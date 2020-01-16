Президент сказав, звідки взяти гроші на підвищення...

Додано: П'ят 24 січ, 2020 22:13

shapo написав: Как врачу или медбрату в таком возрасте будет трудно.

Самое простое в Португалию, т.к. там врачей своих почти нет и они с удовольствием берут наших с минимальным знанием языка. Правда, там и зарплаты одни из самых низких в европе.

Кроме того, врачей скорой помощи там уже давно нет,на вызов выезжают парамедики и привозят их в поликлинику в отделение приемного покоя (emergency medicine).

Можно попробовать в Польше или Чехии, берут после сдачи языка и в Германии на меньшие должности без возможности роста в карьере.

В Израиль можно ехать если есть еврейские корни позволяющие воспользоваться законом о возвращении.

Но там высокая конкуренция и сдать экзамен проводящийся 2 раза в год на ришайон (подтверждение диплома) в таком возрасте проблематично.

Фельдшером,думаю, там устроится реально. Как врачу или медбрату в таком возрасте будет трудно.Самое простое в Португалию, т.к. там врачей своих почти нет и они с удовольствием берут наших с минимальным знанием языка. Правда, там и зарплаты одни из самых низких в европе.Кроме того, врачей скорой помощи там уже давно нет,на вызов выезжают парамедики и привозят их в поликлинику в отделение приемного покоя (emergency medicine).Можно попробовать в Польше или Чехии, берут после сдачи языка и в Германии на меньшие должности без возможности роста в карьере.В Израиль можно ехать если есть еврейские корни позволяющие воспользоваться законом о возвращении.Но там высокая конкуренция и сдать экзамен проводящийся 2 раза в год на ришайон (подтверждение диплома) в таком возрасте проблематично.Фельдшером,думаю, там устроится реально.

