят странно по меньшей мере. -- взрослые люди, вроде, с мозгами...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:29

  _hunter написав: взрослые люди, вроде, с мозгами...

В этом как раз ошибка ваших рассуждений. Курят и употребляют в основном рабочие, которым по профессии иметь мозги совсем не обязательно. Но, и терять рабочие руки стране тоже не выгодно, только из-за того, что кто-то решил для своего заработка травить их ядом
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 16:07

  safonovstanislav написав:
  _hunter написав: взрослые люди, вроде, с мозгами...

В этом как раз ошибка ваших рассуждений. Курят и употребляют в основном рабочие, которым по профессии иметь мозги совсем не обязательно. Но, и терять рабочие руки стране тоже не выгодно, только из-за того, что кто-то решил для своего заработка травить их ядом

Вы прям, как "Мишка Меченный", про "сухой закон".
А может это незыблемое личное Право каждого - курить, или .... сосать.
И как Вы за всех "решаете"?
При чём, и с пойлом та же картина - цены ушли в абстракцию.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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