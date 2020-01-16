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взяти гроші на підвищення... Президент сказав, звідки взяти гроші на підвищення... + Додати

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#<123 Додано: Чет 16 січ, 2020 04:57 Михалыч, если не секрет на какую пенсию рассчитывает ваш брат?

Ведь на самом деле на украинскую пенсию не то что жить, но и существовать невозможно.

А по сути полностью с вами солидарен.

Так называемые "силовики" не защищающие никого в стране кроме тех кто их нанял и просравшие Крым не имеют право не только на раннюю пенсию, но и вообще на большую чем средняя Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2692 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 574 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 січ, 2020 13:52 Re: Президент сказав, звідки взяти гроші на підвищення... shapo написав: Михалыч, если не секрет на какую пенсию рассчитывает ваш брат?

Ведь на самом деле на украинскую пенсию не то что жить, но и существовать невозможно. Михалыч, если не секрет на какую пенсию рассчитывает ваш брат?Ведь на самом деле на украинскую пенсию не то что жить, но и существовать невозможно.



У нас люди не избалованы высоким доходом/уровнем потребления, так что как в том анекдоте-"какие же Вы богатые, что не знаете какие Вы бедные".



Коллега его выходил как раз перед "реформой" 2015 г. вышел по льготному стажу-ему повезло успел заработать его до реформы 2015, назначили ему пенсию были чуть больше 4000 грн., он так же как и брат работал и на гос скорой и на частной потому как з/п на гос. не позволяла нормально содержать себя и семью, вместе получалось по Украинским меркам нормально, брат уже около года уволился с частной, здоровье уже не позволяло работать на двух работах, хотел доработать на гос скорой 25 лет до пенсии, получить пенсию, отдохнуть, поправить немного здоровье и может пройти курсы/переобучиться на врача в поликлинику или пойти на пол ставки на скорую в частный сектор, где не надо работать сутками, не надо сталкиваться постоянно с неадекватами и их родней, и таскать больных на горбе по этажам, на сколько я понимаю у него такой был план и он хотел остаться в Украине, получать пенсию и если здоровье поправится и позволит дальше работать но с меньшими нагрузками. До 60 лет с такими адскими нагрузками как на гос. скорой он сам как врач оценивает свое здоровье и говорит, что если будет там дальше работать то точно просто не доживет до 60 лет.

Сейчас в связи с тем что государство его опрокинули с пенсией, как я понимаю, он хочет рассмотреть вариант переезда работать в другую страну, пока шерстит интернет и ищет всевозможную инфу на эту тему, где можно зарабатывать но с меньшими нагрузками, когда подойдет отпуск хочет поехать в пару стран/мест потенциальной работы/переезда и прозондировать лично на месте условия подтверждения диплома и возможность работы/переезда, ему реально здоровье уже не позволяет работать дальше на гос. скорой с таким графиком и нагрузками как физическими так и моральными, работа реально очень тяжелая во всех планах. У нас люди не избалованы высоким доходом/уровнем потребления, так что как в том анекдоте-"какие же Вы богатые, что не знаете какие Вы бедные".Коллега его выходил как раз перед "реформой" 2015 г. вышел по льготному стажу-ему повезло успел заработать его до реформы 2015, назначили ему пенсию были чуть больше 4000 грн., он так же как и брат работал и на гос скорой и на частной потому как з/п на гос. не позволяла нормально содержать себя и семью, вместе получалось по Украинским меркам нормально, брат уже около года уволился с частной, здоровье уже не позволяло работать на двух работах, хотел доработать на гос скорой 25 лет до пенсии, получить пенсию, отдохнуть, поправить немного здоровье и может пройти курсы/переобучиться на врача в поликлинику или пойти на пол ставки на скорую в частный сектор, где не надо работать сутками, не надо сталкиваться постоянно с неадекватами и их родней, и таскать больных на горбе по этажам, на сколько я понимаю у него такой был план и он хотел остаться в Украине, получать пенсию и если здоровье поправится и позволит дальше работать но с меньшими нагрузками. До 60 лет с такими адскими нагрузками как на гос. скорой он сам как врач оценивает свое здоровье и говорит, что если будет там дальше работать то точно просто не доживет до 60 лет.Сейчас в связи с тем что государство его опрокинули с пенсией, как я понимаю, он хочет рассмотреть вариант переезда работать в другую страну, пока шерстит интернет и ищет всевозможную инфу на эту тему, где можно зарабатывать но с меньшими нагрузками, когда подойдет отпуск хочет поехать в пару стран/мест потенциальной работы/переезда и прозондировать лично на месте условия подтверждения диплома и возможность работы/переезда, ему реально здоровье уже не позволяет работать дальше на гос. скорой с таким графиком и нагрузками как физическими так и моральными, работа реально очень тяжелая во всех планах. Михалыч Повідомлень: 1264 З нами з: 01.03.16 Подякував: 20 раз. Подякували: 379 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 січ, 2020 21:40 Михалыч написав: shapo написав: Михалыч, если не секрет на какую пенсию рассчитывает ваш брат?

