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Чому не відображається субсидія на рахунку «Ощадбанку»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 14 гру, 2019 12:49
Пропонуємо до обговорення:
Кошти на пільгових рахунках для оплати комунальних послуг в особистому кабінеті «Ощадбанку» не відображаються із технічних причин.
Дивися повний текст Чому не відображається субсидія на рахунку «Ощадбанку»
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R2
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Додано: Суб 14 гру, 2019 12:49
А до 1 января что - скоммуниздили ?
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dumkin13
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