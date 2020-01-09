Президент сказав, звідки взяти гроші на підвищення...

Додано: Чет 16 січ, 2020 13:52

shapo написав: Михалыч, если не секрет на какую пенсию рассчитывает ваш брат?

Ведь на самом деле на украинскую пенсию не то что жить, но и существовать невозможно. Михалыч, если не секрет на какую пенсию рассчитывает ваш брат?Ведь на самом деле на украинскую пенсию не то что жить, но и существовать невозможно.

У нас люди не избалованы высоким доходом/уровнем потребления, так что как в том анекдоте-"какие же Вы богатые, что не знаете какие Вы бедные".Коллега его выходил как раз перед "реформой" 2015 г. вышел по льготному стажу-ему повезло успел заработать его до реформы 2015, назначили ему пенсию были чуть больше 4000 грн., он так же как и брат работал и на гос скорой и на частной потому как з/п на гос. не позволяла нормально содержать себя и семью, вместе получалось по Украинским меркам нормально, брат уже около года уволился с частной, здоровье уже не позволяло работать на двух работах, хотел доработать на гос скорой 25 лет до пенсии, получить пенсию, отдохнуть, поправить немного здоровье и может пройти курсы/переобучиться на врача в поликлинику или пойти на пол ставки на скорую в частный сектор, где не надо работать сутками, не надо сталкиваться постоянно с неадекватами и их родней, и таскать больных на горбе по этажам, на сколько я понимаю у него такой был план и он хотел остаться в Украине, получать пенсию и если здоровье поправится и позволит дальше работать но с меньшими нагрузками. До 60 лет с такими адскими нагрузками как на гос. скорой он сам как врач оценивает свое здоровье и говорит, что если будет там дальше работать то точно просто не доживет до 60 лет.Сейчас в связи с тем что государство его опрокинули с пенсией, как я понимаю, он хочет рассмотреть вариант переезда работать в другую страну, пока шерстит интернет и ищет всевозможную инфу на эту тему, где можно зарабатывать но с меньшими нагрузками, когда подойдет отпуск хочет поехать в пару стран/мест потенциальной работы/переезда и прозондировать лично на месте условия подтверждения диплома и возможность работы/переезда, ему реально здоровье уже не позволяет работать дальше на гос. скорой с таким графиком и нагрузками как физическими так и моральными, работа реально очень тяжелая во всех планах.