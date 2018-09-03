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Чому не відображається
субсидія на рахунку «Ощадбанку»

Чому не відображається субсидія на рахунку «Ощадбанку»
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  #<12
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 09:31

RE: ЧОМУ НЕ ВІДОБРАЖАЄТЬСЯ СУБСИДІЯ НА РАХУНКУ «ОЩАДБАНКУ

Ничего не понятно а этом новшестве: сумма висит в личном кабинете Ощадбанка за октябрь и за ноябрь, но как ей воспользоваться? На карточке денег нет! Смс за октябрь невнятного содержания.Значит опять нам платить 100 процентов ? Делитанты! Зачем вы лезете туда, где профессионалы все четко рассчитали!? Верните назад нам прежний алгоритм оплаты!!! И учите матчасть,убогие!!!
elena_demeter5309
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 09:32

Это самое малое из «ВСЯ СТРАНА В СМАРТФОНЕ».
За что ни возьмутся, всё через задний проход.
gchornoshtan
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 09:51

Надаємо роз'яснення Ощадбанку щодо кабінету пільговиків на сайті банку.


По-перше, всю інформацію, яку коректно було передано до банку Міністерством соціальної політики для сотворения кабінетів пільговиків, банком було опрацьовано


Всі технічні доопрацювання між Міністерством соціальної політики та банком зроблено, система штатно працює. Ніяких технічних проблем з боку банку не виникало.



По-друге,  деякі питання по входу до кабінету  можуть залишаться ЛИШЕ у пільговиків, які не надали свої номери мобільного телефону у органів соцзахисту. Бо вхід до кабінету відбувається за номером телефону. Пропонуємо звернутись до органів соцзахисту, які передадуть цю інформацію до банку.


При цьому зазначаємо, що кабінети пільговиків є виключно ініціативою банку для зручності користувачів. Постанова  Кабинету Міністрів #807 від  14.08.2019 р. не зобов'язувала банк їх створювати. 


Банк виконує свої зобов'язання чітко в строки, визначені Постановою Кабінету Міністрів.
tyaroslava2012
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 20:32

  PSL написав:Сумма по льготе поступила в Ощад, но... безналичная, хотя было написано заявление на наличный расчет. И здесь начинается самое интересное: за октябрь Ощад перечислил часть суммы только за свет и газ. Отопление, ГВС и остальное - ни копейки.
В горячей линии Ощада ответили, что остальные поставщики не прислали счет на оплату. Деньги можно снять наличными только, после завершения отопительного сезона - 1 июля 2020 года. На вопрос: "у нас отопительный сезон завершиться в следующем году только летом?", в ответ последовало невнятное мычание.
Как-то так.


А Вы в каком районе проживаете? А то "у нас на раёне" (К-Святошинском) абсолютная тишина, никто ничего ещё не получал.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 21:44

В собесе все данные есть ,но ничего не приходит, я только смотрю по платежке- вы должны ,ощад банк перечислил 23 а надо до 20 сейчас то же самое, и теперь или сам плати всю сумму или жди когда тебе отрежут
vasilijmorocilo2
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 22:53

Ощадбанк "прокручивает" безнал прикрываясь тех. проблемами. Если есть проблемы - какого лешего подключать такую "прокдадку"? При этом оплачиваю самостоятельно on-line через Ощад 24/7 и все хорошо: и счета приходят, и проплаты без проблем, и квитанции приходят.
Кстати, по Киеву который год все льготники через соцзащиту "подсажены" на Картку Киянина тогоже Ощадбанка. Какой смысл было городить велосипед: счет не закрыт - человек жив. Переводи наличку без лишних дополнительных электронных кабинетов и тема закрыта.
Короче, который там обещал бороться с корупцией пусть вникает. А за ноябрь Ощад комуналку проплатить "не смог".
lemesch24
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 23:05

Фишка

  PSL написав:В горячей линии Ощада ответили, что остальные поставщики не прислали счет на оплату. Деньги можно снять наличными только, после завершения отопительного сезона - 1 июля 2020 года. На вопрос: "у нас отопительный сезон завершиться в следующем году только летом?", в ответ последовало невнятное мычание.
Как-то так.

Была необходимость перечислить переплату со счета за горячую воду на счет ЦО в ТКЕ, в связи с отсутствием горячей воды, также ссылались на начало лета, так уже прошло три года и три лета переписки, по сей день ничего и не сделали. Оставил долг на туже сумму за ЦО и известил письменно. Теперь живем по семейному. :mrgreen:
Black Jack - White Business
ruvex
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