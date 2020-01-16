Президент сказав, звідки взяти гроші на підвищення...

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Додано: Чет 16 січ, 2020 04:57
Михалыч, если не секрет на какую пенсию рассчитывает ваш брат?
Ведь на самом деле на украинскую пенсию не то что жить, но и существовать невозможно.
А по сути полностью с вами солидарен.
Так называемые "силовики" не защищающие никого в стране кроме тех кто их нанял и просравшие Крым не имеют право не только на раннюю пенсию, но и вообще на большую чем средняя
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shapo
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Додано: Чет 16 січ, 2020 13:52
shapo написав:
Михалыч, если не секрет на какую пенсию рассчитывает ваш брат?
Ведь на самом деле на украинскую пенсию не то что жить, но и существовать невозможно.
У нас люди не избалованы высоким доходом/уровнем потребления, так что как в том анекдоте-"какие же Вы богатые, что не знаете какие Вы бедные".
Коллега его выходил как раз перед "реформой" 2015 г. вышел по льготному стажу-ему повезло успел заработать его до реформы 2015, назначили ему пенсию были чуть больше 4000 грн., он так же как и брат работал и на гос скорой и на частной потому как з/п на гос. не позволяла нормально содержать себя и семью, вместе получалось по Украинским меркам нормально, брат уже около года уволился с частной, здоровье уже не позволяло работать на двух работах, хотел доработать на гос скорой 25 лет до пенсии, получить пенсию, отдохнуть, поправить немного здоровье и может пройти курсы/переобучиться на врача в поликлинику или пойти на пол ставки на скорую в частный сектор, где не надо работать сутками, не надо сталкиваться постоянно с неадекватами и их родней, и таскать больных на горбе по этажам, на сколько я понимаю у него такой был план и он хотел остаться в Украине, получать пенсию и если здоровье поправится и позволит дальше работать но с меньшими нагрузками. До 60 лет с такими адскими нагрузками как на гос. скорой он сам как врач оценивает свое здоровье и говорит, что если будет там дальше работать то точно просто не доживет до 60 лет.
Сейчас в связи с тем что государство его опрокинули с пенсией, как я понимаю, он хочет рассмотреть вариант переезда работать в другую страну, пока шерстит интернет и ищет всевозможную инфу на эту тему, где можно зарабатывать но с меньшими нагрузками, когда подойдет отпуск хочет поехать в пару стран/мест потенциальной работы/переезда и прозондировать лично на месте условия подтверждения диплома и возможность работы/переезда, ему реально здоровье уже не позволяет работать дальше на гос. скорой с таким графиком и нагрузками как физическими так и моральными, работа реально очень тяжелая во всех планах.
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Михалыч
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Додано: Суб 18 січ, 2020 21:40
Михалыч написав: shapo написав:
Михалыч, если не секрет на какую пенсию рассчитывает ваш брат?
Ведь на самом деле на украинскую пенсию не то что жить, но и существовать невозможно.
У нас люди не избалованы высоким доходом/уровнем потребления, так что как в том анекдоте-"какие же Вы богатые, что не знаете какие Вы бедные".
Коллега его выходил как раз перед "реформой" 2015 г. вышел по льготному стажу-ему повезло успел заработать его до реформы 2015, назначили ему пенсию были чуть больше 4000 грн., он так же как и брат работал и на гос скорой и на частной потому как з/п на гос. не позволяла нормально содержать себя и семью, вместе получалось по Украинским меркам нормально, брат уже около года уволился с частной, здоровье уже не позволяло работать на двух работах, хотел доработать на гос скорой 25 лет до пенсии, получить пенсию, отдохнуть, поправить немного здоровье и может пройти курсы/переобучиться на врача в поликлинику или пойти на пол ставки на скорую в частный сектор, где не надо работать сутками, не надо сталкиваться постоянно с неадекватами и их родней, и таскать больных на горбе по этажам, на сколько я понимаю у него такой был план и он хотел остаться в Украине, получать пенсию и если здоровье поправится и позволит дальше работать но с меньшими нагрузками. До 60 лет с такими адскими нагрузками как на гос. скорой он сам как врач оценивает свое здоровье и говорит, что если будет там дальше работать то точно просто не доживет до 60 лет.
Сейчас в связи с тем что государство его опрокинули с пенсией, как я понимаю, он хочет рассмотреть вариант переезда работать в другую страну, пока шерстит интернет и ищет всевозможную инфу на эту тему, где можно зарабатывать но с меньшими нагрузками, когда подойдет отпуск хочет поехать в пару стран/мест потенциальной работы/переезда и прозондировать лично на месте условия подтверждения диплома и возможность работы/переезда, ему реально здоровье уже не позволяет работать дальше на гос. скорой с таким графиком и нагрузками как физическими так и моральными, работа реально очень тяжелая во всех планах.
Как врачу или медбрату в таком возрасте будет трудно.
Самое простое в Португалию, т.к. там врачей своих почти нет и они с удовольствием берут наших с минимальным знанием языка. Правда, там и зарплаты одни из самых низких в европе.
