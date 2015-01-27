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В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Чет 05 сер, 2021 18:29
Успіх написав:
Так самому Гонті - так вигідно!
Він знову у Ваших очах і у всіх вкладників - буде білий і пухнастий!
#нівчомуневинуватий
Це все погане СБУ!(так скажуть всі)
Недавно відкриті магазини не встигли окупитись.
Попереду витрати на суди з силовими органами.
Відсутній приплив свіжих грошей, бо магазини закриті, але видатки на оренду і певну кількість персоналу нікуди не ділись.
Де тут вигода для Гонти?
Так, СБУ вчергове показало себе у всій "красі". Це нагадує на маски-шоу в ІТ-фірмах кілька років тому, коли під надуманим приводом вилучали сервери.
Нє, щоб шпигунів ловити чи боротись з анти-українськими елементами.
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fortnox
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Додано: Чет 05 сер, 2021 19:16
fortnox написав:
Де тут вигода для Гонти?
Я ж чітко описав вигоду:
Успіх написав:
2. Посудяться трохи, адвокати В2В відмажуть і контора далі продовжить працювати, але.... але вже по нових правилах, де знову не будуть платити по "старих" внесках/заморозять будь-які попередні виплати!
А їх розморозити можна буде лише занести ЗНОВУ живі кошти)))
К - класика жанру))
ДумайТЕ!
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Додано: Сер 11 сер, 2021 13:13
То що, до 29го серпня - немає що тут писати?
Всі "терпіли"... ой, вкладники)) мовчки/чемно/слухняно чекають на результати розіграшу... ой, результатів праці адвокатів В2В?
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 08:57
Сьогодні їхав на роботу по Найуковій - вже, навіть, вивіска знята
То що - ще є віруни в те, що вони хоч "вийдуть в нуль"?
п.с.
І ще, і ще, і ще раз - де тих пів ляма надурених вкладників????!
"Пластиліновий народ!"©👁️🤦
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 09:16
Успіх написав:
І ще, і ще, і ще раз - де тих пів ляма надурених вкладників????!
Имхо, это ботоводы наплодили акаунтов, чтобы получить рефералки
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