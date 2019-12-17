З 2010 по 2019 рік з України виїхали 4 мільйони громадян.
Дивися повний текст З 2010 року Україну покинули 4 мільйони осіб - Дубілет.
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Додано: Сер 18 гру, 2019 12:38
З 2010 року Україну покинули 4 мільйони осіб - Дубілет
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З 2010 року Україну покинули 4 мільйони осіб - Дубілет.
Додано: Сер 18 гру, 2019 12:48
Re: З 2010 року Україну покинули 4 мільйони осіб - Дубілет
Раніше була інша інформація - по 200 тис, починаючі з 2000 року, що ближче до реальності. Можна навіть по явці на вибори подивитись - намає такого зменшення голосуючих - на 4 млн.
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