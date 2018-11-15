Finance.ua: Як закрити ФОП в 2020 році?

Если у вас уже открыт ФОП, то вы не можете открыть еще один.
Если вы закрывали, то у вас должны быть какие-то документы об этом. Иначе вы никому ничего не докажете.
Проверьте состояние вашего ФОПа в реестре.
Где вы проверяли отсутствие задолженностей ?
Если у вас на сейчас нигде не видно задолженностей, но ФОП ваш открыт, то появится как минимум задолженность по ЕСВ за последние пару лет, как только вы начнете разбираться в налоговой.
Есть попытка отменить ЕСВ спящим ФОпам в Раде, но она давно висит после принятия в первом чтении.