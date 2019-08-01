|
|
|
Люди, які народилися в 1970-1980-х роках, раніше 65...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 16 гру, 2019 17:02
Ромасик написав:
Кто такой Павловский и когда он успел стать экспертом?
чего вы докопались? Вполне на уровне заголовков "соцсети сообщают", "пользователь %%$$&& прокомментировал".
Тема зашла? - зашла! Значит Икспэрт, йопта!
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 3060
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 360 раз.
- Подякували: 741 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 16 гру, 2019 17:50
ssnet
а на каком столбе такая аналитическая инхфармацыя написяна?
-
fenix81
-
-
- Повідомлень: 230
- З нами з: 15.06.10
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 16 гру, 2019 18:00
Щось я дуже сильно сумніваюся , що будь-яким пасивним способом зберігаючи гроші можна реально отримати щось через 30 років . Банки - ну ми знаємо , валюта - та тут он є провісники падіння доллара як світової валюти ( і про амеро не забули ? ) , та й взагалі - можуть зникнути і євро і доллар за 30 років . Золото - на все ? Срібло - кілограмами ? Квартири - маленькими шматочками не продають ... Складно це все і непевно ... Ненадійно ... Негарантовано ...
-
Puente
-
-
- Повідомлень: 2250
- З нами з: 12.08.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 285 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 16 гру, 2019 21:32
Puente написав:
Щось я дуже сильно сумніваюся , що будь-яким пасивним способом зберігаючи гроші можна реально отримати щось через 30 років . Банки - ну ми знаємо , валюта - та тут он є провісники падіння доллара як світової валюти ( і про амеро не забули ? ) , та й взагалі - можуть зникнути і євро і доллар за 30 років . Золото - на все ? Срібло - кілограмами ? Квартири - маленькими шматочками не продають ... Складно це все і непевно ... Ненадійно ... Негарантовано ...
suum cuique
вам - простыня и ...
-
ТИХИЙ
-
-
- Повідомлень: 2985
- З нами з: 10.10.10
- Подякував: 108 раз.
- Подякували: 329 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 16 гру, 2019 21:43
Puente написав:
Щось я дуже сильно сумніваюся , що будь-яким пасивним способом зберігаючи гроші можна реально отримати щось через 30 років . Банки - ну ми знаємо , валюта - та тут он є провісники падіння доллара як світової валюти ( і про амеро не забули ? ) , та й взагалі - можуть зникнути і євро і доллар за 30 років . Золото - на все ? Срібло - кілограмами ? Квартири - маленькими шматочками не продають ... Складно це все і непевно ... Ненадійно ... Негарантовано ...
То ли дело 50 трампов пенсии.
Тем мужикам, кому сейчас до 40, платить в ПФ резону нет, все равно вряд ли доживут (учитывая, что средняя продолжительность их жизни на сегодня 67 лет), а если доживут, то на пару лет можно за оставшиеся 25+ лет работы и подсобрать. Если не доживешь, хоть детям останется.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
-
summacut
-
-
- Повідомлень: 1602
- З нами з: 19.11.08
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 314 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|