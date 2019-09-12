|
|
Проект Трудового кодексу: українці ризикують втратити стаж
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 16 гру, 2019 16:48
Пропонуємо до обговорення:
Проектом Трудового кодексу, який раніше був анонсований міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофієм Миловановим, пропонується виключно електронний варіант обліку трудового стажу працівників.
Дивися повний текст Проект Трудового кодексу: українці ризикують втратити стаж
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 92401
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 16 гру, 2019 16:48
Так зачем и кому єто нужно?
-
svitlanakoleckina
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 16.12.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему