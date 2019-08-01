Люди, які народилися в 1970-80-х роках, матимуть пенсію на третину меншу, ніж ті, яким пощастило вийти на пенсію до 2018 року.
Дивися повний текст Люди, які народилися в 1970-1980-х роках, раніше 65 років на пенсію не вийдуть - експерт.
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Додано: Нед 15 гру, 2019 23:28
Люди, які народилися в 1970-1980-х роках, раніше 65...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Люди, які народилися в 1970-1980-х роках, раніше 65 років на пенсію не вийдуть - експерт.
Додано: Нед 15 гру, 2019 23:37
вони її взагалі не отримаютть.
і не було ніякої реформи гросі. як і в 2011 реформи єбіпка.
приватівець тупо зменшив базову зп для нарахування пенсії, впровадивши її середній розмір за останні 3 роки. Тобто, хто виходив на пенсію в 2012, тому пенсія нараховувалася з 2002 грн(середня за 2011,2010 і 2009 роки). А могло б гараховуватися від 2436(середня за 2011 рік). Так Тігіпко обікрав пенсіонерів у 2012 , і так крадуть надалі.
грося ,"турбуючись про індексацію" вже існуючих пенсій, насправді обікрав майбутніх пенсіонерів, замінивши коеф. стажу 1,35 на 1,00. Тобто додатково вкрав третину майбутньої пенсії. при цьому правда перерахували старі пенсії з більшої бази але вже з коефіцієнтом 1. В результаті пенсії навіть донині не досягли рівня 2014 року.
Додано: Пон 16 гру, 2019 10:03
Re: Люди, які народилися в 1970-1980-х роках, раніше 65...
Тому складайте бабло, інвестуйте і робіть свою пенсію, як китайці
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Пон 16 гру, 2019 10:15
Додано: Пон 16 гру, 2019 10:17
Re: Люди, які народилися в 1970-1980-х роках, раніше 65...
"Обікрали" їх... А звідки мали з'являтися кошти на оті ваші пенсії? З тумбочки?
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