Ведь на самом деле на украинскую пенсию не то что жить, но и существовать невозможно. Михалыч, если не секрет на какую пенсию рассчитывает ваш брат?Ведь на самом деле на украинскую пенсию не то что жить, но и существовать невозможно.



У нас люди не избалованы высоким доходом/уровнем потребления, так что как в том анекдоте-"какие же Вы богатые, что не знаете какие Вы бедные".



Коллега его выходил как раз перед "реформой" 2015 г. вышел по льготному стажу-ему повезло успел заработать его до реформы 2015, назначили ему пенсию были чуть больше 4000 грн., он так же как и брат работал и на гос скорой и на частной потому как з/п на гос. не позволяла нормально содержать себя и семью, вместе получалось по Украинским меркам нормально, брат уже около года уволился с частной, здоровье уже не позволяло работать на двух работах, хотел доработать на гос скорой 25 лет до пенсии, получить пенсию, отдохнуть, поправить немного здоровье и может пройти курсы/переобучиться на врача в поликлинику или пойти на пол ставки на скорую в частный сектор, где не надо работать сутками, не надо сталкиваться постоянно с неадекватами и их родней, и таскать больных на горбе по этажам, на сколько я понимаю у него такой был план и он хотел остаться в Украине, получать пенсию и если здоровье поправится и позволит дальше работать но с меньшими нагрузками. До 60 лет с такими адскими нагрузками как на гос. скорой он сам как врач оценивает свое здоровье и говорит, что если будет там дальше работать то точно просто не доживет до 60 лет.

Сейчас в связи с тем что государство его опрокинули с пенсией, как я понимаю, он хочет рассмотреть вариант переезда работать в другую страну, пока шерстит интернет и ищет всевозможную инфу на эту тему, где можно зарабатывать но с меньшими нагрузками, когда подойдет отпуск хочет поехать в пару стран/мест потенциальной работы/переезда и прозондировать лично на месте условия подтверждения диплома и возможность работы/переезда, ему реально здоровье уже не позволяет работать дальше на гос. скорой с таким графиком и нагрузками как физическими так и моральными, работа реально очень тяжелая во всех планах. У нас люди не избалованы высоким доходом/уровнем потребления, так что как в том анекдоте-"какие же Вы богатые, что не знаете какие Вы бедные".Коллега его выходил как раз перед "реформой" 2015 г. вышел по льготному стажу-ему повезло успел заработать его до реформы 2015, назначили ему пенсию были чуть больше 4000 грн., он так же как и брат работал и на гос скорой и на частной потому как з/п на гос. не позволяла нормально содержать себя и семью, вместе получалось по Украинским меркам нормально, брат уже около года уволился с частной, здоровье уже не позволяло работать на двух работах, хотел доработать на гос скорой 25 лет до пенсии, получить пенсию, отдохнуть, поправить немного здоровье и может пройти курсы/переобучиться на врача в поликлинику или пойти на пол ставки на скорую в частный сектор, где не надо работать сутками, не надо сталкиваться постоянно с неадекватами и их родней, и таскать больных на горбе по этажам, на сколько я понимаю у него такой был план и он хотел остаться в Украине, получать пенсию и если здоровье поправится и позволит дальше работать но с меньшими нагрузками. До 60 лет с такими адскими нагрузками как на гос. скорой он сам как врач оценивает свое здоровье и говорит, что если будет там дальше работать то точно просто не доживет до 60 лет.Сейчас в связи с тем что государство его опрокинули с пенсией, как я понимаю, он хочет рассмотреть вариант переезда работать в другую страну, пока шерстит интернет и ищет всевозможную инфу на эту тему, где можно зарабатывать но с меньшими нагрузками, когда подойдет отпуск хочет поехать в пару стран/мест потенциальной работы/переезда и прозондировать лично на месте условия подтверждения диплома и возможность работы/переезда, ему реально здоровье уже не позволяет работать дальше на гос. скорой с таким графиком и нагрузками как физическими так и моральными, работа реально очень тяжелая во всех планах.



Как врачу или медбрату в таком возрасте будет трудно.

Самое простое в Португалию, т.к. там врачей своих почти нет и они с удовольствием берут наших с минимальным знанием языка. Правда, там и зарплаты одни из самых низких в европе.

Кроме того, врачей скорой помощи там уже давно нет,на вызов выезжают парамедики и привозят их в поликлинику в отделение приемного покоя (emergency medicine).

Можно попробовать в Польше или Чехии, берут после сдачи языка и в Германии на меньшие должности без возможности роста в карьере.

В Израиль можно ехать если есть еврейские корни позволяющие воспользоваться законом о возвращении.

Но там высокая конкуренция и сдать экзамен проводящийся 2 раза в год на ришайон (подтверждение диплома) в таком возрасте проблематично.

Фельдшером,думаю, там устроится реально. Как врачу или медбрату в таком возрасте будет трудно.Самое простое в Португалию, т.к. там врачей своих почти нет и они с удовольствием берут наших с минимальным знанием языка. Правда, там и зарплаты одни из самых низких в европе.Кроме того, врачей скорой помощи там уже давно нет,на вызов выезжают парамедики и привозят их в поликлинику в отделение приемного покоя (emergency medicine).Можно попробовать в Польше или Чехии, берут после сдачи языка и в Германии на меньшие должности без возможности роста в карьере.В Израиль можно ехать если есть еврейские корни позволяющие воспользоваться законом о возвращении.Но там высокая конкуренция и сдать экзамен проводящийся 2 раза в год на ришайон (подтверждение диплома) в таком возрасте проблематично.Фельдшером,думаю, там устроится реально. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2692 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 574 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 січ, 2020 22:13 Re: Президент сказав, звідки взяти гроші на підвищення... shapo написав: Как врачу или медбрату в таком возрасте будет трудно.

Самое простое в Португалию, т.к. там врачей своих почти нет и они с удовольствием берут наших с минимальным знанием языка. Правда, там и зарплаты одни из самых низких в европе.

Кроме того, врачей скорой помощи там уже давно нет,на вызов выезжают парамедики и привозят их в поликлинику в отделение приемного покоя (emergency medicine).

Можно попробовать в Польше или Чехии, берут после сдачи языка и в Германии на меньшие должности без возможности роста в карьере.

В Израиль можно ехать если есть еврейские корни позволяющие воспользоваться законом о возвращении.

Но там высокая конкуренция и сдать экзамен проводящийся 2 раза в год на ришайон (подтверждение диплома) в таком возрасте проблематично.

Фельдшером,думаю, там устроится реально. Как врачу или медбрату в таком возрасте будет трудно.Самое простое в Португалию, т.к. там врачей своих почти нет и они с удовольствием берут наших с минимальным знанием языка. Правда, там и зарплаты одни из самых низких в европе.Кроме того, врачей скорой помощи там уже давно нет,на вызов выезжают парамедики и привозят их в поликлинику в отделение приемного покоя (emergency medicine).Можно попробовать в Польше или Чехии, берут после сдачи языка и в Германии на меньшие должности без возможности роста в карьере.В Израиль можно ехать если есть еврейские корни позволяющие воспользоваться законом о возвращении.Но там высокая конкуренция и сдать экзамен проводящийся 2 раза в год на ришайон (подтверждение диплома) в таком возрасте проблематично.Фельдшером,думаю, там устроится реально.



Лучшие медики которые чувствуют в себе силы реализоваться за границей уезжают, остаются либо пенсы и предпенсионники, либо те кто тут купил поступление и диплом, и чувствует что там не сможет со своими мозгами самореализоваться.



Пока он хочет идти только на врача, звали его в поликлинику, предложили пройти курсы на семейного врача, поговорил он с семейными врачами с поликлиники, зав поликлиникой и зав семейной медицины получают по 30-40 тыс. грн. а семейные врачи 10, говорит нафиг ему это надо, так что семейный пока не рассматривает, сейчас пару профильных врачей в поликлинике готовятся уехать в Германию помощниками врача (он так понял это все таки не врач, а что то как медбрат или фельдшер с туманной отдаленной перспективой стать врачом в Германии), предлагают ему пройти переобучение на их место, но и тут он хочет сначала рассмотреть варианты выезда за границу, у него бывшая два года работала в поликлинике и брала отпуска в том числе и за свой счет и больничные, и ездила в Польшу подтверждала свой диплом, подтвердила в Польше и уехала в Германию, там она работает с этим Польским подтверждением, а племянник-сын нашей двоюродной сестры, выучился в Тернополе, проработал пару лет тут травматологом, закончил ординатуру врача травматолога и поехал прошлый год в Чехию, подтвердил там диплом, достаточно быстро и не остался в Чехии, а поехал с этим подтверждением работать врачом травматологом в больницу Словакии, я так понимаю, ему там придется снова пару лет проработать врачом-ординатором травматологом, больница большая и днем есть два врача травматолога он и еще один, но в ночные дежурства он дежурит как все согласно графика дежурств-один, зарплата даже у врача-ординатора с ночными и всеми надбавками у него получается порядка двух тысяч долларов в пересчете и это он врач ординатор, он не глуп и через пару лет он закончит ординатуру и сможет работать полноценным врачом во всем ЕС, жилье ему там оплачивают от больнице и недалеко от работы, платит за коммуналку он там ерунду по сравнению с заработком.

Есть еще вариант поехать в Москву, у него переехали со скорой в скорую Москвы два человека один доктор и один фельдшер, получают не меньше двух тысяч долларов в пересчете, а если брать еще пол ставки или подрабатывать в частном секторе то можно и удвоиться по з/п т.е. будет получаться всего порядка 4000 долларов в пересчете, и где то год назад один врач с его скорой уехал в Питер, три месяца у него всего заняло пройти курсы, сдать экзамены и подтверждение диплома и ординатуры, и через три месяца он полноценный врач с подтвержденным дипломом и ординатурой, но з/п в Питере несколько ниже чем в Москве, а стоимость жизни примерно такая же, просто у его жены есть родственники в Питере и им там есть где жить, поэтому они уехали были в Питер......но он у меня пока еще патриот, окончательно не разочаровался в Украинском проекте и в Москву не хочет ехать работать.....снова но, думаю если так пойдет у него в Украине как сейчас с пенсией и работой тут, а так же если подтверждение диплома врача в ЕС окажется для него слишком затратным по времени и финансово (даже минимум пол года-год в Чехии изучения языка, подтверждения диплома врача, жилье, питание, курсы, литература, экзамены) это куча денег, то думаю он все таки может рассмотрит этот вариант с Москвой, три месяца, он у меня не глупый и думаю справится за этот срок, три месяца в Москве и он с полноценным подтвержденным дипломом и подтвержденной ординатурой, и никаких языковых проблем, иди работай хоть в гос. сектор, хоть в частный, рынок труда Москвы огромный и в разы платежеспособней з/п по сравнению с Киевом не говоря уже о прочих украинских более мелких городах.



Пока как то так, а там как получится/говорится-"человек предполагает, а Бог располагает", работать дальше тут на гос скорой с таким графиком и сумасшедшими моральными и физическими нагрузками ему здоровье уже не позволяет, сейчас у него выбор или уехать из страны и работать за границей с меньшими нагрузками и большей з/п, или государство Украина не оставляем ему выбора и работать дальше тут, и загнуться тут на этой каторжной работе не дожив до 60 лет. пенсии-но это не вариант, а самоубийство, тем более что сейчас начинаются разговоры, о поднятии пенсионного возраста до 65 лет.



P.S. молодые, новые "реформаторы" придумали в этом году приравняв водителей скорой к медработникам со всеми надбавками, при том что теперь машины/водители выделены в отдельные подразделения и не подчиняются подстанции, водителям запрещено отходить от машины и таскать больных по этажам, они теперь отвечают только за машину и доставку бригады до места, за что им тогда надбавки и приравняли их к медикам скорой которые рискуют нарваться на неадекватных больных и их родню, несут огромные как моральные так и физические нагрузки да еще и учились по специальности не один год брату фельдшера/медсестру мужчину не давали как он не просил, а женщина два вершка от горшка и весом 50 кг. что ему давали, что она может нести, только в лучшем случае чемодан с аппаратурой и лекарствами, а врач скорой согласно должностной инструкции должен организовать переноску больного, а если пятый этажей и нет лифта в доме или лифт не работает, родственников у больной нет что бы перенести, МЧС можешь вызвать только если вес больной больше 160 кг. на сколько я помню он мне говорил, да и часто нет времени ждать пока приедет та МЧС, вот он сам и таскал, потому как либо начальство прессовать будет если не доставишь по времени, либо он видит, что пациент умрет если срочно не отвезешь в больницу и поэтому просто нет времени искать кто будет таскать по этажам, прошлый год он спину себе подорвал окончательно, а водители отвечают сейчас только за машину и не отходят от нее и не такскают больных, так он после того как подорвал спину сказал либо я ухожу со скорой, либо вы мне даете мужчину фельдшера/медбрата что бы не одному таскать больных по этажам, дали мужчину наконец то.....но снова но, иногда ему приходится работать вообще самому, так как работать на скорой просто некому и его фельдшер ездит на вызовы сам на другой машине. Тут еще некоторые обижаются на меня, что я называю Украинскую власть мразями, как по мне они не просто мрази, они конченные мрази, которые относятся к медикам как к рабам, а к больным как к скоту. Лучшие медики которые чувствуют в себе силы реализоваться за границей уезжают, остаются либо пенсы и предпенсионники, либо те кто тут купил поступление и диплом, и чувствует что там не сможет со своими мозгами самореализоваться.Пока он хочет идти только на врача, звали его в поликлинику, предложили пройти курсы на семейного врача, поговорил он с семейными врачами с поликлиники, зав поликлиникой и зав семейной медицины получают по 30-40 тыс. грн. а семейные врачи 10, говорит нафиг ему это надо, так что семейный пока не рассматривает, сейчас пару профильных врачей в поликлинике готовятся уехать в Германию помощниками врача (он так понял это все таки не врач, а что то как медбрат или фельдшер с туманной отдаленной перспективой стать врачом в Германии), предлагают ему пройти переобучение на их место, но и тут он хочет сначала рассмотреть варианты выезда за границу, у него бывшая два года работала в поликлинике и брала отпуска в том числе и за свой счет и больничные, и ездила в Польшу подтверждала свой диплом, подтвердила в Польше и уехала в Германию, там она работает с этим Польским подтверждением, а племянник-сын нашей двоюродной сестры, выучился в Тернополе, проработал пару лет тут травматологом, закончил ординатуру врача травматолога и поехал прошлый год в Чехию, подтвердил там диплом, достаточно быстро и не остался в Чехии, а поехал с этим подтверждением работать врачом травматологом в больницу Словакии, я так понимаю, ему там придется снова пару лет проработать врачом-ординатором травматологом, больница большая и днем есть два врача травматолога он и еще один, но в ночные дежурства он дежурит как все согласно графика дежурств-один, зарплата даже у врача-ординатора с ночными и всеми надбавками у него получается порядка двух тысяч долларов в пересчете и это он врач ординатор, он не глуп и через пару лет он закончит ординатуру и сможет работать полноценным врачом во всем ЕС, жилье ему там оплачивают от больнице и недалеко от работы, платит за коммуналку он там ерунду по сравнению с заработком.Есть еще вариант поехать в Москву, у него переехали со скорой в скорую Москвы два человека один доктор и один фельдшер, получают не меньше двух тысяч долларов в пересчете, а если брать еще пол ставки или подрабатывать в частном секторе то можно и удвоиться по з/п т.е. будет получаться всего порядка 4000 долларов в пересчете, и где то год назад один врач с его скорой уехал в Питер, три месяца у него всего заняло пройти курсы, сдать экзамены и подтверждение диплома и ординатуры, и через три месяца он полноценный врач с подтвержденным дипломом и ординатурой, но з/п в Питере несколько ниже чем в Москве, а стоимость жизни примерно такая же, просто у его жены есть родственники в Питере и им там есть где жить, поэтому они уехали были в Питер......но он у меня пока еще патриот, окончательно не разочаровался в Украинском проекте и в Москву не хочет ехать работать.....