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З 2010 року Україну покинули
4 мільйони осіб - Дубілет

З 2010 року Україну покинули 4 мільйони осіб - Дубілет
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2019 12:38

З 2010 року Україну покинули 4 мільйони осіб - Дубілет

Пропонуємо до обговорення:
З 2010 по 2019 рік з України виїхали 4 мільйони громадян.

Дивися повний текст З 2010 року Україну покинули 4 мільйони осіб - Дубілет.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2019 12:48

Re: З 2010 року Україну покинули 4 мільйони осіб - Дубілет

Раніше була інша інформація - по 200 тис, починаючі з 2000 року, що ближче до реальності. Можна навіть по явці на вибори подивитись - намає такого зменшення голосуючих - на 4 млн.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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