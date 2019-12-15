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Як відрізняються ціни на
одяг в Україні та Польщі

Як відрізняються ціни на одяг в Україні та Польщі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 23:29

Як відрізняються ціни на одяг в Україні та Польщі

Пропонуємо до обговорення:
Вартість одягу і взуття в Польщі виявилася в рази нижчою, ніж в Україні.

Дивися повний текст Як відрізняються ціни на одяг в Україні та Польщі.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 23:30

продукти і ліки теж дешевші.
igorbuda52
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 08:04

Интересно, писатель текста знает значение выражения "в разы"? 20-30% разница. Но не "в разы".
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 18:43

Re: Як відрізняються ціни на одяг в Україні та Польщі

Побутова техніка також дешевша, теж не в рази, але відчутно. Наприклад, якось купував БФП/MFC, отже ціна звідти з доставкою в Україну була на 4 тисячі грн нижчою (16 тис) за ціну на такий самий в Україні (20 тис). Те ж стосується накопичувачів, серверів та іншого.
Всюдиносапхайчик
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 19:04

Не берите обувь в ССС.
Попаданец
 
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