снова но, думаю если так пойдет у него в Украине как сейчас с пенсией и работой тут, а так же если подтверждение диплома врача в ЕС окажется для него слишком затратным по времени и финансово (даже минимум пол года-год в Чехии изучения языка, подтверждения диплома врача, жилье, питание, курсы, литература, экзамены) это куча денег, то думаю он все таки может рассмотрит этот вариант с Москвой, три месяца, он у меня не глупый и думаю справится за этот срок, три месяца в Москве и он с полноценным подтвержденным дипломом и подтвержденной ординатурой, и никаких языковых проблем, иди работай хоть в гос. сектор, хоть в частный, рынок труда Москвы огромный и в разы платежеспособней з/п по сравнению с Киевом не говоря уже о прочих украинских более мелких городах.Пока как то так, а там как получится/говорится-"человек предполагает, а Бог располагает", работать дальше тут на гос скорой с таким графиком и сумасшедшими моральными и физическими нагрузками ему здоровье уже не позволяет, сейчас у него выбор или уехать из страны и работать за границей с меньшими нагрузками и большей з/п, или государство Украина не оставляем ему выбора и работать дальше тут, и загнуться тут на этой каторжной работе не дожив до 60 лет. пенсии-но это не вариант, а самоубийство, тем более что сейчас начинаются разговоры, о поднятии пенсионного возраста до 65 лет.P.S. молодые, новые "реформаторы" придумали в этом году приравняв водителей скорой к медработникам со всеми надбавками, при том что теперь машины/водители выделены в отдельные подразделения и не подчиняются подстанции, водителям запрещено отходить от машины и таскать больных по этажам, они теперь отвечают только за машину и доставку бригады до места, за что им тогда надбавки и приравняли их к медикам скорой которые рискуют нарваться на неадекватных больных и их родню, несут огромные как моральные так и физические нагрузки да еще и учились по специальности не один годбрату фельдшера/медсестру мужчину не давали как он не просил, а женщина два вершка от горшка и весом 50 кг. что ему давали, что она может нести, только в лучшем случае чемодан с аппаратурой и лекарствами, а врач скорой согласно должностной инструкции должен организовать переноску больного, а если пятый этажей и нет лифта в доме или лифт не работает, родственников у больной нет что бы перенести, МЧС можешь вызвать только если вес больной больше 160 кг. на сколько я помню он мне говорил, да и часто нет времени ждать пока приедет та МЧС, вот он сам и таскал, потому как либо начальство прессовать будет если не доставишь по времени, либо он видит, что пациент умрет если срочно не отвезешь в больницу и поэтому просто нет времени искать кто будет таскать по этажам, прошлый год он спину себе подорвал окончательно, а водители отвечают сейчас только за машину и не отходят от нее и не такскают больных, так он после того как подорвал спину сказал либо я ухожу со скорой, либо вы мне даете мужчину фельдшера/медбрата что бы не одному таскать больных по этажам, дали мужчину наконец то.....но снова но, иногда ему приходится работать вообще самому, так как работать на скорой просто некому и его фельдшер ездит на вызовы сам на другой машине. Тут еще некоторые обижаются на меня, что я называю Украинскую власть мразями, как по мне они не просто мрази, они конченные мрази, которые относятся к медикам как к рабам, а к больным как к скоту. Михалыч Повідомлень: 1264 З нами з: 01.03.16 Подякував: 20 раз. Подякували: 379 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 січ, 2020 12:23 PasserBy написав: Что налоги ваши идут врачам, которые вас обслуживают, учителям, которые учат ваших детей, на ремонт дорог, по которым вы ездите, полиции, которая следит, чтобы у вас кошелек на отобрали около дома, ну и так далее. Что налоги ваши идут врачам, которые вас обслуживают, учителям, которые учат ваших детей, на ремонт дорог, по которым вы ездите, полиции, которая следит, чтобы у вас кошелек на отобрали около дома, ну и так далее.

Врачам которые дерут с нас бабло не понятно за что.

Учителям, которые говорят ученикам что они ничего им не обязаны

Дорогам? Ямам на которых сволочи воруют деньги автомобилистов

Полиция, которая боится чтобы их случайно никто не прибил.



Вы в каком мире живете? Оторванный вы наш от реальности. Врачам которые дерут с нас бабло не понятно за что.Учителям, которые говорят ученикам что они ничего им не обязаныДорогам? Ямам на которых сволочи воруют деньги автомобилистовПолиция, которая боится чтобы их случайно никто не прибил.Вы в каком мире живете? Оторванный вы наш от реальности. Передайте в цирк клоунам. Не смешно. p_a_l Повідомлень: 2555 З нами з: 15.02.11 Подякував: 25 раз. Подякували: 504 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<123 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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