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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 15 гру, 2019 09:31
RE: ЧОМУ НЕ ВІДОБРАЖАЄТЬСЯ СУБСИДІЯ НА РАХУНКУ «ОЩАДБАНКУ
Ничего не понятно а этом новшестве: сумма висит в личном кабинете Ощадбанка за октябрь и за ноябрь, но как ей воспользоваться? На карточке денег нет! Смс за октябрь невнятного содержания.Значит опять нам платить 100 процентов ? Делитанты! Зачем вы лезете туда, где профессионалы все четко рассчитали!? Верните назад нам прежний алгоритм оплаты!!! И учите матчасть,убогие!!!
Додано: Нед 15 гру, 2019 09:32
Это самое малое из «ВСЯ СТРАНА В СМАРТФОНЕ».
За что ни возьмутся, всё через задний проход.
Додано: Нед 15 гру, 2019 09:51
Надаємо роз'яснення Ощадбанку щодо кабінету пільговиків на сайті банку.
По-перше, всю інформацію, яку коректно було передано до банку Міністерством соціальної політики для сотворения кабінетів пільговиків, банком було опрацьовано
Всі технічні доопрацювання між Міністерством соціальної політики та банком зроблено, система штатно працює. Ніяких технічних проблем з боку банку не виникало.
По-друге, деякі питання по входу до кабінету можуть залишаться ЛИШЕ у пільговиків, які не надали свої номери мобільного телефону у органів соцзахисту. Бо вхід до кабінету відбувається за номером телефону. Пропонуємо звернутись до органів соцзахисту, які передадуть цю інформацію до банку.
При цьому зазначаємо, що кабінети пільговиків є виключно ініціативою банку для зручності користувачів. Постанова Кабинету Міністрів #807 від 14.08.2019 р. не зобов'язувала банк їх створювати.
Банк виконує свої зобов'язання чітко в строки, визначені Постановою Кабінету Міністрів.
Додано: Нед 15 гру, 2019 20:32
А Вы в каком районе проживаете? А то "у нас на раёне" (К-Святошинском) абсолютная тишина, никто ничего ещё не получал.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
Додано: Нед 15 гру, 2019 21:44
В собесе все данные есть ,но ничего не приходит, я только смотрю по платежке- вы должны ,ощад банк перечислил 23 а надо до 20 сейчас то же самое, и теперь или сам плати всю сумму или жди когда тебе отрежут
Додано: Нед 15 гру, 2019 22:53
Ощадбанк "прокручивает" безнал прикрываясь тех. проблемами. Если есть проблемы - какого лешего подключать такую "прокдадку"? При этом оплачиваю самостоятельно on-line через Ощад 24/7 и все хорошо: и счета приходят, и проплаты без проблем, и квитанции приходят.
Кстати, по Киеву который год все льготники через соцзащиту "подсажены" на Картку Киянина тогоже Ощадбанка. Какой смысл было городить велосипед: счет не закрыт - человек жив. Переводи наличку без лишних дополнительных электронных кабинетов и тема закрыта.
Короче, который там обещал бороться с корупцией пусть вникает. А за ноябрь Ощад комуналку проплатить "не смог".
Додано: Нед 15 гру, 2019 23:05
Фишка
Была необходимость перечислить переплату со счета за горячую воду на счет ЦО в ТКЕ, в связи с отсутствием горячей воды, также ссылались на начало лета, так уже прошло три года и три лета переписки, по сей день ничего и не сделали. Оставил долг на туже сумму за ЦО и известил письменно. Теперь живем по семейному.
Black Jack - White Business
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