Лучшие медики которые чувствуют в себе силы реализоваться за границей уезжают, остаются либо пенсы и предпенсионники, либо те кто тут купил поступление и диплом, и чувствует что там не сможет со своими мозгами самореализоваться.Пока он хочет идти только на врача, звали его в поликлинику, предложили пройти курсы на семейного врача, поговорил он с семейными врачами с поликлиники, зав поликлиникой и зав семейной медицины получают по 30-40 тыс. грн. а семейные врачи 10, говорит нафиг ему это надо, так что семейный пока не рассматривает, сейчас пару профильных врачей в поликлинике готовятся уехать в Германию помощниками врача (он так понял это все таки не врач, а что то как медбрат или фельдшер с туманной отдаленной перспективой стать врачом в Германии), предлагают ему пройти переобучение на их место, но и тут он хочет сначала рассмотреть варианты выезда за границу, у него бывшая два года работала в поликлинике и брала отпуска в том числе и за свой счет и больничные, и ездила в Польшу подтверждала свой диплом, подтвердила в Польше и уехала в Германию, там она работает с этим Польским подтверждением, а племянник-сын нашей двоюродной сестры, выучился в Тернополе, проработал пару лет тут травматологом, закончил ординатуру врача травматолога и поехал прошлый год в Чехию, подтвердил там диплом, достаточно быстро и не остался в Чехии, а поехал с этим подтверждением работать врачом травматологом в больницу Словакии, я так понимаю, ему там придется снова пару лет проработать врачом-ординатором травматологом, больница большая и днем есть два врача травматолога он и еще один, но в ночные дежурства он дежурит как все согласно графика дежурств-один, зарплата даже у врача-ординатора с ночными и всеми надбавками у него получается порядка двух тысяч долларов в пересчете и это он врач ординатор, он не глуп и через пару лет он закончит ординатуру и сможет работать полноценным врачом во всем ЕС, жилье ему там оплачивают от больнице и недалеко от работы, платит за коммуналку он там ерунду по сравнению с заработком.Есть еще вариант поехать в Москву, у него переехали со скорой в скорую Москвы два человека один доктор и один фельдшер, получают не меньше двух тысяч долларов в пересчете, а если брать еще пол ставки или подрабатывать в частном секторе то можно и удвоиться по з/п т.е. будет получаться всего порядка 4000 долларов в пересчете, и где то год назад один врач с его скорой уехал в Питер, три месяца у него всего заняло пройти курсы, сдать экзамены и подтверждение диплома и ординатуры, и через три месяца он полноценный врач с подтвержденным дипломом и ординатурой, но з/п в Питере несколько ниже чем в Москве, а стоимость жизни примерно такая же, просто у его жены есть родственники в Питере и им там есть где жить, поэтому они уехали были в Питер......но он у меня пока еще патриот, окончательно не разочаровался в Украинском проекте и в Москву не хочет ехать работать.....снова но, думаю если так пойдет у него в Украине как сейчас с пенсией и работой тут, а так же если подтверждение диплома врача в ЕС окажется для него слишком затратным по времени и финансово (даже минимум пол года-год в Чехии изучения языка, подтверждения диплома врача, жилье, питание, курсы, литература, экзамены) это куча денег, то думаю он все таки может рассмотрит этот вариант с Москвой, три месяца, он у меня не глупый и думаю справится за этот срок, три месяца в Москве и он с полноценным подтвержденным дипломом и подтвержденной ординатурой, и никаких языковых проблем, иди работай хоть в гос. сектор, хоть в частный, рынок труда Москвы огромный и в разы платежеспособней з/п по сравнению с Киевом не говоря уже о прочих украинских более мелких городах.Пока как то так, а там как получится/говорится-"человек предполагает, а Бог располагает", работать дальше тут на гос скорой с таким графиком и сумасшедшими моральными и физическими нагрузками ему здоровье уже не позволяет, сейчас у него выбор или уехать из страны и работать за границей с меньшими нагрузками и большей з/п, или государство Украина не оставляем ему выбора и работать дальше тут, и загнуться тут на этой каторжной работе не дожив до 60 лет. пенсии-но это не вариант, а самоубийство, тем более что сейчас начинаются разговоры, о поднятии пенсионного возраста до 65 лет.P.S. молодые, новые "реформаторы" придумали в этом году приравняв водителей скорой к медработникам со всеми надбавками, при том что теперь машины/водители выделены в отдельные подразделения и не подчиняются подстанции, водителям запрещено отходить от машины и таскать больных по этажам, они теперь отвечают только за машину и доставку бригады до места, за что им тогда надбавки и приравняли их к медикам скорой которые рискуют нарваться на неадекватных больных и их родню, несут огромные как моральные так и физические нагрузки да еще и учились по специальности не один годбрату фельдшера/медсестру мужчину не давали как он не просил, а женщина два вершка от горшка и весом 50 кг. что ему давали, что она может нести, только в лучшем случае чемодан с аппаратурой и лекарствами, а врач скорой согласно должностной инструкции должен организовать переноску больного, а если пятый этажей и нет лифта в доме или лифт не работает, родственников у больной нет что бы перенести, МЧС можешь вызвать только если вес больной больше 160 кг. на сколько я помню он мне говорил, да и часто нет времени ждать пока приедет та МЧС, вот он сам и таскал, потому как либо начальство прессовать будет если не доставишь по времени, либо он видит, что пациент умрет если срочно не отвезешь в больницу и поэтому просто нет времени искать кто будет таскать по этажам, прошлый год он спину себе подорвал окончательно, а водители отвечают сейчас только за машину и не отходят от нее и не такскают больных, так он после того как подорвал спину сказал либо я ухожу со скорой, либо вы мне даете мужчину фельдшера/медбрата что бы не одному таскать больных по этажам, дали мужчину наконец то.....но снова но, иногда ему приходится работать вообще самому, так как работать на скорой просто некому и его фельдшер ездит на вызовы сам на другой машине. Тут еще некоторые обижаются на меня, что я называю Украинскую власть мразями, как по мне они не просто мрази, они конченные мрази, которые относятся к медикам как к рабам, а к больным как к скоту.