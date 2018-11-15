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Finance.ua: Як закрити
ФОП в 2020 році?

Finance.ua: Як закрити ФОП в 2020 році?
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Як заощаджувати та економити
  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 09:50

  odesatrener1 написав:При подаче документов в центр занятости, узнаю, что у меня открыт ФОП с 2002 года! Уверенна, закрывала. Проверила - задолженностей нет нигде. Планирую с сентября открывать Фоп, или лучше возобновить существующий?


Если у вас уже открыт ФОП, то вы не можете открыть еще один.

Если вы закрывали, то у вас должны быть какие-то документы об этом. Иначе вы никому ничего не докажете.

Проверьте состояние вашего ФОПа в реестре.
https://cabinet.tax.gov.ua/registers/registration

Где вы проверяли отсутствие задолженностей ?

Если у вас на сейчас нигде не видно задолженностей, но ФОП ваш открыт, то появится как минимум задолженность по ЕСВ за последние пару лет, как только вы начнете разбираться в налоговой.

Есть попытка отменить ЕСВ спящим ФОпам в Раде, но она давно висит после принятия в первом чтении.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=66921

https://buh.ligazakon.net/news/192850_u ... malnogo-es
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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