Кроме того, врачей скорой помощи там уже давно нет,на вызов выезжают парамедики и привозят их в поликлинику в отделение приемного покоя (emergency medicine).
Можно попробовать в Польше или Чехии, берут после сдачи языка и в Германии на меньшие должности без возможности роста в карьере.
В Израиль можно ехать если есть еврейские корни позволяющие воспользоваться законом о возвращении.
Но там высокая конкуренция и сдать экзамен проводящийся 2 раза в год на ришайон (подтверждение диплома) в таком возрасте проблематично.
Фельдшером,думаю, там устроится реально.
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shapo
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 22:13
shapo написав:
Как врачу или медбрату в таком возрасте будет трудно.
Самое простое в Португалию, т.к. там врачей своих почти нет и они с удовольствием берут наших с минимальным знанием языка. Правда, там и зарплаты одни из самых низких в европе.
Кроме того, врачей скорой помощи там уже давно нет,на вызов выезжают парамедики и привозят их в поликлинику в отделение приемного покоя (emergency medicine).
Можно попробовать в Польше или Чехии, берут после сдачи языка и в Германии на меньшие должности без возможности роста в карьере.
В Израиль можно ехать если есть еврейские корни позволяющие воспользоваться законом о возвращении.
Но там высокая конкуренция и сдать экзамен проводящийся 2 раза в год на ришайон (подтверждение диплома) в таком возрасте проблематично.
Фельдшером,думаю, там устроится реально.
Лучшие медики которые чувствуют в себе силы реализоваться за границей уезжают, остаются либо пенсы и предпенсионники, либо те кто тут купил поступление и диплом, и чувствует что там не сможет со своими мозгами самореализоваться.
Пока он хочет идти только на врача, звали его в поликлинику, предложили пройти курсы на семейного врача, поговорил он с семейными врачами с поликлиники, зав поликлиникой и зав семейной медицины получают по 30-40 тыс. грн. а семейные врачи 10, говорит нафиг ему это надо, так что семейный пока не рассматривает, сейчас пару профильных врачей в поликлинике готовятся уехать в Германию помощниками врача (он так понял это все таки не врач, а что то как медбрат или фельдшер с туманной отдаленной перспективой стать врачом в Германии), предлагают ему пройти переобучение на их место, но и тут он хочет сначала рассмотреть варианты выезда за границу, у него бывшая два года работала в поликлинике и брала отпуска в том числе и за свой счет и больничные, и ездила в Польшу подтверждала свой диплом, подтвердила в Польше и уехала в Германию, там она работает с этим Польским подтверждением, а племянник-сын нашей двоюродной сестры, выучился в Тернополе, проработал пару лет тут травматологом, закончил ординатуру врача травматолога и поехал прошлый год в Чехию, подтвердил там диплом, достаточно быстро и не остался в Чехии, а поехал с этим подтверждением работать врачом травматологом в больницу Словакии, я так понимаю, ему там придется снова пару лет проработать врачом-ординатором травматологом, больница большая и днем есть два врача травматолога он и еще один, но в ночные дежурства он дежурит как все согласно графика дежурств-один, зарплата даже у врача-ординатора с ночными и всеми надбавками у него получается порядка двух тысяч долларов в пересчете и это он врач ординатор, он не глуп и через пару лет он закончит ординатуру и сможет работать полноценным врачом во всем ЕС, жилье ему там оплачивают от больнице и недалеко от работы, платит за коммуналку он там ерунду по сравнению с заработком.
Есть еще вариант поехать в Москву, у него переехали со скорой в скорую Москвы два человека один доктор и один фельдшер, получают не меньше двух тысяч долларов в пересчете, а если брать еще пол ставки или подрабатывать в частном секторе то можно и удвоиться по з/п т.е. будет получаться всего порядка 4000 долларов в пересчете, и где то год назад один врач с его скорой уехал в Питер, три месяца у него всего заняло пройти курсы, сдать экзамены и подтверждение диплома и ординатуры, и через три месяца он полноценный врач с подтвержденным дипломом и ординатурой, но з/п в Питере несколько ниже чем в Москве, а стоимость жизни примерно такая же, просто у его жены есть родственники в Питере и им там есть где жить, поэтому они уехали были в Питер......но он у меня пока еще патриот, окончательно не разочаровался в Украинском проекте и в Москву не хочет ехать работать.....снова но, думаю если так пойдет у него в Украине как сейчас с пенсией и работой тут, а так же если подтверждение диплома врача в ЕС окажется для него слишком затратным по времени и финансово (даже минимум пол года-год в Чехии изучения языка, подтверждения диплома врача, жилье, питание, курсы, литература, экзамены) это куча денег, то думаю он все таки может рассмотрит этот вариант с Москвой, три месяца, он у меня не глупый и думаю справится за этот срок, три месяца в Москве и он с полноценным подтвержденным дипломом и подтвержденной ординатурой, и никаких языковых проблем, иди работай хоть в гос. сектор, хоть в частный, рынок труда Москвы огромный и в разы платежеспособней з/п по сравнению с Киевом не говоря уже о прочих украинских более мелких городах.
Пока как то так, а там как получится/говорится-"человек предполагает, а Бог располагает".
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