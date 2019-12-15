Вартість одягу і взуття в Польщі виявилася в рази нижчою, ніж в Україні.
Дивися повний текст Як відрізняються ціни на одяг в Україні та Польщі.
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Додано: Нед 15 гру, 2019 23:29
Як відрізняються ціни на одяг в Україні та Польщі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як відрізняються ціни на одяг в Україні та Польщі.
Додано: Пон 16 гру, 2019 08:04
Интересно, писатель текста знает значение выражения "в разы"? 20-30% разница. Но не "в разы".
Додано: Пон 16 гру, 2019 18:43
Re: Як відрізняються ціни на одяг в Україні та Польщі
Побутова техніка також дешевша, теж не в рази, але відчутно. Наприклад, якось купував БФП/MFC, отже ціна звідти з доставкою в Україну була на 4 тисячі грн нижчою (16 тис) за ціну на такий самий в Україні (20 тис). Те ж стосується накопичувачів, серверів та іншого.
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